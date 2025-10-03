Осенью деревья пьют больше, чем летом: вот чем их нужно напоить, чтобы корзины ломились от урожая

Осень в саду — время тишины и подготовки к следующему сезону. Листья опадают, трава редеет, и кажется, что деревья отдыхают. Но именно сейчас решается, каким будет будущий урожай. Садоводы с опытом знают: сентябрь и октябрь — ключевые месяцы для закладки плодовых почек. И если в этот момент помочь яблоням и грушам, то летом они порадуют вас полными корзинами.

Почему деревья "пьют" осенью

Деревья, как и люди, должны "накопить силы" перед холодами. Осенью они активно втягивают из почвы питательные вещества, чтобы успешно перезимовать. Без подкормки весной они проснутся слабыми: листья будут бледными, а цветение скудным.

Секрет прост: осенью нужны калий и фосфор. Азот же в этот период противопоказан — он провоцирует рост зелени и молодых побегов, которые не успевают вызреть и вымерзают.

Правильно подобранный раствор выполняет сразу три задачи: питает, обеззараживает и стимулирует корни.

Сравнение методов осенней подкормки