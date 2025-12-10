Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Туристы на Шри-Ланке
Туристы на Шри-Ланке
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:34

Шок для туриндустрии: россияне массово полюбили поезда и города второго эшелона

Расходы россиян на осенние поездки выросли на 30% — Охорзин

Этой осенью россияне заметно активнее путешествовали внутри страны и тратили на поездки больше: совокупные расходы выросли на 30% год к году, а больше всего прибавил железнодорожный сегмент. Об этом говорится в исследовании ВТБ и сервиса OneTwoTrip. По данным аналитиков, общий объем трат на транспорт, проживание и развлечения достиг 154 млрд рублей, а число транзакций в туристических категориях превысило 200 млн.

Где бронировали отели чаще всего и сколько стоила ночь

Лидером по размещению стала Москва — на нее пришлось 22,5% всех бронирований. На втором месте Санкт-Петербург (14,6%), затем Адлер (4,4%). В первую пятерку также вошли Казань (3,2%) и Екатеринбург (2,7%), а десятку дополнили Краснодар (2,5%), Калининград (2,3%), Эстосадок (2,2%), Сочи (2,0%) и Нижний Новгород (1,8%).

Средняя цена ночи в отеле составила 8,4 тыс. рублей. Чаще всего туристы выбирали размещение без "звезд" — апартаменты, гостевые дома и хостелы (30,5%). Почти наравне с ними по популярности оказались четырехзвездочные отели (30,1%), далее — трехзвездочные (25,8%). Пятизвездочные гостиницы выбрали 10% клиентов, тогда как 1-2 звезды остались нишевыми форматами (0,3% и 3,3%).

Какие направления росли быстрее остальных

Отдельно в исследовании отмечен рост интереса к городам, которые обычно не входят в "обязательный" туристический набор. Руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова указала на Тверь, где бронирования выросли на 53%. Также заметно чаще стали ездить в Калугу (+35%) и Оренбург (+34%).

Такой сдвиг укладывается в общий тренд на короткие поездки и выбор "второго эшелона" направлений, особенно в период, когда путешественники ищут более доступные варианты. В результате растут не только бронирования, но и платежная активность по сопутствующим категориям — от билетов до досуга.

На чем выросли траты: поезд, самолет, отель

Самый сильный рост показали железнодорожные перевозки. Траты на ж/д билеты увеличились примерно на треть и достигли 8,8 млрд рублей, при среднем чеке 3,5 тыс. рублей. На авиаперелеты клиенты банка потратили 12 млрд рублей (+18%), при этом средний чек вырос до 20,5 тыс. рублей (+7%).

Расходы на проживание в отелях составили 10,2 млрд рублей, а средний чек — 7,4 тыс. рублей. Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин связал рост осенних поездок с праздничными днями и стремлением поймать более выгодные предложения в "низкий сезон", отметив, что туристы выбирают и близкие регионы, и более дальние направления.

