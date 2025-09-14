На какие продукты и растения стоит обратить внимание осенью
Осень — не только сезон простуд, но и время, когда усиливается риск аллергических реакций. Как пояснила кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Зоя Скорпилева, источником неприятных симптомов может стать даже опавшая листва.
Листва и сорные травы
В пожухлых листьях активно развиваются бактерии и накапливаются вещества, способные провоцировать аллергию. Кроме того, именно в этот период сохраняется воздействие аллергенов полыни и других сорных трав, что усиливает нагрузку на организм чувствительных людей.
Осенние продукты
"Осень — это период, когда появляется много продуктов агропромышленного комплекса, которые могут вызывать аллергию. Например, помидоры, болгарские перцы, баклажаны, арбузы, дыни и ягоды. Чаще всего на малину, реже — на чернику", — рассказала Скорпилева.
По словам специалиста, причиной реакции может быть как переедание, так и обработка плодов различными препаратами.
Симптомы аллергии
Проявления осенней аллергии разнообразны: от чихания, слезотечения и ринореи до слабой температуры. Подобные признаки часто принимают за начало простуды, что затрудняет правильную диагностику.
Новые исследования
Интересно, что недавнее исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало: введение черники в рацион младенцев в первый год жизни помогает снизить риск развития аллергии и поддерживает здоровый баланс иммунной системы.
Таким образом, осенью стоит внимательнее относиться к рациону и окружению, чтобы снизить вероятность нежелательных реакций и сохранить хорошее самочувствие.
