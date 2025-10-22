Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прививка растений
Прививка растений
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:34

Осенняя обрезка превращается в золото: как сожжённые ветки дать вторую жизнь и саду, и кошельку

Осеннее черенкование кустарников: как получить бесплатные саженцы из обрезанных веток

Осень для садоводов — не только пора уборки урожая, но и время обновления сада. Когда кустарники сбрасывают листву, приходит пора обрезки. Обычно срезанные ветки отправляются в костёр, но им можно дать вторую жизнь — превратить в бесплатные саженцы. Этот метод, которым делится Дмитрий, автор канала "Дмитриев сад", помогает не только сэкономить, но и вырастить здоровые кусты без лишних затрат.

Подготовка побегов для черенкования

В октябре обрезают ягодные и декоративные кустарники — смородину, чубушник (садовый жасмин), пузыреплодник, а также некоторые виды спиреи. Среди веток, предназначенных для сжигания, легко найти подходящие для размножения.

Для черенков выбирают однолетние одревесневшие побеги толщиной с карандаш, без боковых ответвлений и с ровной светло-серой корой.

"Эти ветки — ваш бесплатный посадочный материал", — подчеркнул Дмитрий, автор канала "Дмитриев сад".

Каждый черенок нарезают длиной 20-30 см. Верхний срез делают прямым над почкой, а нижний — косым под почкой, чтобы не перепутать стороны. Такая заготовка повышает шансы на укоренение и облегчает посадку.

Подготовка к посадке и стимуляция роста

Если осень выдалась сухой, побеги перед посадкой стоит замочить на сутки в растворе препарата с сенной палочкой — например, "Новоспарина".

"Сенная палочка проникает в ткани черенка, стимулируя корнеобразование", — пояснил эксперт.

По словам Дмитрия, обработка биостимулятором повышает приживаемость почти до 99%, даже при поздней осенней посадке.

Как правильно посадить черенки

Лучшее время для высадки — конец октября — начало ноября, когда почва ещё влажная, но уже прохладная. Для посадки готовят грядку, добавляя компост и суперфосфат. Если на участке мало места, черенки можно разместить между рядами клубники - они не мешают и не конкурируют за питание.

Посадку выполняют под углом 45° с севера на юг, заглубляя так, чтобы над землёй осталось 1-2 почки. При такой схеме побеги весной быстро трогаются в рост, а к следующей осени формируют крепкие молодые кусты, готовые к пересадке на постоянное место.

Что делать с другими культурами

Не все растения хорошо переносят осеннее черенкование. Для декоративных культур с нежными побегами — спиреи, метельчатой гортензии, буддлеи - укоренение лучше перенести на весну. Осенью у этих растений обрезают только соцветия, чтобы под тяжестью снега не поломались ветви.

Отдельное внимание стоит уделить винограду. Его вызревшую лозу нарезают осенью, удаляют зелёные и невызревшие участки и хранят в прохладном подвале или холодильнике до февраля. Весной лозу достают, нарезают на черенки и укореняют в контейнерах. Такой способ даёт сильные и жизнеспособные растения уже к маю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Срезать молодые зелёные побеги.
    Последствие: Они загнивают или не успевают одревеснеть.
    Альтернатива: Использовать вызревшие однолетние ветки с твёрдой корой.

  • Ошибка: Не различать верх и низ черенка.
    Последствие: Побег не укоренится.
    Альтернатива: Делать косой срез снизу, прямой — сверху.

  • Ошибка: Сажать в сухую землю.
    Последствие: Снижается приживаемость.
    Альтернатива: Выбирать влажную почву и мульчировать после посадки.

Советы шаг за шагом

  1. Проведите обрезку кустарников, выбирая однолетние побеги толщиной с карандаш.

  2. Нарежьте черенки длиной 20-30 см.

  3. Замочите их на сутки в растворе "Новоспарина" или другого биостимулятора.

  4. Подготовьте грядку с компостом и суперфосфатом.

  5. Посадите под углом 45°, оставив 1-2 почки над поверхностью.

  6. Замульчируйте торфом или опилками.

  7. Весной снимите мульчу и наблюдайте за ростом новых кустов.

Плюсы и минусы метода

Метод Преимущества Недостатки
Осеннее черенкование смородины Простота, высокая приживаемость Не подходит для нежных культур
Использование "Новоспарина" Повышает укореняемость до 99% Требует покупки препарата
Посадка между рядами клубники Экономия места Требует регулярного полива весной
Весеннее укоренение лозы винограда Формирует сильные растения Нужно место для хранения черенков зимой

FAQ

Когда лучше проводить черенкование смородины?
В конце октября, после опадания листвы, когда побеги вызрели и сокодвижение прекратилось.

Можно ли хранить черенки до весны?
Да, в подвале при температуре +1…+3 °C, завернув их во влажный мох или ткань.

Подходит ли этот способ для малины?
Нет, малина лучше размножается корневыми отпрысками, а не древесными черенками.

Итог

Обрезанные осенью ветки — не отходы, а ценный посадочный материал. Правильная нарезка, замачивание в стимуляторе и посадка в увлажнённую почву позволяют получить десятки новых кустов уже к следующему году. Черенкование — простой и экономичный способ расширить сад без лишних затрат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крыжовник сохраняет витамины при правильной заморозке и подготовке ягод — Галина Матвеева сегодня в 17:10
Один неправильный шаг — и витамины пропали: как не испортить крыжовник при заморозке

Как сохранить вкус и пользу крыжовника до самой зимы? Рассказываем, какие способы заморозки помогают сохранить витамины и аромат ягод.

Читать полностью » Октябрь и ноябрь — лучшее время вывести сорняки сегодня в 16:13
Не ждите весны: борьба с сорняками осенью спасёт газон и нервы

Многие сорняки начинают расти именно осенью, пока сад засыпает. Узнаем, с какими из них нужно бороться прямо сейчас, чтобы весной не было поздно.

Читать полностью » Побелка деревьев осенью защищает кору от трещин и ожогов — Ольга Артемьева сегодня в 16:10
Зимой деревья мёрзнут не меньше дачников: как защитить сад от «солнечных ожогов» и трещин

Почему на стволах деревьев появляются трещины после зимы и как избежать опасных морозобоин? Простые советы помогут защитить сад от перепадов температуры.

Читать полностью » Осенняя посадка косточковых культур улучшает укоренение и весенний рост растений сегодня в 15:10
Когда другие убирают урожай, вы сажаете сад: осенний лайфхак для нетерпеливых дачников

Узнайте, почему осень — лучшее время для посадки деревьев и семян, и как помочь растениям успешно пережить зиму и дать крепкие всходы весной.

Читать полностью » Осенняя обработка сада защищает деревья от болезней до весны сегодня в 14:51
Пока вы ждёте тепла — грибки готовятся к атаке: что нужно сделать прямо сейчас

Осенняя обработка — не просто забота о чистоте сада, а страховка на будущий урожай. Один раз потратить день в октябре — значит, избежать десятков проблем весной.

Читать полностью » Влажность и плохая вентиляция вызывают появление мокриц в доме — Николай Хромов сегодня в 14:48
Они приходят ночью и не уходят сами: как избавиться от мокриц навсегда

Почему в ванной или теплице появляются мокрицы и как их навсегда вывести? Простые и надёжные методы профилактики и борьбы — в нашем материале.

Читать полностью » Полив томатов в теплице тёплой водой предотвращает болезни и растрескивание плодов сегодня в 13:48
Налил от души — и про урожай забыл: ошибки, из-за которых томаты обижаются

Знаете ли вы, что неправильный полив может уничтожить половину урожая? Разбираемся, как и когда поливать тепличные томаты, чтобы они были сочными и здоровыми.

Читать полностью » В Перми при резких перепадах температуры садовый инвентарь быстро ржавеет сегодня в 13:42
Зима не щадит железо: один промах осенью — и весной инструмента не будет

Зима близко, а значит — пора спасать лопаты и секаторы от ржавчины. Рассказываем, как жители Пермского края готовят садовый инвентарь к долгому хранению.

Читать полностью »

Новости
Еда
Свиное сердце содержит больше калия, чем бананы — кулинарные эксперты
Красота и здоровье
В TikTok набирает популярность тренд с патчами от прыщей против укусов комаров
Красота и здоровье
Стилист Лада Забранска: французский образ не любит совершенства и симметрии
Питомцы
Кошка из Великобритании набрала два килограмма за месяц, пока хозяйка была в отъезде
Технологии
Valve представила "Персональный календарь" Steam для отслеживания выходов игр
Спорт и фитнес
Тренер Ирина Ротач: избавиться от абдоминального жира можно только при комплексном подходе
Туризм
В России запустили страхование задержек и отмен чартерных перелётов для путешественников
УрФО
Митрополит Екатеринбургский Евгений назвал вывески Москвы примером утраты языковой культуры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet