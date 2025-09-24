Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Люди идут по улице
Люди идут по улице
© commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:54

Северная столица в золоте: музеи, кафе и прогулки для яркого отпуска

Осень в Петербурге: музеи, книжные лавки и гастрономические маршруты

Осень в Санкт-Петербурге словно создана для прогулок, музеев, книжных лавок и уютных встреч в кофейнях. Город меняет настроение: золотые листья падают на мостовые, каналы отражают багряные кроны, а серое небо становится отличным фоном для яркой архитектуры. В это время особенно приятно исследовать и сам город, и его пригороды.

Осенние музеи Петербурга

Начать, конечно, можно с Эрмитажа: его коллекцию можно изучать годами, и всё равно останется что-то новое. Но не стоит ограничиваться только им.

Русский музей - крупнейшая коллекция русского искусства.
Кунсткамера - любопытное место для всей семьи.
Петропавловская крепость - экскурсии и прогулки по историческим залам.
• Современные пространства: музей теней, хлеба, сновидений, кукол, воды.
Эрарта и Севкабель Порт - современное искусство и необычные выставки.

Таким образом, даже в дождливый день скучать точно не придётся.

Книжные маршруты

Петербург всегда был книжным городом, и осенью особенно приятно спрятаться в уютных лавках.

Дом Книги на Невском проспекте — легендарное место с бесконечными полками и видом на Казанский собор. На верхних этажах — кофейня и столики у окон.
Академкнига на Литейном — редкие и библиографические издания, атмосфера старой библиотеки и мягкие диваны для чтения.
• "Подписные издания" и их проекты — ещё один пункт для тех, кто любит книги и атмосферу уюта.

Банные комплексы

С наступлением холодов особенно актуально расслабиться в бане.

Фонарные бани - старейший комплекс, восстановленный и превратившийся в модное место с дизайнерскими интерьерами.
Ямские бани - демократичный вариант с историей: здесь парился сам Достоевский. Интерьеры скромные, но пар — на высоте.
Приморские бани - современный комплекс с бассейном, панорамным видом и даже рестораном.

Гастротуризм

Осень в Петербурге вкусна.

• Классика — шаверма, пышки, рассольник по-ленинградски, торт "Ленинградский".
• Современные тренды — гастрорынки (Василеостровский, Долгоозёрный, Московский) и "Бутылка" в Новой Голландии.
• Для кофеманов — десятки спешелти-кофеен и обжарщиков, которые сделали город одной из кофе-столиц страны.
• Улица Рубинштейна — гастрономическая мекка: рестораны на любой вкус, а заодно рядом "барный треугольник" на Думской.

Пригороды Петербурга

Если повезёт с погодой, стоит выбраться за город.

Царское Село (Пушкин) - парадные дворцы и живописные парки.
Павловск - романтика аллей, мостиков и уединённых уголков.
Кронштадт - морская история и величественный Морской собор.
Выборг - средневековая атмосфера и узкие улочки.
Петергоф - фонтаны и дворцы, особенно эффектные на фоне осенних пейзажей.
Гатчина - гармония архитектуры и природы.

А что если…

• Всего один день? Совместите Эрмитаж, кофе в книжном магазине и прогулку вдоль Невы.
• Любите атмосферу? Выберите Павловск или Гатчину для романтичного выезда.
• Хочется необычного? Загляните в музеи современного искусства или в креативные пространства вроде Севкабель Порта.

Осень в Петербурге — это время для музеев и выставок, уютных книжных уголков, бань и гастрономических приключений. А в ясные дни — для романтичных прогулок по пригородам в золотом убранстве.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осень в Сочи: пляжи Адлера, концерты в Зимнем театре и прогулки по Дендрарию сегодня в 4:52

Осенний Сочи: концерты у моря, походы в горах и гастроприключения

В Большом Сочи осень — это и бархатный сезон у моря, и золотые горные склоны, и гастрономические открытия. Чем заняться в Адлере и Красной Поляне?

Читать полностью » Музеи и галереи Москвы предлагают более 400 выставок и экспозиций осенью сегодня в 3:49

Листопад, театры и пироги: осенняя Москва в лучших красках

Осень в Москве — золотые парки, новые выставки, театральные премьеры и гастрономические открытия. Чем заняться в столице, чтобы сезон стал особенным?

Читать полностью » Euronews: венгерский Хевиз сопоставили с ведущими курортами Европы сегодня в 2:37

Озеро, которое лечит сильнее лекарств: что скрывает Хевиз

Хевиз — город у Балатона, где можно плавать в тёплом озере круглый год. Что делает его особенным и почему сюда едут за здоровьем и отдыхом?

Читать полностью » В Санта-Катарине первая мощёная улица появилась в районе Санту-Антониу-ди-Лиссабон сегодня в 1:26

Улица, по которой шёл император: здесь время замерло в XVIII веке

Район Санту-Антониу-ди-Лиссабон во Флорианополисе хранит атмосферу Португалии: история, гастрономия и закаты делают его местом, которое невозможно забыть.

Читать полностью » Базель признан удобной базой для коротких путешествий по Европе сегодня в 0:34

Утро в Германии, обед во Франции, закат в Швейцарии — реальность, а не мечта

Базель удивляет тем, что здесь можно испытать культуру трёх стран всего за один день. Узнайте, как превратить прогулку в яркое путешествие.

Читать полностью » Абхазия, Минск и Астана — топ бюджетных поездок в октябре вчера в 23:28

Топ-5 направлений, где отдых осенью стоит меньше, чем новый смартфон

Эксперты назвали направления, где россияне смогут отдохнуть в октябре 2025 года дешевле всего. Лидером стал Минск, но есть и другие варианты.

Читать полностью » Россия потребовала в ИКАО ослабить санкции против авиации вчера в 22:28

Перелёты под угрозой: что будет с билетами и безопасностью, если санкции затянутся

Россия обратилась в ООН с просьбой смягчить авиационные санкции. Какие ограничения действуют и к чему они приводят для пассажиров и перевозчиков?

Читать полностью » Автотуризм в России сталкивается с ростом цен на топливо и дороги вчера в 21:55

Свобода на колёсах или дорога по цене тура? Почему автотуризм в России не становится массовым

Автотуризм в России упирается не в «звёздочки» на карте, а в расходы: топливо, машины, платные трассы. Как всё-таки ездить далеко, экономить и получать удовольствие от маршрута.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперты рассказали, какие бывают виды штопоров для вина и чем они отличаются
Еда

Запекание рыбы в соляной корке даёт сочное и полезное блюдо
Еда

Зразы из говядины с начинкой получаются сочными и мягкими
Питомцы

Кинологи: для обучения ходьбе рядом собакам лучше подходит ошейник, а не шлейка
Наука

Учёные Калифорнийского университета подсчитали ежедневное потребление алкоголя шимпанзе
Садоводство

Специалисты отметили, что самодельные бумажные ёмкости сохраняют влажность и полностью разлагаются в почве
Авто и мото

Inmetro назвал Chevrolet Onix лидером по экономичности среди машин в Бразилии
ПФО

В Пензе этой осенью высадят около 3 тысяч деревьев вместо вырубленных из-за златки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet