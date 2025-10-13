Теплый осенний Париж: кофе, Нотр-Дам и искусство Рихтера
Осень в Париже — время, когда город особенно красив. Деревья вдоль Сены окрашиваются в золотые оттенки, воздух становится прозрачным, а туристов меньше, чем летом. Это идеальный момент, чтобы увидеть Париж без спешки, насладиться его атмосферой и успеть попасть на долгожданные события, о которых говорили последние годы.
Возвращение Нотр-Дама
Главное событие осени — открытие башен собора Нотр-Дам после шести лет реставрации. С 20 сентября смотровые площадки снова принимают гостей. Билеты уже можно бронировать онлайн — цена €16. Из-за большого интереса попасть без предварительной записи вряд ли получится, так что стоит позаботиться о визите заранее.
Сам собор открыт с весны, и вход в него по-прежнему бесплатный. Теперь туристы снова смогут подняться наверх и увидеть Париж с высоты его легендарных башен — тот самый вид, что вдохновлял писателей и художников веками.
Герхард Рихтер в Fondation Louis Vuitton
Вторая причина приехать в Париж этой осенью — масштабная выставка в Fondation Louis Vuitton (8 Av. du Mahatma Gandhi). Здесь открывается грандиозная ретроспектива Герхарда Рихтера - художника, который навсегда изменил представление о современном искусстве.
С 17 октября 2025 года по 2 марта 2026-го зрителям покажут 270 работ, созданных за шесть десятилетий. Это первое столь полное собрание его живописи и инсталляций, охватывающее периоды от ранних абстракций до поздних фотографических серий.
Билет стоит €16 (для посетителей младше 26 лет — €10). Чтобы избежать очередей, лучше выбрать конкретный день и время. Fondation Louis Vuitton традиционно привлекает внимание не только экспозициями, но и самой архитектурой — здание, спроектированное Фрэнком Гери, само по себе является произведением искусства.
Осенний Париж: чем заняться
Париж осенью становится камерным и уютным. Кафе освобождаются от летних толп, музеи возвращаются к привычному ритму, а на улицах пахнет выпечкой и кофе.
Прогулки по осеннему Парижу
- Сады Тюильри и Люксембургский сад. Именно здесь можно увидеть идеальный осенний Париж — с опавшими листьями и книжками в руках у студентов.
- Квартал Марэ. Узкие улицы, винтажные лавки, галереи и лучшие булочные города.
- Монмартр. Октябрь — лучшее время для подъёма к базилике Сакре-Кёр: воздух свежий, не жарко, а вид — как на открытке.
Музеи и выставки
Помимо Fondation Louis Vuitton, осенью стоит заглянуть в Центр Помпиду - там часто проходят временные выставки молодых художников. В Musée d'Orsay осенью обновляют коллекции импрессионистов, а в Musée de l'Orangerie можно увидеть полотна Моне в мягком осеннем свете.
Таблица "Что посмотреть этой осенью в Париже"
|Событие
|Даты
|Билеты
|Где
|Открытие башен Нотр-Дама
|с 20 сентября 2025
|€16
|Île de la Cité
|Выставка Герхарда Рихтера
|17.10.2025 — 02.03.2026
|€16 / €10 (до 26 лет)
|Fondation Louis Vuitton
|Осенний фестиваль искусств
|сентябрь — декабрь
|от €10
|разные площадки Парижа
|Парижский марафон вин
|октябрь
|бесплатно для зрителей
|улицы Монмартра
|Ярмарка антиквариата на Place de la Bastille
|ноябрь
|вход свободный
|Bastille
оветы шаг за шагом: как спланировать поездку
- Бронировать жильё заранее. Париж осенью популярен у европейских туристов, и хорошие отели быстро заполняются. Альтернатива — квартиры на Airbnb в районах Батиньоль или 11 округ.
- Купить билеты онлайн. Особенно для музеев и выставок. Очереди в Париже бывают даже в будни.
- Передвигаться пешком и на метро. Однодневный билет "Mobilis" (€8,90) позволяет кататься по всем зонам.
- Планировать прогулки по погоде. В сентябре +20…+23 °C, в октябре — около +15 °C, в ноябре — +10 °C. Возьмите лёгкий плащ или тренч.
- Не забыть про гастрономию. Осенью меню в парижских бистро меняется: появляются грибы, каштаны и луковые супы.
FAQ
Когда лучше ехать в Париж осенью?
Самое комфортное время — с конца сентября до середины октября: ещё тепло, но нет толп туристов.
Где лучше жить?
Для прогулок — в 5, 6 и 7 округах. Для экономии — в районах Бельвиль и Батиньоль.
Можно ли посетить выставку без знания французского?
Да, все надписи и аудиогиды дублируются на английский.
Какие сувениры привезти?
Французские свечи, шарфы, книги из букинистов на набережной Сены и шоколад из La Maison du Chocolat.
