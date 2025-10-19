Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эмпатичная мода 2025
Эмпатичная мода 2025
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:14

Эксперт объяснил, почему осенью снижается настроение и когда нужно обращаться к психиатру

Осенняя хандра может оказаться депрессией: врачи предупредили о скрытой угрозе сезона

С наступлением осени многие начинают ощущать упадок сил, сонливость, раздражительность и потерю мотивации. Такие состояния часто называют "осенней хандрой", но врачи предупреждают: за, казалось бы, лёгкой усталостью может скрываться более серьёзная проблема — сезонное аффективное расстройство (САР). В материале "Парламентской газеты" специалисты рассказали, как отличить временное снижение настроения от депрессии и что делать, если осенняя тоска затягивается.

"Главные спутники сезонного расстройства — подавленность, упадок сил и повышенная тревожность, возникающие преимущественно осенью и зимой", — пояснил врач-психиатр Алексей Казанцев.

Когда хандра перестаёт быть безобидной

Врачи отмечают, что лёгкая апатия в начале холодного сезона — естественная реакция организма на смену климата и сокращение светового дня. Но если появляются чувство безнадёжности, нарушения сна, резкие колебания аппетита, снижение интереса к привычным делам и стремление к изоляции, это может быть проявлением депрессии.

Если такие симптомы сохраняются больше двух недель, необходимо обратиться за помощью к специалисту. Без лечения состояние может прогрессировать, особенно в периоды осеннего и зимнего обострения.

Что такое сезонное аффективное расстройство

САР — это форма депрессии, возникающая под влиянием дефицита солнечного света. Осенью и зимой биологические часы человека сбиваются, нарушая баланс гормонов, отвечающих за настроение и активность.

Недостаток света влияет сразу на два ключевых вещества:

  • мелатонин - "гормон сна", уровень которого повышается, вызывая сонливость и вялость;

  • серотонин - "гормон радости", производство которого снижается, провоцируя грусть и апатию.

Организм буквально "переходит в спящий режим", снижая уровень энергии и мотивации.

Почему осенью мы чаще грустим

Осень — время, когда световой день становится короче, а уровень солнечного излучения падает. Это ведёт к снижению выработки витамина D, необходимого для нормальной работы нервной системы. Добавим к этому усталость после летнего сезона, снижение физической активности и изменение рациона — и получим идеальные условия для ухудшения эмоционального фона.

Кроме того, психологи отмечают, что осень часто ассоциируется с окончанием чего-то приятного: отпусков, тёплых вечеров, встреч на свежем воздухе. Для многих людей это усиливает ощущение грусти и потери.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать затянувшееся плохое настроение.
    Последствие: Развитие депрессии и тревожных расстройств.
    Альтернатива: Обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту, особенно если апатия мешает работе и личной жизни.

  • Ошибка: Пытаться "переждать" или лечить стресс алкоголем и сладостями.
    Последствие: Усиление симптомов и развитие зависимостей.
    Альтернатива: Включить физическую активность, прогулки и полноценный сон.

  • Ошибка: Проводить всё время в помещении.
    Последствие: Недостаток солнечного света и дефицит витамина D.
    Альтернатива: Ежедневно проводить хотя бы 30 минут на улице при дневном освещении.

Как справиться с осенней апатией: советы шаг за шагом

  1. Добавьте света. Используйте лампы с эффектом дневного освещения или специальные световые панели для терапии.

  2. Питайтесь сбалансировано. Включайте в рацион рыбу, орехи, злаки, овощи и продукты с витамином D.

  3. Не забывайте о движении. Даже 20-30 минут прогулки или растяжки в день снижают уровень тревожности.

  4. Соблюдайте режим сна. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, избегайте гаджетов перед сном.

  5. Поддерживайте общение. Контакт с близкими помогает избежать социальной изоляции.

А что если симптомы усиливаются?

Если осенняя апатия переходит в стойкую депрессию, необходима профессиональная помощь. Психиатры и психотерапевты подбирают лечение индивидуально — от когнитивно-поведенческой терапии до медикаментов, нормализующих выработку серотонина.

Также врачи рекомендуют комплексную профилактику: регулярные прогулки, витаминотерапию и ограничение стрессовых факторов.

Глобальная тенденция

Сезонные расстройства — не только российская, но и мировая проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения, более трети населения развитых стран - Австралии, США, Великобритании и Канады — сталкиваются с симптомами психических расстройств в холодный сезон. Специалисты связывают это с ростом урбанизации, хроническим стрессом и недостатком естественного света.

Современные психологи отмечают: чем выше уровень тревожности в обществе, тем чаще люди страдают от САР. Это подтверждает и статистика — в последние годы растёт количество обращений за психологической помощью осенью и зимой.

