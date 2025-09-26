Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:18

Школа на паузе, чемодан — в руки: в Югре планируют отпуск на каникулах с выгодой

В Югре вырос интерес к поездкам в ОАЭ и Египет осенью

С приближением школьных каникул всё больше жителей Югры задумываются о заграничном отдыхе. Осень — лучшее время, чтобы отправиться в тёплые страны, где жара уже спала, а цены заметно ниже летних.

Популярные направления

По словам владелицы туристического агентства Елены Соловьевой, лидируют сразу три страны:

  • ОАЭ - особенно Дубай, куда удобно лететь прямыми рейсами из Сургута.

  • Египет - мягкий климат и возможность купаться даже в конце октября.

  • Турция - море ещё тёплое, а солнце щадящее, поэтому отдыхать комфортно даже с детьми.

"В Арабских Эмиратах и Египте в это время ещё тепло. Это лучшее время для посещения. В Турции тоже до сих пор комфортная температура, море даже не остывает. А загорать можно днём — солнце щадящее, не надо прятаться. И при этом цены гораздо ниже, чем летом", — отметила Соловьёва.

Реже выбирают

Менее востребованными направлениями остаются Бахрейн, Оман и Куба. Причины просты:

  • долгий перелёт,

  • отели скромнее по уровню,

  • не самый удобный вариант для поездок с детьми.

Почему осень удобна для поездок

Туристы из Югры всё чаще планируют именно осенние поездки, так как это позволяет совместить приятный климат, выгодные цены и отсутствие изнуряющей жары.

Читайте также

сегодня в 6:11

Залей, но не меньше двух: как одна АЗС в Югре едва не попала под санкции за редкость

«Калининграднефтепродукт» заявил, что фактов недолива топлива на АЗС № 53 не выявлено. Предостережение Росстандарта касалось лишь минимальной дозы в 2 литра.

Читать полностью » Мэр Омска Шелест сообщил о мужчине, согнувших дорожные знаки ради проезда фуры 12.09.2025 в 13:18

В центре Омска фура сломала улицу: дорожные знаки гнули прямо руками

В центре Омска мужчины согнули дорожные знаки ради проезда фуры. Видео опубликовал мэр города, правоохранители уже начали проверку.

Читать полностью » ЯНАО возглавил рейтинг социально-экономической устойчивости регионов России 11.09.2025 в 23:33

Холод сильнее кризисов: как Ямал обошёл остальные регионы России

ЯНАО занял первое место в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов России, опередив ХМАО и Москву благодаря высоким доходам и производству.

Читать полностью » Искусственный интеллект внедрят в здравоохранение, ЖКХ и транспорт ЯНАО 11.09.2025 в 22:33

Где ИИ решит больше, чем чиновники: новые технологии приходят на Север

ЯНАО и NtechLab договорились о внедрении ИИ в здравоохранение, ЖКХ, строительство и транспорт. Нейросети помогут сделать города региона «умными».

Читать полностью » В Салехарде оштрафовали 11.09.2025 в 21:33

Почему стоит внимательнее смотреть на витрины: прокуроры показали обратную сторону скидок

В Салехарде прокуратура выявила нарушения санитарных норм в магазинах «Магнит» и «Пятерочка». Обе сети оштрафованы на 100 тысяч рублей.

Читать полностью » В новой мини-футбольной арене Нового Уренгоя установят 11 плазменных экранов 11.09.2025 в 20:33

Новый Уренгой готовится к зрелищам: арена получит совершенных 11 плазм

На новой мини-футбольной арене Нового Уренгоя установят 11 экранов с технологией Quantum Dot за 1,4 млн рублей. Арена готова к турнирам федерального уровня.

Читать полностью » Осенью на Ямале грибники находят редкие виды — горькушку, серушку и плютей олений 11.09.2025 в 19:33

Северные леса превратились в кладовую: какие грибы ждут в конце лета

На Ямале начался пик грибного сезона: белые, подосиновики, лисички и десятки других видов ждут грибников. Где искать и как правильно собирать.

Читать полностью » Народные приметы: рябина, орехи и шишки помогают предсказать зиму 11.09.2025 в 18:33

Белка, орехи и рябина лучше метеостанции: что подсказывало крестьянам зиму

Рябина, желудь, белки и даже муравьи: по каким приметам предки определяли, суровой или мягкой будет зима, и что из этого сбывается чаще всего.

Читать полностью »

