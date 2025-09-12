Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:06

Почему закрытая обувь превращается в рассадник грибка

Дерматовенеролог Алла Архипенкова предупредила о росте грибковых инфекций осенью

С наступлением осени врачи фиксируют рост числа случаев грибковых инфекций. Повышенная влажность, перепады температур и использование закрытой обуви создают благоприятные условия для размножения грибков, предупреждает дерматовенеролог Алла Архипенкова.

Почему осенью растёт риск

Холодное время года вынуждает людей носить плотную обувь, в которой кожа ног чаще потеет и хуже "дышит". Если добавить к этому синтетические носки и недостаточный уход, вероятность заражения грибком заметно возрастает.

Как защитить себя

Чтобы снизить риск заболевания, врач советует соблюдать простые правила:
• тщательно высушивать кожу ног после душа или купания;
• отдавать предпочтение обуви из натуральных материалов, обеспечивающих вентиляцию;
• менять носки каждый день;
• избегать хождения босиком в общественных местах — бассейнах, спортзалах, душевых.

"В качестве профилактики следует тщательно высушивать кожу ног после купания, а также делать выбор в пользу дышащей обуви из натуральных материалов", — сказала Архипенкова.

Когда обращаться к врачу

Первые признаки грибковой инфекции — зуд, шелушение, изменение цвета или структуры ногтей. Игнорировать их опасно: болезнь может распространиться и перейти в хроническую форму, требующую долгого и сложного лечения.

Итог

Осенью особенно важно внимательно относиться к здоровью кожи и ногтей. Простые меры профилактики помогут избежать неприятных и упорных грибковых инфекций, а своевременное обращение к врачу обеспечит быстрое и эффективное лечение.

