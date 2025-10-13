Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:13

Теплый осенний Париж: кофе, Нотр-Дам и искусство Рихтера

Осенний Париж: открытие башен Нотр-Дама и выставка Герхарда Рихтера

Осень в Париже — время, когда город особенно красив. Деревья вдоль Сены окрашиваются в золотые оттенки, воздух становится прозрачным, а туристов меньше, чем летом. Это идеальный момент, чтобы увидеть Париж без спешки, насладиться его атмосферой и успеть попасть на долгожданные события, о которых говорили последние годы.

Возвращение Нотр-Дама

Главное событие осени — открытие башен собора Нотр-Дам после шести лет реставрации. С 20 сентября смотровые площадки снова принимают гостей. Билеты уже можно бронировать онлайн — цена €16. Из-за большого интереса попасть без предварительной записи вряд ли получится, так что стоит позаботиться о визите заранее.

Сам собор открыт с весны, и вход в него по-прежнему бесплатный. Теперь туристы снова смогут подняться наверх и увидеть Париж с высоты его легендарных башен — тот самый вид, что вдохновлял писателей и художников веками.

Герхард Рихтер в Fondation Louis Vuitton

Вторая причина приехать в Париж этой осенью — масштабная выставка в Fondation Louis Vuitton (8 Av. du Mahatma Gandhi). Здесь открывается грандиозная ретроспектива Герхарда Рихтера - художника, который навсегда изменил представление о современном искусстве.

С 17 октября 2025 года по 2 марта 2026-го зрителям покажут 270 работ, созданных за шесть десятилетий. Это первое столь полное собрание его живописи и инсталляций, охватывающее периоды от ранних абстракций до поздних фотографических серий.

Билет стоит €16 (для посетителей младше 26 лет — €10). Чтобы избежать очередей, лучше выбрать конкретный день и время. Fondation Louis Vuitton традиционно привлекает внимание не только экспозициями, но и самой архитектурой — здание, спроектированное Фрэнком Гери, само по себе является произведением искусства.

Осенний Париж: чем заняться

Париж осенью становится камерным и уютным. Кафе освобождаются от летних толп, музеи возвращаются к привычному ритму, а на улицах пахнет выпечкой и кофе.

Прогулки по осеннему Парижу

  1. Сады Тюильри и Люксембургский сад. Именно здесь можно увидеть идеальный осенний Париж — с опавшими листьями и книжками в руках у студентов.
  2. Квартал Марэ. Узкие улицы, винтажные лавки, галереи и лучшие булочные города.
  3. Монмартр. Октябрь — лучшее время для подъёма к базилике Сакре-Кёр: воздух свежий, не жарко, а вид — как на открытке.

Музеи и выставки

Помимо Fondation Louis Vuitton, осенью стоит заглянуть в Центр Помпиду - там часто проходят временные выставки молодых художников. В Musée d'Orsay осенью обновляют коллекции импрессионистов, а в Musée de l'Orangerie можно увидеть полотна Моне в мягком осеннем свете.

Таблица "Что посмотреть этой осенью в Париже"

Событие Даты Билеты Где
Открытие башен Нотр-Дама с 20 сентября 2025 €16 Île de la Cité
Выставка Герхарда Рихтера 17.10.2025 — 02.03.2026 €16 / €10 (до 26 лет) Fondation Louis Vuitton
Осенний фестиваль искусств сентябрь — декабрь от €10 разные площадки Парижа
Парижский марафон вин октябрь бесплатно для зрителей улицы Монмартра
Ярмарка антиквариата на Place de la Bastille ноябрь вход свободный Bastille

оветы шаг за шагом: как спланировать поездку

  1. Бронировать жильё заранее. Париж осенью популярен у европейских туристов, и хорошие отели быстро заполняются. Альтернатива — квартиры на Airbnb в районах Батиньоль или 11 округ.
  2. Купить билеты онлайн. Особенно для музеев и выставок. Очереди в Париже бывают даже в будни.
  3. Передвигаться пешком и на метро. Однодневный билет "Mobilis" (€8,90) позволяет кататься по всем зонам.
  4. Планировать прогулки по погоде. В сентябре +20…+23 °C, в октябре — около +15 °C, в ноябре — +10 °C. Возьмите лёгкий плащ или тренч.
  5. Не забыть про гастрономию. Осенью меню в парижских бистро меняется: появляются грибы, каштаны и луковые супы.

FAQ

Когда лучше ехать в Париж осенью?
Самое комфортное время — с конца сентября до середины октября: ещё тепло, но нет толп туристов.

Где лучше жить?
Для прогулок — в 5, 6 и 7 округах. Для экономии — в районах Бельвиль и Батиньоль.

Можно ли посетить выставку без знания французского?
Да, все надписи и аудиогиды дублируются на английский.

Какие сувениры привезти?
Французские свечи, шарфы, книги из букинистов на набережной Сены и шоколад из La Maison du Chocolat.

