Промёрзшая земля — смертный приговор: вот как не допустить зимнего обезвоживания

Поздняя осень в саду — время подготовки деревьев к зиме. Многие садоводы задаются вопросом: нужно ли поливать плодовые и декоративные деревья перед холодами, когда листья уже опали и кажется, что растения "заснули". На самом деле ответ однозначный: влагозарядковый полив поздней осенью необходим и играет ключевую роль в здоровье сада.

Зачем деревьям влага перед зимой

Когда температура постепенно снижается, деревья замедляют обменные процессы, но полностью не прекращают их. Корни продолжают дышать и потреблять влагу до тех пор, пока почва не промёрзнет. Если осень выдалась сухой, а земля не накопила достаточно влаги, зимой дерево рискует пострадать от обезвоживания.

Влагозарядковый полив помогает:

насытить почву водой на глубину корневой системы;

повысить устойчивость растений к морозам;

снизить вероятность вымерзания и подмерзания коры;

обеспечить весной активный старт роста.

Когда проводить осенний полив

Оптимальное время — конец октября или начало ноября, за 1-2 недели до устойчивых заморозков. Важно, чтобы листья уже опали, но земля ещё не успела промёрзнуть.

Если осень дождливая и почва насыщена влагой, полив можно не проводить. Но в сухую погоду он становится обязательным.

Сколько воды нужно

Для молодых деревьев — 3-4 ведра (30-40 л).

Для взрослых плодовых и декоративных деревьев — от 5 до 10 вёдер (50-100 л), в зависимости от возраста и размера кроны.

Для кустарников достаточно 2-3 вёдер.

Главное — чтобы влага достигла уровня основных корней, то есть глубины 40-60 см.

Как правильно поливать

Сделайте приствольные круги глубиной 10-15 см, чтобы вода не растекалась. Лейте воду медленно, давая ей впитаться, а не стекать по поверхности. После полива замульчируйте почву компостом, торфом или опавшей листвой. Это сохранит влагу и защитит корни.

Плюсы и минусы осеннего полива