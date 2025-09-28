Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Карелия
Карелия
© commons.wikimedia.org by Елена Кривушина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Опубликована сегодня в 3:19

Идеальный рецепт осеннего отпуска: море, термы, древние города и фестивали

Осенний отпуск в России: лучшие направления на сентябрь, октябрь и ноябрь

Осень — это особенное время для путешествий. Когда летние толпы туристов рассеиваются, а жара уходит, наступает пора неспешных прогулок, расслабляющих спа-процедур и ярких фестивалей. Каждый месяц этого сезона можно провести по-своему: успеть насладиться морем, открыть новые курорты, погрузиться в атмосферу старинных городов или побывать на культурных событиях.

Сентябрь: море и золотые сады

Краснодарский край

В начале осени Черноморское побережье особенно привлекательно: вода тёплая, цены умеренные, а курорты уже не перегружены туристами. Это отличное время для отдыха в Сочи или Геленджике, где недавно возобновил работу аэропорт. В сентябре здесь можно наслаждаться солнцем, пляжем и изобилием сезонных фруктов.

Кроме крупных городов стоит обратить внимание на небольшие курортные посёлки: они тише и уютнее. При выборе жилья обратите внимание на отели с высоким рейтингом гостей — именно в таких местах отпуск запомнится лучше. А в перерывах между пляжным отдыхом можно устроить выезды к водопадам, в горные ущелья или винодельни.

Карелия

Тем, кто предпочитает экскурсионный отдых, в сентябре стоит отправиться в Карелию. Здесь ещё держится ясная погода, озёра полны рыбы, а леса радуют ягодами. Самый атмосферный вариант — поездка на машине с палатками. Но можно выбрать и комфортный гастротур по Петрозаводску, прогулки по Рускеале или отдых в лесных эко-отелях.

Коломна: фестиваль яблок

Начало осени здесь встречают масштабным садово-книжным фестивалем. В программе — встречи с писателями, ярмарка, дегустации яблок и коломенской пастилы. Это событие объединяет литературу, гастрономию и садоводство.

Октябрь: здоровье и культурное наследие

Белокуриха

Алтайский курорт славится термальными источниками и санаториями. В октябре его горные склоны окрашиваются в красно-золотые оттенки, а воздух становится кристально чистым. Здесь можно пройти оздоровительные программы, восстановить силы и зарядиться энергией перед зимой.

Владимир и Суздаль

Эти древние города идеально подходят для уикенда в октябре. Золотая листва, белокаменные соборы и старинные улицы создают неповторимую атмосферу. Поездку легко расширить до маршрута по Золотому кольцу, добавив посещение Боголюбово с его знаменитой церковью на Нерли.

Есенинские дни в Рязанской области

В деревне Константиново проходит ежегодный праздник поэзии, посвящённый Сергею Есенину. В юбилейный 2025 год гостей ждут концерты, выставки и театральные постановки. Совместить поездку можно с прогулкой по Рязани и её музеям.

Ноябрь: тепло в холодный сезон

Тюмень

Сибирские термы становятся настоящим спасением от ноябрьской хмари. В городе есть несколько комплексов с горячими источниками, банями и процедурами для восстановления сил. Можно выбрать как бюджетные варианты, так и отели премиум-класса с полным набором спа-услуг.

Дербент

В Дагестане ноябрь тёплый и солнечный. Здесь комфортно гулять по набережной Каспия и исследовать древние крепости. Средняя температура днём держится около +12 °C. Чтобы добавить отдыха у воды, стоит выбрать отель с бассейном.

Санкт-Петербург: фестиваль «Чудо света»

В начале ноября Северная столица превращается в сцену для световых шоу. На фасады зданий проецируются красочные инсталляции, создавая впечатляющий спектакль. Основные площадки — Дворцовая площадь и Петропавловская крепость.

