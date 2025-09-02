Заморозки приходят внезапно: чем накормить деревья в Тверской области, чтобы зима не стала приговором

Осень в Тверской области начинается уже в первых числах сентября, октябрь у нас прохладный (в среднем около +5 °C), а первые заморозки в низинах возможны в конце сентября — начале октября. Значит, основную корневую подкормку разумно завершить в сентябре — первой половине октября, пока почва ещё "работает".

Чем кормить осенью

Главная задача — помочь дереву заложить цветочные почки и перезимовать. Для этого нужны фосфор и калий; азот осенью исключаем, чтобы не гнать нежный прирост, который вымерзнет. Из калийных форм для плодовых безопаснее сульфат калия (без хлора). Если используете хлористый калий, его как раз и вносят осенью: за зиму хлор вымоется и не повредит корням.

Из удобных вариантов:

Суперфосфат (обычный или двойной) + сульфат калия .

(обычный или двойной) + . Дополнительно — перегной/компост под перекопку неглубоко. Концентрат азота (мочевина, селитры) в приствольный круг осенью не даём.

Про золу. Древесная зола — хороший калийно-кальциевый источник, но не смешивайте её с суперфосфатом и вносите раздельно с интервалом: в щелочной среде фосфор "связывается" и становится недоступным.

Нюанс почвы: в Тверской области преобладают дерново-подзолистые, часто кислые почвы. Если pH низкий, полезно планово проводить известкование (по анализу почвы) — так фосфор и калий работают заметно эффективнее.

Сколько вносить (ориентиры)

Для взрослых яблонь и груш:

Суперфосфат — ~300 г, сульфат калия — ~200 г под дерево + перегной 30-50 кг, заделать в приствольный круг (по проекции кроны). Для вишни/сливы дозы калия и фосфора ниже, часто применяют в растворе.

Как внести правильно: распределяйте по краю приствольного круга (где всасывающие корни), заделывайте в бороздки/луночки по окружности кроны.

Когда поливать и мульчировать

Влагозарядковый полив - после массового листопада и до устойчивых заморозков: это помогает деревьям пережить зиму. Ориентиры по объёму — от ~40 л для молодых до 50-100 л для взрослых деревьев, с увлажнением на 0,6-1 м. Следите, чтобы участок не был переувлажнён и с высоким стоянием грунтовых вод.

Мульчирование (компост, перепревшие опилки, листовой перегной) — поздней осенью, после первых заморозков, чтобы не привлекать грызунов. Слой 5-10 см, не засыпаем корневую шейку.

Пошаговый алгоритм для садов Тверской области

Сбор и санитария. Уберите падалицу и больные ветви — это снижает инфекционный фон. Фосфорно-калийная подкормка (сентябрь — первая половина октября): суперфосфат + сульфат калия по проекции кроны; органику — под лёгкую перекопку. Азотные удобрения исключить. Влагозарядковый полив - после листопада, но до устойчивых морозов. Мульчирование - после первых заморозков. По почвенному анализу - корректировка pH известкованием (не вместе с фосфором).

Что насчёт "мочевины по листве"?

Поздней осенью некоторые садоводы применяют опрыскивание мочевиной по опавшей листве, чтобы ускорить разложение листового опада и снизить запас инфекции (например, возбудителей парши). Приёму сопутствуют споры и ограничения: используйте с оглядкой и только после листопада, когда рост прекращён.