Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Астры
Астры
© en.wikipedia.org by Self-photographed is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:18

Один секрет осенней посадки обеспечивает обильное цветение

Осенью советуют сажать гиацинты, тюльпаны и астры для яркого весеннего цветения

Осень — идеальное время для посадки цветов, которые успеют прижиться до холодов и порадуют ярким цветением в новом сезоне. В сентябре и октябре хорошо укореняются как луковичные культуры, так и корневищные многолетники. Главное — выбрать подходящие растения и правильно подготовить почву.

Гиацинты

Хотя цветение гиацинтов приходится на весну, высаживать их лучше именно осенью. Эти ароматные растения радуют богатой палитрой оттенков и любят солнечные участки. Луковицы перед посадкой очищают от сухих чешуек, помещают в лунки корнями вниз и засыпают землей. Полив нужен регулярный, но без застоя воды.

Астры

Астры отличаются неприхотливостью и продолжительным цветением, которое может продолжаться даже при первых заморозках. Сорта разнообразны: от низкорослых ковровых до высоких с крупными соцветиями. Цветовая гамма варьируется от белой и сиреневой до насыщенно-фиолетовой. Для посадки выбирают солнечное место и рыхлую почву, избегая переувлажнения. Высеивать семена можно в грунт вплоть до ноября.

Тюльпаны

Тюльпаны — символ весны, но высаживают их именно в сентябре-октябре. Луковицы заглубляют на расстояние, равное трём их диаметрам, острым концом вверх. Участок должен быть солнечным и с хорошим дренажом. После посадки грядку поливают и мульчируют торфом или перегноем, чтобы защитить луковицы от морозов.

Хризантемы

Хризантемы расцветают во всей красе осенью и поражают богатством оттенков — от пастельных до насыщенных бронзовых и бордовых. Для них выбирают солнечные места с дренированной почвой. Саженцы помещают в лунки глубиной около 40 см, корни присыпают землей и поливают. Чтобы сохранить влагу и тепло, землю вокруг кустов мульчируют торфом или опилками.

Флоксы

Флоксы — ещё один неприхотливый осенний фаворит. Их лучше высаживать в слегка затенённые уголки сада, где почва остаётся рыхлой и влажной. Для кустовых сортов лунки делают на расстоянии 30-60 см, для почвопокровных — 25-30 см. После посадки черенки хорошо поливают и мульчируют почву.

Итог

Правильно подобранные растения и своевременная осенняя посадка — залог пышного и продолжительного цветения весной и летом. Гиацинты, тюльпаны, астры, хризантемы и флоксы — лучшие кандидаты для того, чтобы оживить сад и сделать его красочным уже в следующем сезоне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Масличная редька как сидерат: рекомендации по посеву и севообороту от экспертов сегодня в 17:53

Секрет плодородных грядок: почему все агрономы скрывают этот простой способ с масличной редькой

Масличная редька — секрет плодородия вашего огорода. Эксперты раскрывают сроки посева, правила заделки ботвы и совместимость с другими культурами. Как она подавляет болезни и заменяет удобрения?

Читать полностью » Садовый дизайнер Иш: охидеи могут зацвести повторно в сентябре сегодня в 17:41

Осень без хандры: потому что орхидеи расцветают тогда, когда всё вянет

Орхидеи могут цвести повторно, если в сентябре правильно подрезать цветонос и обеспечить растению условия для восстановления.

Читать полностью » Виноградари Вологодской области назвали правила подготовки лозы к зиме сегодня в 17:21

Лоза против морозов: вот почему виноград выживает там, где яблони мёрзнут

Виноград в Вологодской области может пережить даже суровые морозы. Узнайте, как подготовить лозу к зиме и избежать главных ошибок.

Читать полностью » Встретили змею на даче: как сохранить спокойствие и избежать опасности сегодня в 16:53

Нашатырный спирт против гадюки: дачники раскрыли эффективный способ защиты

Змеи на даче - не приговор! Узнайте, как защитить свой участок от непрошеных гостей. 3 простых способа отпугнуть змей и обезопасить себя и близких.

Читать полностью » Айва: 3 морозоустойчивых сорта для любого климата — секреты посадки сегодня в 15:52

Возрождение забытого гиганта: почему айва снова покоряет сады — три неочевидные причины

Айва возвращается в сады благодаря морозостойкости до -25°C, декоративному цветению и ароматным плодам. Узнайте о лучших сортах, правильной осенней посадке, защите от болезней и трёх необычных фактах: от «яблока любви» из Древней Греции до средневековых ароматизаторов.

Читать полностью » Залог идеального газона: осенняя подкормка – сроки, удобрения, ошибки сегодня в 14:59

Не дайте газону зачахнуть: ошибки в осенней подкормке, которых стоит избегать

Осенняя подкормка газона – залог пышной зелени весной! Узнайте, как правильно удобрять газон осенью, чтобы подготовить его к зиме и избежать болезней. Сроки, удобрения и частые ошибки.

Читать полностью » Садоводы рассказали, как повысить сладость тыквы с помощью золы и дрожжей сегодня в 14:32

Тыква сама знает, когда стать сладкой: простой приём ускоряет процесс

Как правильно собрать тыквы и сохранить их сладость? Простые приёмы помогут повысить вкус плодов и продлить срок хранения до весны.

Читать полностью » Как рыбные отходы увеличивают урожай: проверенный метод бабушек сегодня в 13:59

Забудьте про навоз: этот рыбный секрет преобразит ваш огород – растения будут в восторге

Узнайте, как рыбные отходы могут стать ценным органическим удобрением. Раскрываем секреты использования рыбных костей, голов и внутренностей для подкорки томатов, огурцов и других культур, чтобы повысить урожай и улучшить здоровье сада.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага отменила концерт в Майами из-за повреждения голосовых связок
Красота и здоровье

Сексолог Василенко назвала ошибки в прелюдии, мешающие женщинам достичь оргазма
Красота и здоровье

Лор Дари: регулярность важнее интенсивности при возвращении к спорту
Авто и мото

Продавец автомобиля несёт ответственность за штрафы после продажи, уточняет автоюрист
Красота и здоровье

Уролог Гадзиян рассказал, какие болезни скрываются за ночными походами в туалет
ПФО

В Пензенской области лжесотрудники ФСБ похищают деньги через фейковые видеозвонки
Красота и здоровье

Кардиолог Рохас: ибупрофен опасен для сердца при длительном приёме
Авто и мото

Подготовка автомобиля к зиме: правила автоинструктора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet