Пять правил ухода за садом, которые спасут яблони и смородину
Осень — ключевое время для садоводов. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая, и от того, насколько грамотно подготовлен сад к зиме, зависит здоровье яблонь, груш, смородины, малины и других культур. Агрономы подчёркивают: уход за деревьями и кустарниками осенью не менее важен, чем весенняя обработка.
Влага — главный союзник
Осенний полив помогает корням накопить силы и пережить морозы.
-
Молодым саженцам достаточно 4-6 вёдер воды.
-
Взрослые деревья требуют до 15 вёдер.
-
Поливать нужно весь приствольный круг, а у больших деревьев — радиус кроны.
Если земля плотная, делают лунки глубиной 10 см и заливают воду прямо в них. Но при дождливой осени дополнительный полив можно пропустить.
Подкормка: питание на зиму
После сбора урожая деревья особенно нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях.
-
Жидкие растворы выливают в канавки вокруг ствола.
-
Сухие смеси заделывают при перекопке.
Такая подкормка помогает корням подготовиться к зиме и весной быстрее тронуться в рост.
Обрезка и уход за кроной
Удаляют все больные, сухие и перекрещивающиеся ветви, а также "волчки", отнимающие питание.
Для кустарников есть особенности:
-
смородину омолаживают, убирая ветви старше 5-7 лет;
-
у крыжовника — старше 6 лет;
-
у голубики — с 6 лет начинают удалять старые побеги;
-
у жимолости — с 8 лет;
-
малину и ежевику чаще оставляют до весны, осенью лишь укорачивают верхушки.
Опрыскивание сада
Чтобы весной насекомые не атаковали сад, осенью проводят обработку:
-
раствор мочевины (0,5 кг на ведро воды);
-
бордосская смесь (медный купорос + известь).
Опрыскивание выполняют в сухой солнечный день.
Укрытие и защита
Некоторые растения без укрытия не переносят морозы: розы, клематисы, хвойники, гортензии, молодые саженцы малины. Для них используют каркасы и нетканые материалы.
Чтобы стволы не пострадали от морозобоин и грызунов:
-
деревья белят,
-
обматывают специальной сеткой.
Чистка и побелка стволов
У взрослых деревьев снимают отмершую кору — в ней зимуют грибки и личинки насекомых. Работу проводят аккуратно, не повреждая живую ткань. Собранное сжигают или выносят за участок. Затем деревья белят — это дезинфицирует и защищает от резких перепадов температур.
Мульчирование почвы
Чтобы корни не пострадали от мороза, землю покрывают защитным слоем: лапником, хвойной подстилкой, опилками или стружкой. Еловые ветки нежелательны — их трудно убрать весной.
