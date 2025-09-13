Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:11

Промёрзшая земля — смертный приговор: вот как не допустить зимнего обезвоживания

Полив деревьев в октябре и ноябре снижает риск вымерзания коры

Поздняя осень в саду — время подготовки деревьев к зиме. Многие садоводы задаются вопросом: нужно ли поливать плодовые и декоративные деревья перед холодами, когда листья уже опали и кажется, что растения "заснули". На самом деле ответ однозначный: влагозарядковый полив поздней осенью необходим и играет ключевую роль в здоровье сада.

Зачем деревьям влага перед зимой

Когда температура постепенно снижается, деревья замедляют обменные процессы, но полностью не прекращают их. Корни продолжают дышать и потреблять влагу до тех пор, пока почва не промёрзнет. Если осень выдалась сухой, а земля не накопила достаточно влаги, зимой дерево рискует пострадать от обезвоживания.

Влагозарядковый полив помогает:

  • насытить почву водой на глубину корневой системы;

  • повысить устойчивость растений к морозам;

  • снизить вероятность вымерзания и подмерзания коры;

  • обеспечить весной активный старт роста.

Когда проводить осенний полив

Оптимальное время — конец октября или начало ноября, за 1-2 недели до устойчивых заморозков. Важно, чтобы листья уже опали, но земля ещё не успела промёрзнуть.

Если осень дождливая и почва насыщена влагой, полив можно не проводить. Но в сухую погоду он становится обязательным.

Сколько воды нужно

  • Для молодых деревьев — 3-4 ведра (30-40 л).

  • Для взрослых плодовых и декоративных деревьев — от 5 до 10 вёдер (50-100 л), в зависимости от возраста и размера кроны.

  • Для кустарников достаточно 2-3 вёдер.

Главное — чтобы влага достигла уровня основных корней, то есть глубины 40-60 см.

Как правильно поливать

  1. Сделайте приствольные круги глубиной 10-15 см, чтобы вода не растекалась.

  2. Лейте воду медленно, давая ей впитаться, а не стекать по поверхности.

  3. После полива замульчируйте почву компостом, торфом или опавшей листвой. Это сохранит влагу и защитит корни.

Плюсы и минусы осеннего полива

Плюсы Минусы
Повышает зимостойкость деревьев Требует времени и значительного количества воды
Защищает от обезвоживания В дождливую осень может быть лишним
Улучшает рост весной Ошибки в сроках снижают эффективность

