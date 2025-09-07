Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Влияние нехватки воды на уровень стресса
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:12

Почему избыток фруктов мешает детоксикации и вредит кишечнику

Врач Ирина Тюрина объяснила, как питание и сон помогают детоксикации осенью

После жаркого и насыщенного событиями лета организму требуется восстановление. Врачи отмечают, что именно осенью стоит уделить особое внимание питанию, режиму сна и физической активности, чтобы помочь телу пройти естественный процесс детоксикации.

Питание для мягкой очистки

По словам специалистов, в этот период лучше отдавать предпочтение простым и лёгким блюдам. Оптимальны овощи и мясо, приготовленные на пару или в духовке. Такие методы сохраняют максимум питательных веществ и не перегружают пищеварительную систему.

Важно помнить, что даже полезные продукты могут навредить при избытке. Так, чрезмерное потребление фруктов нередко вызывает брожение в кишечнике и мешает нормальной работе ЖКТ.

"Есть простые блюда, приготовленные на пару или в духовке, и отказаться от чрезмерного употребления фруктов", — рекомендовала врач-терапевт Ирина Тюрина.

Утренние привычки

Хорошим способом поддержать организм специалисты называют стакан тёплой воды с лимоном натощак. Это помогает "запустить" обмен веществ, мягко стимулирует пищеварение и способствует выведению токсинов.

Сон как главный механизм восстановления

Отдельное внимание стоит уделить режиму сна. Именно ночью активно включаются процессы гормональной регуляции и естественной детоксикации.

"Осенью особенно важно восстановить биоритмы. Рекомендуется ложиться не позже 23:00, спать в прохладном помещении с плотными шторами или в маске для сна, не менее 7-8 часов в сутки", — пояснила Тюрина.

Роль физической активности

Не менее значимым остаётся движение. Регулярные прогулки, лёгкие тренировки или йога помогают улучшить кровообращение и ускорить обмен веществ. При этом необязательно перегружать себя интенсивными занятиями: достаточно умеренной, но систематической нагрузки.

