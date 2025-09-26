Школа на паузе, чемодан — в руки: в Югре планируют отпуск на каникулах с выгодой

С приближением школьных каникул всё больше жителей Югры задумываются о заграничном отдыхе. Осень — лучшее время, чтобы отправиться в тёплые страны, где жара уже спала, а цены заметно ниже летних.

Популярные направления

По словам владелицы туристического агентства Елены Соловьевой, лидируют сразу три страны:

ОАЭ - особенно Дубай, куда удобно лететь прямыми рейсами из Сургута.

Египет - мягкий климат и возможность купаться даже в конце октября.

Турция - море ещё тёплое, а солнце щадящее, поэтому отдыхать комфортно даже с детьми.

"В Арабских Эмиратах и Египте в это время ещё тепло. Это лучшее время для посещения. В Турции тоже до сих пор комфортная температура, море даже не остывает. А загорать можно днём — солнце щадящее, не надо прятаться. И при этом цены гораздо ниже, чем летом", — отметила Соловьёва.

Реже выбирают

Менее востребованными направлениями остаются Бахрейн, Оман и Куба. Причины просты:

долгий перелёт,

отели скромнее по уровню,

не самый удобный вариант для поездок с детьми.

Почему осень удобна для поездок

Туристы из Югры всё чаще планируют именно осенние поездки, так как это позволяет совместить приятный климат, выгодные цены и отсутствие изнуряющей жары.