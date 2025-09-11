Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Депрессия
Депрессия
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:17

Когда батареи ещё холодные, а ты уже в спячке: первые признаки осенней депрессии

Невролог Екатерина Демьяновская: апатия, сонливость и переедание указывают на осеннюю депрессию

С приходом осени многие замечают перемены в настроении и самочувствии. Укороченный световой день, недостаток солнца и холодная погода нередко приводят к снижению активности и упадку сил. В некоторых случаях это состояние перерастает в так называемую осеннюю депрессию.

Основные признаки

Неврологи отмечают, что сезонное ухудшение психоэмоционального состояния имеет вполне узнаваемые симптомы. Человек становится вялым, чувствует апатию и подавленность, часто сталкивается с нарушениями сна. Появляется тяга к сладкому и жирному, что нередко приводит к набору лишнего веса.

"Сезонное аффективное расстройство можно заподозрить, если из года в год в осенне-зимний период появляется чувство апатии и большую часть времени человек грустит", — сказала невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, важный сигнал — потеря интереса к тому, что еще недавно приносило радость: хобби, встречи с друзьями, даже простые бытовые радости перестают вдохновлять.

Чем опасна осенняя депрессия

Подобное состояние отражается не только на настроении, но и на общем здоровье. Недостаток сна и хроническая усталость снижают работоспособность, ослабляют иммунитет, а также могут усугублять хронические заболевания. В тяжелых случаях сезонное аффективное расстройство требует вмешательства врача.

Как справляться

Специалисты советуют уделять внимание режиму дня и питанию. Помогает прогулка на свежем воздухе даже в пасмурную погоду, умеренные физические нагрузки, полноценный сон и разнообразное питание с упором на продукты, богатые витаминами группы B, магнием и триптофаном. При выраженных проявлениях стоит обратиться к врачу, чтобы подобрать терапию или профилактику.

Осенняя депрессия — это не просто хандра, а состояние, которое может серьезно сказаться на качестве жизни. Важно вовремя распознать симптомы и уделить внимание здоровью, чтобы пройти сезон холодов с минимальными потерями для организма и настроения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Infobae: врач Бензил объяснила, чем грозит регулярный хруст шеи 10.09.2025 в 23:26

Щёлкнул — и повезли? Хруст в шее безобиден только в одном случае

Почему привычка хрустеть шеей может закончиться болью, скованностью и даже операцией объяснила нейрохирург Дебора Бензил.

Читать полностью » Сон на боку ускоряет выведение токсинов из мозга и снижает риск болезни Альцгеймера вчера в 22:16

Мозг сам выносит мусор — но только если вы спите правильно

Узнайте, как правильная поза во сне может влиять на здоровье вашего мозга и помочь предотвратить заболевания, связанные с памятью. Ключевые факторы и советы.

Читать полностью » Кардиолог Санджай Бходжрадж: силовые тренировки и омега-3 укрепляют артерии и снижают риск инфаркта вчера в 21:13

Сердце можно "застеклить" от инфаркта: четыре привычки работают как броня

Заботьтесь о своих артериях—4 простых привычки, которые помогут предотвратить множество заболеваний сердца. Долгожительство начинается с простого.

Читать полностью » Джон Хьюгенард: ретикулярное ядро таламуса является новой мишенью для терапии аутизма вчера в 20:08

Новый "узел" в мозге: найден центр, связанный с проявлениями аутизма

Учёные Стэнфорда обнаружили, как гиперактивность ретикулярного ядра таламуса влияет на поведение при аутизме, открывая перспективы для терапии.

Читать полностью » Учёные: окружность шеи у мужчин более 43 см повышает риск гипертонии и инсульта вчера в 19:05

Толстая шея ведёт к инсульту: незаметный риск, который убивает

Окружность шеи становится важным показателем для оценки здоровья. Узнайте, какие риски скрыты и как их избежать, даже при нормальных показателях веса.

Читать полностью » Свекла, чеснок и брокколи улучшают работу сердца и сосудов вчера в 18:16

Тихий враг внутри: овощи, которые чистят сосуды лучше аптечных средств

Овощи могут работать как щетка для сосудов, помогая снизить холестерин и улучшить эластичность артерий. Узнайте, какие продукты особенно полезны.

Читать полностью » The Lancet: 44% людей с диабетом не знают о своём диагнозе — анализ данных из 204 стран вчера в 17:58

Слепота, почечная недостаточность, инсульт: цена позднего диагноза

Каждый второй человек с диабетом не подозревает о диагнозе! Узнайте о шокирующих данных, симптомах и факторах риска, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Врачи предупредили о риске диабета и ожирения при избытке сахара в рационе вчера в 17:09

Газировка и йогурт — скрытые враги: как сахар маскируется в привычных продуктах

Маленькие замены в рационе способны изменить здоровье в лучшую сторону. Узнайте, какие продукты помогут снизить сахар без жёстких ограничений.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Посадка груши — ошибка 90% садоводов: агрономы назвали сроки восстановления грунта
Наука

Экспедиция Legambiente и Cipra Italia выявила ускоренное таяние альпийских ледников
Авто и мото

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года — данные аналитиков
Еда

Шеф-повар Том Харрис рассказал об альтернативных способах использования коричневого соуса
Питомцы

Эвтаназия питомцев: когда врачи считают её единственным способом избавить от боли
Красота и здоровье

Минздрав допустил смягчение правил целевого обучения студентов-медиков ко второму чтению в Госдуме
Авто и мото

ФТС: невостребованные автомобили на таможне будут передаваться государству через 30 дней
Красота и здоровье

Эмма Уиллис призналась, что задумывалась о разводе с Брюсом до его диагноза деменции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet