Крым — осенний рай России: почему его выбирают миллионы туристов

Крым стал настоящим лидером осеннего отдыха в России. В октябре 2025 года он занял первое место в рейтинге самых популярных курортов среди российских туристов, обогнав многие другие регионы страны. Рейтинг был составлен аналитиками Tvil. ru, основываясь на данных о бронировании отелей и туров.

Этот полуостров, который привлекает путешественников своим мягким климатом, уникальными пейзажами и культурным наследием, оказался идеальным местом для отдыха в осенние месяцы. В отличие от летней жары и перенаселенности, октябрь предлагает спокойствие и приятную погоду, что делает отдых на Крымском побережье особенно комфортным.

Популярные курорты Крыма

Наибольшую популярность среди туристов в Крыму в осенний период завоевали несколько городов, которые вошли в топ-10 популярных российских курортов.

Ялта — этот город стал лидером среди крымских курортов, заняв четвертую строчку в общероссийском рейтинге. Ялта обогнала такие крупные мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург, и только уступила Сочи. Севастополь — еще один город с историческим и культурным значением, который занял седьмое место в рейтинге. Привлекательность Севастополя для отдыхающих возрастает, особенно среди тех, кто ищет тишину и уединение в осеннее время. Алушта и Судак — эти курорты заняли девятое и десятое места, соответственно. Несмотря на их относительную скромность по сравнению с Ялтой или Севастополем, они остаются популярными направлениями для отдыха, предлагая туристам прекрасные природные условия и атмосферу спокойствия.

Цены на проживание

Одной из особенностей отдыха в Крыму осенью является стоимость проживания. Ялта, как самый востребованный курорт, продемонстрировала самые высокие цены среди городов полуострова. Средняя цена за ночь в отеле составляет около 5499 рублей. Для сравнения, в Севастополе эта сумма значительно ниже — всего 3076 рублей.

Несмотря на различия в ценах, Крым остается доступным для широкого круга туристов, что подтверждается продолжающимся спросом на жилье и туры в регионе.

Почему стоит выбрать Крым?

Необыкновенно мягкий климат и уникальные природные пейзажи — это только часть того, что привлекает туристов в Крым в октябре. Приятная температура воздуха, отсутствие летней суеты и переполненности курортов создают идеальные условия для спокойного отдыха.

"Мягкий климат, роскошные виды и отсутствие летней суеты делают октябрь идеальным временем для визита в Крым", — считают аналитики Tvil. ru.

Помимо этого, Крым предлагает путешественникам разнообразные возможности для активного отдыха, знакомства с историческими памятниками и наслаждения местной кухней. Уютные кафе и рестораны, старинные дворцы, величественные горы и пляжи создают уникальную атмосферу.

Плюсы и минусы осеннего отдыха в Крыму