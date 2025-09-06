Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Удобрение куста малины
Удобрение куста малины
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:03

Как правильно подкормить сад, чтобы он легко пережил зиму

Осенью под деревья и кустарники вносят суперфосфат и сульфат калия

Осенью растениям нужны совершенно иные питательные вещества, чем весной или летом. В этот период они готовятся к периоду покоя, и главная задача садовода — укрепить корневую систему, повысить морозостойкость культур и заложить основу для будущего урожая.

Основные правила осенней подкормки

Главное отличие осеннего удобрения — полный отказ от азота. Этот элемент стимулирует рост зелёной массы, а осенью это нежелательно: молодые побеги не успеют вызреть и погибнут от морозов.

Осенью растениям необходимы два ключевых элемента:
фосфор - укрепляет корни, помогает накапливать питательные вещества;
калий - повышает устойчивость тканей к холоду и регулирует водный баланс.

Плодовые деревья и кустарники

После сезона активного плодоношения сад нуждается в восполнении сил. Под взрослое дерево вносят 40-60 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия, заделывая их в почву на глубину 15-20 см. Кустарникам хватает половины этой нормы.

Органика также необходима: перепревший навоз или компост (5-8 кг под дерево) улучшают структуру почвы и постепенно насыщают её полезными веществами. Дополнительно можно использовать древесную золу (200-300 г на кв. м) как источник калия и микроэлементов.

Многолетние цветы и декоративные растения

Розы осенью подкармливают готовыми смесями для этого времени года либо смесью суперфосфата (25 г) и сульфата калия (15 г) на куст. Пионы и флоксы хорошо реагируют на внесение костной муки (50-70 г под растение).

Хвойным культурам полезны удобрения с магнием. Подойдут 20-30 г сульфата магния на кв. м или специализированные составы для хвойников. Луковичные цветы после посадки обязательно получают фосфорно-калийные удобрения, что обеспечивает хорошее укоренение и пышное цветение весной.

Подготовка грядок к весне

Свободные грядки осенью — отличная возможность обогатить почву. На квадратный метр вносят 4-6 кг органики (компост, навоз или перегной), а также 30-40 г суперфосфата.

Хорошее решение — сидераты (горчица, рожь, овёс). Их сеют в начале сентября и заделывают в землю до морозов, что повышает плодородие и улучшает структуру грунта.

Осенью проводят и известкование кислых почв: доломитовая мука или гашёная известь снижают кислотность и делают питательные вещества более доступными для растений.

Итог

Осенняя подкормка — это инвестиция в будущий урожай. Правильный подбор удобрений помогает растениям успешно пережить зиму, сохранить силы и весной активно тронуться в рост.

