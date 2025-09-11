Когда батареи ещё холодные, а ты уже в спячке: первые признаки осенней депрессии

С приходом осени многие замечают перемены в настроении и самочувствии. Укороченный световой день, недостаток солнца и холодная погода нередко приводят к снижению активности и упадку сил. В некоторых случаях это состояние перерастает в так называемую осеннюю депрессию.

Основные признаки

Неврологи отмечают, что сезонное ухудшение психоэмоционального состояния имеет вполне узнаваемые симптомы. Человек становится вялым, чувствует апатию и подавленность, часто сталкивается с нарушениями сна. Появляется тяга к сладкому и жирному, что нередко приводит к набору лишнего веса.

"Сезонное аффективное расстройство можно заподозрить, если из года в год в осенне-зимний период появляется чувство апатии и большую часть времени человек грустит", — сказала невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, важный сигнал — потеря интереса к тому, что еще недавно приносило радость: хобби, встречи с друзьями, даже простые бытовые радости перестают вдохновлять.

Чем опасна осенняя депрессия

Подобное состояние отражается не только на настроении, но и на общем здоровье. Недостаток сна и хроническая усталость снижают работоспособность, ослабляют иммунитет, а также могут усугублять хронические заболевания. В тяжелых случаях сезонное аффективное расстройство требует вмешательства врача.

Как справляться

Специалисты советуют уделять внимание режиму дня и питанию. Помогает прогулка на свежем воздухе даже в пасмурную погоду, умеренные физические нагрузки, полноценный сон и разнообразное питание с упором на продукты, богатые витаминами группы B, магнием и триптофаном. При выраженных проявлениях стоит обратиться к врачу, чтобы подобрать терапию или профилактику.

Осенняя депрессия — это не просто хандра, а состояние, которое может серьезно сказаться на качестве жизни. Важно вовремя распознать симптомы и уделить внимание здоровью, чтобы пройти сезон холодов с минимальными потерями для организма и настроения.