Таблица: отличия осенней хандры и сезонной депрессии

Признак Осенняя хандра Сезонная депрессия (САР)
Настроение Небольшая грусть, усталость Безнадёжность, тревога
Продолжительность Несколько дней Более 2 недель
Физическая активность Сохраняется Резкое снижение
Сон Лёгкая сонливость Бессонница или чрезмерный сон
Необходимость лечения Нет Требуется помощь специалиста

FAQ

Можно ли предотвратить осеннюю депрессию?
Да, помогает профилактика: солнечный свет, витамины, физическая активность и регулярный режим сна.

Когда стоит обратиться к врачу?
Если плохое настроение и апатия держатся более двух недель и мешают нормальной жизни.

Помогает ли витамин D?
Да, он улучшает настроение и снижает симптомы депрессии, но дозировку должен определить врач.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Алексей Калинчев объяснил, почему стоит отказаться от шоколадных конфет сегодня в 1:51
Конфеты против организма: диетолог объяснил, чем любимое лакомство разрушает тело

Диетолог Алексей Калинчев рассказал, почему шоколадные конфеты стоит исключить из рациона и чем заменить их без вреда для здоровья и фигуры.

Читать полностью » Врач из Пекина объяснил, как осенью поддерживать гармонию тела и иммунитета сегодня в 1:33
Когда природа засыпает, организм просыпается: восточный секрет здоровья в сезон холода

Осень — время заботы о себе. Китайские врачи рассказали, как укрепить иммунитет, наладить питание и сохранить внутренний баланс в переходный сезон.

Читать полностью » Врач рассказал, как правильно контролировать сердце при длительном приёме препаратов сегодня в 1:18
Пьёте антибиотики или обезболивающие? Эти препараты могут остановить сердце

Даже привычные лекарства могут быть опасны для сердца. Врач рассказал, какие препараты повышают риск аритмий и сердечной недостаточности, и как снизить угрозу.

Читать полностью » Косметолог Марият Мухина предупредила об опасности самостоятельного применения ретинола сегодня в 0:48
Ретинол может обернуться бедой: почему омолаживающий крем требует анализа крови

Ретинол способен преобразить кожу, но при неправильном применении — навредить. Косметолог объяснила, кому он противопоказан и как безопасно ввести его в уход.

Читать полностью » Дерматолог Татьяна Егорова объяснила, как стресс влияет на состояние кожи сегодня в 0:29
Кожа не врёт: стресс обнажает внутренние проблемы быстрее, чем зеркало

Хронический стресс влияет не только на нервы, но и на кожу. Почему кортизол вызывает воспаления и как вернуть лицу здоровый вид — рассказывает дерматолог.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин предупредил об опасности ротавирусной инфекции сегодня в 0:09
Один глоток грязной воды — и вирус просыпается: как ротавирус запускает скрытые болезни

Ротавирусная инфекция может привести к тяжёлым последствиям — от обезвоживания до комы. Как распознать первые симптомы и защитить себя, рассказывает врач.

Читать полностью » Эксперты по уходу за волосами: техника мытья влияет на блеск и скорость загрязнения локонов вчера в 23:30
Волосы теряют объём из-за одного движения под душем — проверьте, как вы моете голову

Узнайте, как правильная техника мытья головы влияет на здоровье ваших волос. Простые шаги, чтобы ваши локоны стали более объемными и блестящими.

Читать полностью » Силиконовые пластыри эффективны при свежих рубцах после операций и ожогов — мнение дерматолога вчера в 23:20
Пластырь против шрама: чудо медицины или красивая иллюзия аптечных полок

Обещают сделать шрамы незаметными, но не всем подходят. Разбираем, когда силиконовые пластыри действительно работают, а когда лучше выбрать другой способ.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ягодичный мостик помогает восстановить осанку и уменьшить боли в спине — мнение физиотерапевтов
Питомцы
Кинологи: крупные породы собак живут в среднем 8–10 лет и требуют усиленного контроля за суставами
Садоводство
Календула способна прорастать после зимы и не боится холода — садоводы
Садоводство
Флорист Берри предупредила: срезка цветов под солнцем приводит к обезвоживанию и потере цвета
Красота и здоровье
Учёные из Тайваня выяснили, что сидячая работа повышает риск смерти от сердечных заболеваний на 34%
Спорт и фитнес
Спортивные врачи рекомендовали заменять бег плаванием и йогой при восстановлении после травмы
Дом
Инструкция по уходу за пультами: частота чистки, безопасные средства и типичные ошибки пользователей
Технологии
Инструкция: что включать в подсказку к ИИ, чтобы получить точный ответ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet