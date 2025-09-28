Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:28

Ноябрь с купальником и без пальто: страны, где зима не наступает

Осенний отпуск 2025 за границей: Абхазия, Мальдивы, ОАЭ, Франция, Италия, Япония

Осень не зря считается временем для путешествий: жара уходит, но дни ещё тёплые, а цены становятся заметно привлекательнее. Для тех, кто мечтает о пляжном отдыхе, прогулках по историческим улочкам или шумных фестивалях, это сезон открывает множество направлений. Выбирайте маршруты под настроение — от спокойного моря до гастрономических праздников.

На море

Сентябрь: Абхазия

Черноморское побережье в начале осени идеально подходит для отдыха. Днём воздух прогревается до +25 °C, а вода остаётся комфортной для купания. Пляжи пустеют, зато на рынках появляется обилие фруктов. В Гагре и Сухуме можно не только насладиться морем, но и прогуляться по набережным и паркам, а также попробовать местную кухню. Для въезда достаточно российского паспорта, виза не нужна.

Октябрь: Мальдивы

Октябрь завершает сезон дождей, поэтому туры на острова стоят дешевле. Дожди кратковременные, а в остальное время путешественников ждут солнце и +29 °C. Пляжи, коралловые рифы и океан делают отдых незабываемым. На Мальдивах россияне могут находиться без визы до 90 дней, нужно лишь заранее заполнить онлайн-декларацию.

Ноябрь: ОАЭ

В Эмиратах к ноябрю жара спадает, и отдых становится комфортным: воздух около +29 °C, вода +25 °C. Дубай, Фуджейра или Шарджа предлагают пляжи, торговые центры, экскурсии в пустыню. Виза для россиян не нужна при пребывании до 90 дней.

На экскурсии

Сентябрь: Франция

Париж в сентябре — это мягкое тепло и возможность гулять часами. Можно изучать музеи, кафе и улочки столицы, а при желании отправиться в Нормандию или на Лазурный берег. Для поездки нужна шенгенская виза, поэтому документы лучше готовить заранее.

Октябрь: Италия

В Риме, Неаполе или на Сицилии осенью держится +23 °C. Туристов становится меньше, а атмосфера в музеях и на улицах особенно приятна. Можно комбинировать прогулки по городам с выездами к морю. Для путешествия потребуется шенгенская виза.

Ноябрь: Япония

В это время наступает сезон момидзи — ярко-красных клёнов. Киото и Токио украшают осенние пейзажи, а прогулки становятся настоящим праздником. Виза обязательна, и лучше позаботиться о ней заранее.

На праздник или фестиваль

Сентябрь: Испания

Барселона в начале осени превращается в площадку для народных гуляний. День Каталонии 11 сентября и масштабный праздник La Mercè с 20 по 24 сентября — это парады, танцы, театрализованные представления и огненные шествия. Для поездки нужна шенгенская виза.

Октябрь: Китай

С 1 по 8 октября в Китае отмечают праздник середины осени, совпадающий с Днём образования. В эти дни проходят массовые гуляния, угощают лунными пряниками, запускают фонарики. Для визита понадобится загранпаспорт и туристическая виза.

Ноябрь: Южная Корея

В Сеуле проходит фестиваль кимчи. Гостей ждут мастер-классы по приготовлению национального блюда, дегустации и концерты. Виза россиянам не нужна, но необходимо оформить K-ETA.

Сравнение направлений

Месяц Пляжный отдых Экскурсионные маршруты Праздники и фестивали
Сентябрь Абхазия Франция Испания
Октябрь Мальдивы Италия Китай
Ноябрь ОАЭ Япония Южная Корея

Советы шаг за шагом

  1. Решите, что важнее: море, экскурсии или события.
  2. Сверьтесь с календарём погоды и фестивалей.
  3. Заранее проверьте визовые требования.
  4. Сравните авиабилеты и забронируйте отели с рейтингом выше 8.
  5. Подготовьте план развлечений: музеи, пляжи, гастрономия.

А что если…

…вы хотите совместить море и культурные открытия? Тогда выбирайте Италию или Испанию: днём прогулки по музеям и площадям, вечером — ужин у моря.

Плюсы и минусы

Направление Плюсы Минусы
Абхазия Близко, без визы, низкие цены Менее развитая инфраструктура
Мальдивы Райские пляжи, дайвинг, скидки Долгий перелёт, сезон дождей
ОАЭ Комфортная погода, шопинг, сервис Высокие расходы на месте
Франция Архитектура, гастрономия Виза, дорогие отели в Париже
Италия История, мягкий климат Необходима виза
Япония Осенние пейзажи, уникальная культура Сложности с визой
Испания Праздники, пляжи Толпы туристов на событиях
Китай Атмосферные гуляния, гастрономия Массовость, виза обязательна
Южная Корея Фестивали, кухня, безвизовый режим Ограничения K-ETA

Таким образом, в октябре-ноябре 2025 можно отправиться на Мальдивы, в ОАЭ, Италию, Японию, Китай или Южную Корею — выбор за вами, в зависимости от того, хочется ли моря, экскурсий или яркого культурного праздника.

