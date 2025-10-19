Эксперт объяснил, почему осенью снижается настроение и когда нужно обращаться к психиатру

С наступлением осени многие начинают ощущать упадок сил, сонливость, раздражительность и потерю мотивации. Такие состояния часто называют "осенней хандрой", но врачи предупреждают: за, казалось бы, лёгкой усталостью может скрываться более серьёзная проблема — сезонное аффективное расстройство (САР). В материале "Парламентской газеты" специалисты рассказали, как отличить временное снижение настроения от депрессии и что делать, если осенняя тоска затягивается.

"Главные спутники сезонного расстройства — подавленность, упадок сил и повышенная тревожность, возникающие преимущественно осенью и зимой", — пояснил врач-психиатр Алексей Казанцев.

Когда хандра перестаёт быть безобидной

Врачи отмечают, что лёгкая апатия в начале холодного сезона — естественная реакция организма на смену климата и сокращение светового дня. Но если появляются чувство безнадёжности, нарушения сна, резкие колебания аппетита, снижение интереса к привычным делам и стремление к изоляции, это может быть проявлением депрессии.

Если такие симптомы сохраняются больше двух недель, необходимо обратиться за помощью к специалисту. Без лечения состояние может прогрессировать, особенно в периоды осеннего и зимнего обострения.

Что такое сезонное аффективное расстройство

САР — это форма депрессии, возникающая под влиянием дефицита солнечного света. Осенью и зимой биологические часы человека сбиваются, нарушая баланс гормонов, отвечающих за настроение и активность.

Недостаток света влияет сразу на два ключевых вещества:

мелатонин - "гормон сна", уровень которого повышается, вызывая сонливость и вялость;

серотонин - "гормон радости", производство которого снижается, провоцируя грусть и апатию.

Организм буквально "переходит в спящий режим", снижая уровень энергии и мотивации.

Почему осенью мы чаще грустим

Осень — время, когда световой день становится короче, а уровень солнечного излучения падает. Это ведёт к снижению выработки витамина D, необходимого для нормальной работы нервной системы. Добавим к этому усталость после летнего сезона, снижение физической активности и изменение рациона — и получим идеальные условия для ухудшения эмоционального фона.

Кроме того, психологи отмечают, что осень часто ассоциируется с окончанием чего-то приятного: отпусков, тёплых вечеров, встреч на свежем воздухе. Для многих людей это усиливает ощущение грусти и потери.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать затянувшееся плохое настроение.

Последствие: Развитие депрессии и тревожных расстройств.

Альтернатива: Обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту, особенно если апатия мешает работе и личной жизни.

Ошибка: Пытаться "переждать" или лечить стресс алкоголем и сладостями.

Последствие: Усиление симптомов и развитие зависимостей.

Альтернатива: Включить физическую активность, прогулки и полноценный сон.

Ошибка: Проводить всё время в помещении.

Последствие: Недостаток солнечного света и дефицит витамина D.

Альтернатива: Ежедневно проводить хотя бы 30 минут на улице при дневном освещении.

Как справиться с осенней апатией: советы шаг за шагом

Добавьте света. Используйте лампы с эффектом дневного освещения или специальные световые панели для терапии. Питайтесь сбалансировано. Включайте в рацион рыбу, орехи, злаки, овощи и продукты с витамином D. Не забывайте о движении. Даже 20-30 минут прогулки или растяжки в день снижают уровень тревожности. Соблюдайте режим сна. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, избегайте гаджетов перед сном. Поддерживайте общение. Контакт с близкими помогает избежать социальной изоляции.

А что если симптомы усиливаются?

Если осенняя апатия переходит в стойкую депрессию, необходима профессиональная помощь. Психиатры и психотерапевты подбирают лечение индивидуально — от когнитивно-поведенческой терапии до медикаментов, нормализующих выработку серотонина.

Также врачи рекомендуют комплексную профилактику: регулярные прогулки, витаминотерапию и ограничение стрессовых факторов.

Глобальная тенденция

Сезонные расстройства — не только российская, но и мировая проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения, более трети населения развитых стран - Австралии, США, Великобритании и Канады — сталкиваются с симптомами психических расстройств в холодный сезон. Специалисты связывают это с ростом урбанизации, хроническим стрессом и недостатком естественного света.

Современные психологи отмечают: чем выше уровень тревожности в обществе, тем чаще люди страдают от САР. Это подтверждает и статистика — в последние годы растёт количество обращений за психологической помощью осенью и зимой.

Таблица: отличия осенней хандры и сезонной депрессии