Осенние прогулки, которые могут обернуться отравлением для собаки

Осень радует нас золотыми листьями, урожаем фруктов и теплом свечей в тыквах. Но для собак этот сезон связан не только с красотой, но и с риском столкнуться с токсичными растениями и предметами, которые могут серьёзно повлиять на их здоровье.

Опасные листья

Сухие листья сами по себе не вредны. Проблема возникает, когда они начинают гнить и покрываться плесенью. В ней образуются микотоксины, вызывающие у собак дрожь, судороги и серьёзное отравление. Даже лёгкое расстройство желудка возможно, если питомец проглотит много сухих листьев.

Желуди и орехи

Желуди опасны сразу по двум причинам: они могут стать причиной удушья и содержат токсичные вещества. Особенно велик риск для мелких пород, у которых желудь способен вызвать непроходимость кишечника.

Схожая ситуация с орехами: свежие грецкие в небольших количествах не вредны, но при намокании быстро покрываются плесенью. Заплесневелые орехи приводят к неврологическим нарушениям у собак. Ещё более коварны чёрные орехи — они ядовиты даже без плесени.

Грибы

Дикие грибы — настоящая загадка: среди них встречаются безвредные, но и очень ядовитые виды. Некоторые вызывают рвоту и диарею, другие поражают печень, нервную систему или даже провоцируют галлюцинации. Если собака съела неизвестный гриб, важно сразу показать находку ветеринару.

Фрукты и овощи

Яблоки в целом безопасны, но их косточки содержат цианид. Чтобы навредить организму, нужно разгрызть много семян, однако злоупотреблять всё равно не стоит.

Тыква же считается полезным продуктом: пюре из неё часто рекомендуют ветеринары. Но декоративные тыквы, фонарики с плесенью или свечами внутри могут представлять угрозу: плесень поражает нервную систему, а свечи могут вызвать непроходимость.

Хризантемы

Эти яркие осенние цветы содержат вещества, способные вызвать лёгкое отравление: рвоту, понос, отказ от еды. Обычно всё проходит без тяжёлых последствий, но наблюдать за питомцем после контакта с растением необходимо.

Крысиный яд

Осенью в домах часто раскладывают приманки для грызунов, и это смертельно опасно для собак. Разные препараты содержат разные активные вещества, поэтому при визите к ветеринару важно взять упаковку или хотя бы фото средства.

Как уберечь питомца

• вовремя убирать листья, орехи и фрукты, пока они не заплесневели;

• не давать собаке грызть грибы и декоративные растения;

• хранить крысиный яд и свечи вне доступа;

• следить за состоянием собаки после прогулки.

Первый тревожный симптом — рвота. Если питомец ведёт себя необычно, срочно звоните ветеринару или обращайтесь на горячую линию по отравлениям.

Осень может быть временем радостных прогулок и игр на природе, если помнить о простых правилах безопасности. Забота и внимание хозяина — лучшая профилактика любых рисков.