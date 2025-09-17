Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
весенний букет
весенний букет
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:14

Сентябрьская хитрость садоводов: весной клумба расцветёт сама

Тюльпаны, нарциссы и крокусы нужно сажать в сентябре для раннего цветения весной

Осень — это не только пора сбора урожая и подготовки дачи к зиме, но и лучшее время, чтобы позаботиться о весеннем цветнике. Именно сейчас можно заложить основу будущей красоты: многие луковичные растения нуждаются в холодном периоде для правильного развития и закладывания бутонов. Потратив несколько часов в сентябре, весной вы получите яркий и ухоженный сад без лишних хлопот.

Почему сажать цветы лучше осенью

Осенняя посадка даёт растениям сразу несколько преимуществ:

  • луковицы проходят естественную закалку и лучше зимуют;

  • весной зацветают раньше, чем при весенней посадке;

  • осенью меньше вредителей и болезней, поэтому риск повреждения минимален;

  • работы можно распределить по сезонам: весной останется только любоваться результатом.

Какие цветы стоит высадить в сентябре

Сентябрь идеально подходит для луковичных растений, которые нуждаются в холодной стратификации. На клумбы и грядки можно смело сажать:

  • тюльпаны - любят прохладу, зацветают одними из первых;

  • нарциссы - неприхотливы, хорошо переносят зиму;

  • крокусы - украсят сад, когда ещё лежит снег;

  • мускари - нежные голубые соцветия, быстро приживаются;

  • гиацинты - требуют укрытия, но весной радуют ароматом и яркими цветами.

Также подойдут сциллы (пролески), подснежники и анемоны, которые создадут красивое дополнение к тюльпанам и крокусам.

Правила осенней посадки

Чтобы растения благополучно перезимовали, важно соблюдать несколько условий:

  1. Сроки - лучше сажать в первой половине сентября, когда температура почвы держится около +10 °C. Поздняя посадка опасна тем, что луковицы не успеют укорениться.

  2. Глубина - луковицы заглубляют на 2-3 их высоты. Почва должна быть рыхлой, лёгкой, с добавлением перегноя и песка. Застой воды недопустим.

  3. Укрытие - в холодных регионах посадки мульчируют торфом или листвой. Место выбирают солнечное или слегка притенённое, но обязательно без скопления талой воды весной.

Как создать красивую весеннюю клумбу

Чтобы цветник выглядел гармонично и долго радовал глаз, стоит продумать композицию заранее:

  • комбинируйте растения по срокам цветения: сначала подснежники и крокусы, потом тюльпаны и гиацинты, следом — нарциссы;

  • распределяйте по высоте: низкорослые культуры спереди, высокие — на заднем плане;

  • добавьте многолетники (ирисы, пионы), чтобы продлить сезон цветения.

Заключение

Сентябрьская посадка луковичных — это инвестиция в красоту и уют будущего сезона. Уделив немного времени осенью, весной вы встретите сад, наполненный нежными красками, ароматами и ощущением пробуждения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хризантемы зацветают осенью и сохраняют декоративность до заморозков сегодня в 19:22

Полив, прищипка и солнце: эти три правила продлят цветение хризантем аж до морозов

Хотите, чтобы хризантемы цвели до заморозков? Узнайте простые правила ухода, которые помогут продлить их декоративность и сохранить яркость бутонов.

Читать полностью » Автор книг по садоводству Лиз Зораб назвала гуманные способы отучить кошек от огорода сегодня в 18:53

Цитрусовый заслон для пушистых захватчиков: простой способ превратить грядки в неприступную крепость

Кошки любят превращать грядки в туалет. Как защитить огород: цитрусовые корки, мульча и современные отпугиватели — советы экспертов.

Читать полностью » Виноград обрезают осенью после опадания листьев сегодня в 18:13

Чем проще укрытие, тем надёжнее защита: разоблачаем мифы о зимовке виноградной лозы

Осенний уход за виноградом — пять шагов, которые помогут лозе пережить зиму и дать обильный урожай весной. Узнайте, как правильно подготовить кусты.

Читать полностью » Цветовод Диана Равшанова рассказала о разнообразии видов и сортов крокусов сегодня в 17:53

Дикие и садовые крокусы: чем отличаются, сколько сортов существует и как выбрать лучшие для клумбы

Крокусы можно выращивать до семи лет на одном месте. Эксперты рассказали, когда и как правильно сажать луковицы и какие ошибки чаще всего допускают садоводы.

Читать полностью » Повторное цветение люпина возможно при удалении отцветших кистей сегодня в 17:04

Ядовитый, но любимый: вот как люпин стал украшением деревенских палисадников

Яркие свечи соцветий украсят любой сад, но люпин может стать настоящим захватчиком. Узнайте, как правильно выращивать и контролировать это растение.

Читать полностью » Ботва томатов помогает в борьбе с тлёй и колорадским жуком — мнение специалистов сегодня в 16:53

Ботва томатов вместо мусора: настои, отвары, мульча и компост для здорового и плодородного огорода

Томатная ботва — не мусор, а ценный ресурс. Как из неё сделать удобрение, инсектицид и мульчу, и почему её стоит оставить на участке?

Читать полностью » Учёные насчитали до 40 видов мяты с разным ароматом и применением сегодня в 16:12

Листья пахнут фруктами и цитрусами: вот неожиданные виды мяты

От перечной до шоколадной — мята удивляет разнообразием. Узнайте, какие виды бывают и как использовать их в кулинарии и медицине.

Читать полностью » Агроном Денис Терентьев рассказал, как ускорить созревание баклажанов сегодня в 15:53

Органика или минеральные удобрения: что выбрать для баклажанов, чтобы плоды были крупными и вкусными

Баклажан капризен к условиям, но при правильном уходе дарит отличный урожай. Как ускорить созревание и избежать горечи в плодах?

Читать полностью »

Новости
Технологии

Учреждена премия AI Darwin Awards за самые нелепые применения искусственного интеллекта
Наука

Генетическая уникальность папуасов: изоляция сохранила следы межвидовых контактов с денисовцами
Питомцы

Кошки спят в ногах у хозяина, потому что ищут тепло и чувствуют себя там в безопасности
ПФО

София и Михаил лидируют среди имён новорождённых в регионе и по России — данные ЗАГС
УрФО

Арт-объект "Клавиатура" убрали с набережной Екатеринбурга
Садоводство

Чеснок, как только что с грядки: 5 простых шагов к идеальному хранению без погреба
Культура и шоу-бизнес

"Холодное сердце 3" выйдет 24 ноября 2027 года с королевской свадьбой Анны и Кристоффа — Disney
Спорт и фитнес

ABL-тренировки: упражнения для живота, бёдер и ягодиц в домашних условиях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet