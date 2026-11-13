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Кровавый кизил
Кровавый кизил
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:22

Секатор лучше убрать до весны: почему ноябрьская обрезка растений опасна для сада

Отказ от активного использования секатора в конце осени поможет сохранить здоровье плодовых культур и избежать повреждения древесины из-за температурных перепадов, рассказала плодовод Ольга Ефремова. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, почему в текущий период стоит ограничиться лишь минимальным вмешательством в жизнь сада.

По словам специалиста, поздняя осень — время, когда растения уже перешли в состояние покоя, и любое серьезное вмешательство может стать для них губительным. Тем дачникам, которые стремятся завершить все дела до холодов, важно помнить, что ошибки в саду часто связаны с избыточным рвением в обрезке. Ефремова подчеркнула, что сейчас допустима исключительно санитарная чистка, подразумевающая удаление только полностью высохших и отмерших частей растений.

"Осенью мы проводим только санитарную обрезку. Если что-то гарантированно высохло, умерло, нет никакого смысла оставлять это в течение зимы. Кустарники и деревья осматриваем перед наступлением зимы, совсем сухие, умершие ветки удаляем", — пояснила Ефремова.

Особую опасность представляют срезы на живых тканях при слабоположительных или небольших отрицательных температурах, отметила плодовод. В условиях высокой влажности древесина на месте среза не успевает подсохнуть и насыщается водой.

С наступлением сильных морозов жидкость внутри тканей замерзает и расширяется, что приводит к физическому разрыву волокон и серьезным травмам растения. Для минимизации рисков полезна безопасность сада, основанная на наблюдении за состоянием коры в зимний период вместо радикальных работ.

"Я рекомендую все обрезочные мероприятия лиственных деревьев перенести на весну, либо на конец зимы. Февраль, март, апрель. По хвойным ситуация другая, там очень много нюансов", — отметила плодовод.

Эксперт добавила, что в период, когда листва уже опала, гораздо проще провести зимний осмотр сада и выявить скрытые проблемы. Однако переходить к активным действиям лучше в конце зимы. Качественно проведенная февральская обрезка зачастую дает более выраженный результат для будущего урожая, чем поспешные осенние работы.

Специалист призвала садоводов направить сейчас энергию на подготовку инструментов, а не на само дерево. Важно, чтобы садовый инструмент был идеально заточен и смазан к моменту пробуждения природы весной.

"Сейчас все пытаются обрезать деревья. Я всех хватаю за руки, говорю: "Вам просто визуально не нравится? Все равно дерево уже спать легло, оставьте его в покое. Наша задача сейчас не навредить", — резюмировала специалист.

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Проверено экспертом: Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Елена Малинина
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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