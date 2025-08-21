Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Побелка деревьев
Побелка деревьев
© creativecommons.org by brionv is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:57

Вместо дорогих препаратов: смешиваю мел с кухонными остатками — деревья под защитой до весны

Осенняя побелка деревьев: рецепт с жидким стеклом и медным купоросом для защиты от морозов

Осенняя побелка садовых деревьев — крайне необходимая процедура, позволяющая защитить деревья от неблагоприятных факторов зимнего периода. Садовод Марина Иванова поделилась проверенным рецептом побелки, которая будет устойчива к воздействию атмосферных осадков и обеспечит надежную защиту.

Предпочтительно проводить побелку в сентябре или октябре, когда погодные условия наиболее благоприятны для этой процедуры.

Побелка помогает защитить саженцы от морозов, вредителей и грибковых заболеваний, а также отпугнуть грызунов и других животных, которые не прочь полакомиться корой деревьев, таких как зайцы и лисы. Это важный шаг в подготовке к зиме.

Состав побелки: ингредиенты и пропорции

Для того, чтобы приготовить побелку, Марина Иванова советует взять следующие ингредиенты и соблюдать определенные пропорции. Это является ключевым фактором.

Для приготовления побелки потребуется два килограмма мела, который является основой состава.

Кроме того, необходимо 200 граммов медного купороса, который выполняет функцию защиты от вредителей и грибковых заболеваний.

Для приготовления потребуется 1,5 литра воды для разведения компонентов.

Мука, молоко и масло: связующие компоненты

Потребуется полкилограмма пшеничной муки, около литра молока и стакан растительного масла, которые обеспечат нужную консистенцию.

И, наконец, жидкое стекло, которое обеспечивает устойчивость побелки к атмосферным осадкам.

Мел нужно смешать с медным купоросом до консистенции густой кашицы. Это важный этап подготовки.

Затем в отдельной емкости соединить муку с молоком и растительным маслом и тщательно перемешать полученную смесь, чтобы получилась однородная консистенция.

Соединение компонентов: добавление основы к мелу

Далее нужно добавить смесь муки, молока и растительного масла к мелу и медному купоросу, тщательно перемешивая. Это необходимо сделать для получения нужной консистенции.

После этого закрепляем смесь с помощью жидкого стекла — достаточно стакана этого состава, что обеспечит прочность. Это важный этап.

Благодаря добавлению жидкого стекла смесь будет лучше держаться на дереве и приобретет устойчивость к атмосферным осадкам, что продлевает срок действия побелки.

Медный купорос послужит профилактикой против вредителей и грибковых болезней, защищая деревья от различных проблем.

Полученной смесью следует тщательно обработать стволы деревьев, обеспечивая равномерное покрытие. Это обеспечит максимальную защиту.

Интересные факты о побелке:

Побелка деревьев — один из самых старых методов защиты растений.
Побелка отражает солнечные лучи, что помогает предотвратить солнечные ожоги коры.
Побелка помогает бороться с вредителями, которые зимуют в коре деревьев.
Состав побелки может варьироваться в зависимости от климатических условий и задач.

Правильно приготовленная и нанесенная осенняя побелка — важный элемент ухода за плодовыми деревьями, который поможет им пережить зиму, защитить от вредителей и болезней и обеспечить хороший урожай в будущем сезоне. Соблюдение рецепта Марины Ивановой — залог успеха.

