© Freepik by Designed by Freepik is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:25

Укрыл неправильно — потерял всё: уроки суровой зимы в Магаданской области

Рябина, ель сибирская и лиственница признаны самыми зимостойкими для климата Магадана

Осень в Магаданской области — время особенное. Листья горят яркими красками, воздух свежий и звонкий, а садоводы задумываются, какие декоративные деревья посадить, чтобы весной они ожили и украсили участок. Но региональный климат требует особого подхода: здесь зима длинная, морозная, с сильными ветрами, а почва промерзает глубже, чем в средней полосе. Поэтому и подход к посадке деревьев в Магаданской области отличается от привычных рекомендаций.

Сроки посадки

Оптимальное время для высадки деревьев в Магадане — конец августа и первая половина сентября. Именно в этот период земля ещё сохраняет тепло, но деревья уже начинают замедлять рост, готовясь к зиме. Позднее сажать рискованно: корневая система не успеет прижиться, и саженец может не пережить морозы.

Какие деревья выбрать

Не все декоративные культуры подходят для сурового климата Колымы. Лучший выбор — зимостойкие виды с крепкой корневой системой и устойчивостью к ветрам. Подойдут:

  • рябина обыкновенная;
  • ели сибирские и канадские;
  • лиственница;
  • карагана (жёлтая акация);
  • черёмуха.

Их не только легко выращивать, но и они гармонично смотрятся в северном ландшафте.

Подготовка места

Для Магаданской области важна защита от ветра. Идеально, если посадка будет рядом с забором или строением, создающим естественный экран. Почву лучше обогатить органикой: перегноем, компостом или перепревшими опилками. Но свежий навоз исключён — он может обжечь корни.

Правила посадки

  1. Выкопайте яму глубиной не менее 60 см, шириной около метра.

  2. На дно уложите дренаж: щебень или керамзит. Это особенно важно из-за обильных весенних вод.

  3. Засыпьте слой плодородной смеси: садовая земля, компост, немного песка.

  4. Саженец установите строго вертикально, аккуратно расправьте корни.

  5. Присыпьте землёй, слегка утрамбуйте, сделайте поливочную лунку.

  6. Полейте тёплой водой и замульчируйте торфом или опилками.

Мульча — ключевой момент: она не даст земле быстро промёрзнуть и защитит корни от температурных скачков.

Уход после посадки

Осенний уход прост: регулярный полив в тёплые дни и обязательное укрытие молодых деревьев. В Магадане часто используют нетканый материал или лапник. Весной укрытие снимают постепенно, чтобы не было стресса от резкого перепада температур.

Мнение местного жителя

"Я всегда сажаю рябину в конце августа. Главное — хорошенько замульчировать и защитить от ветра. Тогда даже в наш климат деревья приживаются отлично", — отметил садовод из Магадана Сергей Иванов.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Поздняя посадка — риск вымерзания.
  • Использование свежего навоза — ожог корней.
  • Отсутствие укрытия — подмерзание и облом ветвей.

Правильный подход спасает деревья даже в условиях суровой зимы.

А что если…

Если не успели посадить осенью, не стоит рисковать. В Магаданской области лучше перенести высадку на весну. Но и тогда подготовку можно провести заранее: выкопать яму, обогатить почву, дать ей осесть. Это облегчит весенние работы.