Сравнение направлений

Месяц Морской отдых СПА и термы Экскурсии и история Фестивали и праздники
Сентябрь Сочи, Геленджик Карелия Коломна
Октябрь Белокуриха Владимир, Суздаль Есенинские дни
Ноябрь Тюмень Дербент Санкт-Петербург

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте поездку под настроение: море, природа, фестиваль или СПА.
  2. Бронируйте жильё заранее — в межсезонье лучшие варианты уходят быстро.
  3. Для термальных курортов захватите купальники и тёплые вещи одновременно.
  4. Смотрите афиши мероприятий — фестивали привязываются к конкретным датам.
  5. Для поездок в северные регионы возьмите непромокаемую обувь и термос.

А что если поездку сорвёт погода?

Осень непредсказуема. В случае дождя или холода можно перенести акцент на культурную программу — музеи, гастротуры, мастер-классы. В спа-комплексах и санаториях погода вовсе не имеет значения.

Плюсы и минусы осенних поездок

Плюсы Минусы
Меньше туристов Непредсказуемая погода
Более доступные цены Короткий световой день
Атмосферные пейзажи Закрытие некоторых аттракционов
События и фестивали Не везде доступно купание в море

Читайте также

В Госдуму внесли законопроект о возвращении Booking.com и Airbnb в Россию вчера в 19:25

Booking стучится в дверь: вернутся ли глобальные гиганты и что это значит для туристов

Новый законопроект открывает путь к возвращению Booking.com и Airbnb в Россию. Но готовы ли отечественные сервисы к конкуренции с мировыми гигантами?

Читать полностью » Гранд-Плас признана одной из самых красивых площадей Европы — Брюссель ждёт туристов вчера в 18:07

Комиксы на стенах и музеи музыки: культурный маршрут по столице Бельгии

Откройте для себя Брюссель — город, полный скрытых сакровищ. Узнайте о великолепной гастрономии, уникальной архитектуре и удивительных фактах о столице Бельгии.

Читать полностью » Алжирская кухня сочетает берберские, арабские и французские традиции вчера в 17:00

Алжир на вкус: острые лепёшки, тажины и чайный ритуал

Откройте для себя богатство алжирской кухни! Узнайте о кускусе, удивительных традиционных блюдах и вкусной уличной еде, которую стоит попробовать!

Читать полностью » Страсбург и Эльзас остаются главными направлениями рождественского туризма во Франции вчера в 16:50

Путешествие без очередей: куда ехать во Франции осенью и зимой

Франция без летней суеты — ярмарки, винные дороги, озёрные города и морские веломаршруты. Где тише, что вкуснее и как составить маршрут на межсезонье — внутри.

Читать полностью » Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае стал доступнее благодаря скоростным поездам вчера в 15:44

Чжанцзяцзе ближе, чем кажется: поезд ведёт прямо в декорации "Аватара"

Скоростной поезд соединил Чунцин и Чжанцзяцзе! Узнайте, как за 3 часа добраться до гор Аватара. Советы по билетам, транспорту и проживанию от опытного путешественника.

Читать полностью » С 2026 года в Больцано туристы будут платить 1,50 евро в день за собаку вчера в 14:18

Туризм с намордником: Италия учит гостей платить за "лапки"

С 2026 года в Больцано туристы с собаками будут платить налог — что это значит для путешественников и как реагируют местные жители?

Читать полностью » Национальный парк Чешская Швейцария с Правчицкими воротами популярен у туристов в Чехии вчера в 13:13

Чехия, о которой не пишут в путеводителях: что скрыто за фасадом Праги

Чехия не только о соборах и музеях. Откройте для себя 12 уникальных идей для отдыха от уютных пабов до завораживающих природных ландшафтов.

Читать полностью » Известные названия городов, ставшие крылатыми выражениями вчера в 12:23

Тмутаракань существует: почему древнее княжество превратилось в символ далёкой глуши

Почему нас «посылают» в Караганду и Тмутаракань, за что отвечает «тамбовский волк» и где поселился «ёжкин кот» — разбираем мемы, факты и маршруты по реальным городам.

Читать полностью »

