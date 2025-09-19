Пять правил ухода за садом, которые спасут яблони и смородину

Осень — ключевое время для садоводов. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая, и от того, насколько грамотно подготовлен сад к зиме, зависит здоровье яблонь, груш, смородины, малины и других культур. Агрономы подчёркивают: уход за деревьями и кустарниками осенью не менее важен, чем весенняя обработка.

Влага — главный союзник

Осенний полив помогает корням накопить силы и пережить морозы.

Молодым саженцам достаточно 4-6 вёдер воды.

Взрослые деревья требуют до 15 вёдер.

Поливать нужно весь приствольный круг, а у больших деревьев — радиус кроны.

Если земля плотная, делают лунки глубиной 10 см и заливают воду прямо в них. Но при дождливой осени дополнительный полив можно пропустить.

Подкормка: питание на зиму

После сбора урожая деревья особенно нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях.

Жидкие растворы выливают в канавки вокруг ствола.

Сухие смеси заделывают при перекопке.

Такая подкормка помогает корням подготовиться к зиме и весной быстрее тронуться в рост.

Обрезка и уход за кроной

Удаляют все больные, сухие и перекрещивающиеся ветви, а также "волчки", отнимающие питание.

Для кустарников есть особенности:

смородину омолаживают, убирая ветви старше 5-7 лет;

у крыжовника — старше 6 лет;

у голубики — с 6 лет начинают удалять старые побеги;

у жимолости — с 8 лет;

малину и ежевику чаще оставляют до весны, осенью лишь укорачивают верхушки.

Опрыскивание сада

Чтобы весной насекомые не атаковали сад, осенью проводят обработку:

раствор мочевины (0,5 кг на ведро воды);

бордосская смесь (медный купорос + известь).

Опрыскивание выполняют в сухой солнечный день.

Укрытие и защита

Некоторые растения без укрытия не переносят морозы: розы, клематисы, хвойники, гортензии, молодые саженцы малины. Для них используют каркасы и нетканые материалы.

Чтобы стволы не пострадали от морозобоин и грызунов:

деревья белят,

обматывают специальной сеткой.

Чистка и побелка стволов

У взрослых деревьев снимают отмершую кору — в ней зимуют грибки и личинки насекомых. Работу проводят аккуратно, не повреждая живую ткань. Собранное сжигают или выносят за участок. Затем деревья белят — это дезинфицирует и защищает от резких перепадов температур.

Мульчирование почвы

Чтобы корни не пострадали от мороза, землю покрывают защитным слоем: лапником, хвойной подстилкой, опилками или стружкой. Еловые ветки нежелательны — их трудно убрать весной.