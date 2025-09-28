Ноябрь с купальником и без пальто: страны, где зима не наступает
Осень не зря считается временем для путешествий: жара уходит, но дни ещё тёплые, а цены становятся заметно привлекательнее. Для тех, кто мечтает о пляжном отдыхе, прогулках по историческим улочкам или шумных фестивалях, это сезон открывает множество направлений. Выбирайте маршруты под настроение — от спокойного моря до гастрономических праздников.
На море
Сентябрь: Абхазия
Черноморское побережье в начале осени идеально подходит для отдыха. Днём воздух прогревается до +25 °C, а вода остаётся комфортной для купания. Пляжи пустеют, зато на рынках появляется обилие фруктов. В Гагре и Сухуме можно не только насладиться морем, но и прогуляться по набережным и паркам, а также попробовать местную кухню. Для въезда достаточно российского паспорта, виза не нужна.
Октябрь: Мальдивы
Октябрь завершает сезон дождей, поэтому туры на острова стоят дешевле. Дожди кратковременные, а в остальное время путешественников ждут солнце и +29 °C. Пляжи, коралловые рифы и океан делают отдых незабываемым. На Мальдивах россияне могут находиться без визы до 90 дней, нужно лишь заранее заполнить онлайн-декларацию.
Ноябрь: ОАЭ
В Эмиратах к ноябрю жара спадает, и отдых становится комфортным: воздух около +29 °C, вода +25 °C. Дубай, Фуджейра или Шарджа предлагают пляжи, торговые центры, экскурсии в пустыню. Виза для россиян не нужна при пребывании до 90 дней.
На экскурсии
Сентябрь: Франция
Париж в сентябре — это мягкое тепло и возможность гулять часами. Можно изучать музеи, кафе и улочки столицы, а при желании отправиться в Нормандию или на Лазурный берег. Для поездки нужна шенгенская виза, поэтому документы лучше готовить заранее.
Октябрь: Италия
В Риме, Неаполе или на Сицилии осенью держится +23 °C. Туристов становится меньше, а атмосфера в музеях и на улицах особенно приятна. Можно комбинировать прогулки по городам с выездами к морю. Для путешествия потребуется шенгенская виза.
Ноябрь: Япония
В это время наступает сезон момидзи — ярко-красных клёнов. Киото и Токио украшают осенние пейзажи, а прогулки становятся настоящим праздником. Виза обязательна, и лучше позаботиться о ней заранее.
На праздник или фестиваль
Сентябрь: Испания
Барселона в начале осени превращается в площадку для народных гуляний. День Каталонии 11 сентября и масштабный праздник La Mercè с 20 по 24 сентября — это парады, танцы, театрализованные представления и огненные шествия. Для поездки нужна шенгенская виза.
Октябрь: Китай
С 1 по 8 октября в Китае отмечают праздник середины осени, совпадающий с Днём образования. В эти дни проходят массовые гуляния, угощают лунными пряниками, запускают фонарики. Для визита понадобится загранпаспорт и туристическая виза.
Ноябрь: Южная Корея
В Сеуле проходит фестиваль кимчи. Гостей ждут мастер-классы по приготовлению национального блюда, дегустации и концерты. Виза россиянам не нужна, но необходимо оформить K-ETA.
Сравнение направлений
|Месяц
|Пляжный отдых
|Экскурсионные маршруты
|Праздники и фестивали
|Сентябрь
|Абхазия
|Франция
|Испания
|Октябрь
|Мальдивы
|Италия
|Китай
|Ноябрь
|ОАЭ
|Япония
|Южная Корея
Советы шаг за шагом
- Решите, что важнее: море, экскурсии или события.
- Сверьтесь с календарём погоды и фестивалей.
- Заранее проверьте визовые требования.
- Сравните авиабилеты и забронируйте отели с рейтингом выше 8.
- Подготовьте план развлечений: музеи, пляжи, гастрономия.
А что если…
…вы хотите совместить море и культурные открытия? Тогда выбирайте Италию или Испанию: днём прогулки по музеям и площадям, вечером — ужин у моря.
Плюсы и минусы
|Направление
|Плюсы
|Минусы
|Абхазия
|Близко, без визы, низкие цены
|Менее развитая инфраструктура
|Мальдивы
|Райские пляжи, дайвинг, скидки
|Долгий перелёт, сезон дождей
|ОАЭ
|Комфортная погода, шопинг, сервис
|Высокие расходы на месте
|Франция
|Архитектура, гастрономия
|Виза, дорогие отели в Париже
|Италия
|История, мягкий климат
|Необходима виза
|Япония
|Осенние пейзажи, уникальная культура
|Сложности с визой
|Испания
|Праздники, пляжи
|Толпы туристов на событиях
|Китай
|Атмосферные гуляния, гастрономия
|Массовость, виза обязательна
|Южная Корея
|Фестивали, кухня, безвизовый режим
|Ограничения K-ETA
Таким образом, в октябре-ноябре 2025 можно отправиться на Мальдивы, в ОАЭ, Италию, Японию, Китай или Южную Корею — выбор за вами, в зависимости от того, хочется ли моря, экскурсий или яркого культурного праздника.
