Морозы придут — и сад не простит ошибку: одна осенняя процедура решает судьбу деревьев
Осенью, когда листья уже облетели, а утренние заморозки стали привычным делом, многие садоводы Кузбасса задаются вопросом — стоит ли поливать деревья перед зимой? Ведь дожди идут часто, почва кажется влажной, и кажется, что растения уже "напились". Но именно в октябре, когда морозы ещё не ударили всерьёз, деревья нуждаются в особом внимании.
В условиях Кемеровской области, где зима наступает резко, а морозы могут доходить до -35 °C, осенний влагозарядковый полив — это не роскошь, а страховка для сада.
Что такое влагозарядковый полив
Это не обычный полив, а глубокое увлажнение почвы перед замерзанием. Его цель — насытить корни влагой на всю зиму, чтобы дерево не испытывало дефицита влаги в период покоя. Зимой почва промерзает, и растения не могут добывать воду. Если осенью корни не запасутся влагой, они пересыхают, кора трескается, а весной дерево просыпается ослабленным.
"В Кузбассе зима долгая и сухая. Если осенью не полить, весной получите сад, который будет болеть и долго отходить", — отметил садовод из Прокопьевска Андрей Полуэктов.
Почему это особенно важно в Кемеровской области
Климат региона — резко континентальный. После тёплого сентября нередко приходит резкое похолодание, и у садоводов остаётся буквально неделя, чтобы завершить все "водные" процедуры. К тому же в октябре часто бывают ветреные дни, которые быстро сушат почву. Даже если кажется, что земля влажная, внутри она может быть сухой на глубине корней.
Влага помогает не только самим деревьям, но и почвенным микроорганизмам, которые продолжают работать до наступления сильных морозов. Их активность влияет на плодородие почвы в следующем сезоне.
Какие деревья поливать обязательно
Влагозарядковый полив необходим:
-
Молодым саженцам (до 3 лет) — у них корни ещё не развиты глубоко.
-
Плодовым деревьям — особенно яблоням, грушам, сливам.
-
Косточковым культурам (вишня, черешня, алыча) — у них повышенная чувствительность к пересыханию.
-
Декоративным кустарникам, высаженным в этом году.
Старые деревья с мощной корневой системой поливают реже, но при длительной осени с малым количеством дождей — обязательно.
Как правильно проводить полив
-
Выберите время. Оптимально — конец сентября или первая половина октября, до устойчивых заморозков. Температура должна быть не ниже +3…+5 °C.
-
Расчёт воды. Для взрослого дерева нужно 4-6 вёдер (около 50-60 л), для молодого — 2-3 ведра. Главное — чтобы почва промокла на глубину не менее 40 см.
-
Техника полива. Лейте воду не под ствол, а в приствольный круг. После полива рыхлите верхний слой и мульчируйте его торфом, компостом или опилками — это снизит испарение.
-
Следите за погодой. Если прогноз обещает неделю дождей, полив можно сократить.
Многие кемеровские дачники используют простую хитрость — вокруг дерева выкапывают канавку глубиной 10-15 см, заливают воду в неё, а затем присыпают землёй. Так влага уходит глубже, не застаиваясь на поверхности.
Ошибки садоводов
-
Полив перед самыми морозами. Вода не успеет впитаться, и корни могут подмерзнуть.
-
Полив холодной водой. Лучше использовать воду, отстоявшуюся днём в бочке.
-
Отсутствие мульчи. Без неё вся влага быстро уйдёт, и эффект будет минимальным.
Последствие
Если осенний полив пропустить, весной деревья "выйдут" из зимы с подсохшей корой и обмороженными корнями. Это приведёт к слабому цветению, осыпанию завязей и медленному восстановлению.
Альтернатива
Если вы не успели провести влагозарядку, можно замульчировать приствольный круг толстым слоем перегноя и засыпать снегом зимой — это частично компенсирует влагу.
А что если осень дождливая?
В Кемеровской области октябрь нередко бывает с осадками. Если дожди идут регулярно, можно ограничиться рыхлением и мульчированием. Проверить, нужен ли полив, просто: выкопайте ком земли с глубины 30 см. Если он рассыпается в руках — пора поливать.
Плюсы и минусы осеннего полива
|Плюсы
|Минусы
|Повышает зимостойкость деревьев
|Требует времени и усилий
|Защищает корни от подмерзания
|При избытке влаги возможна гниль
|Помогает сохранить урожай будущего года
|Необходим строгий контроль сроков
FAQ
Нужно ли поливать хвойные?
Да, особенно молодые ели, сосны и туи. Их корневая система поверхностная, и без влаги хвоя может пожелтеть к весне.
Можно ли поливать, если уже минус ночью?
Нет. Если ночью температура опускается ниже нуля, влагозарядку проводить нельзя — вода замёрзнет и повредит корни.
Нужно ли подкармливать после полива?
Да, полезно внести зольный раствор или фосфорно-калийные удобрения, чтобы укрепить корневую систему перед зимой.
Мифы и правда
Миф: осенью деревья спят, им вода не нужна.
Правда: пока почва не промёрзла, корни активно "работают" и впитывают влагу.
Миф: полив можно заменить дождями.
Правда: осадки часто не проникают глубоко, особенно при плотной глинистой почве Кузбасса.
Миф: после полива обязательно утеплять приствольный круг соломой.
Правда: достаточно слоя мульчи в 5-7 см, чтобы удержать влагу.
Интересный факт
-
В засушливые осени садоводы Кузбасса часто поливают деревья даже дважды — в сентябре и в октябре.
-
По данным Кемеровского аграрного института, влагозарядковый полив повышает урожайность яблонь на 20-25%.
-
Старые деревья можно не поливать, если под ними растёт густая трава — она удерживает влагу дольше.
