Сотрудник ГИБДД выписывает штраф
Сотрудник ГИБДД выписывает штраф
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:16

Осенние дороги готовят ловушки: водители в шоке от новых правил

МВД России напомнило об осенних штрафах: детские кресла, номера и шины

С наступлением сентября дороги российских городов превращаются в испытание не только из-за пробок. Водителей ждёт целый список "осенних" штрафов, о которых многие даже не догадываются.

Детские кресла под запретом

После летних изменений в ПДД многие удерживающие устройства для детей стали вне закона. Под запрет попали бескаркасные кресла и всевозможные адаптеры для ремней. Теперь действует только одно определение — "детская удерживающая система".

Штрафы серьёзные:

  • для водителей — 3 тыс. руб.;
  • для должностных лиц — 25 тыс. руб.;
  • для юридических лиц — до 100 тыс. руб.

Рост нарушений ожидается уже этой осенью: школьники и дошкольники снова массово возвращаются в машины родителей.

Опасность грязных номеров

Осенняя погода неизбежно приводит к грязи на дорогах. Водителям стоит особенно внимательно следить за состоянием номеров.

Закон считает знак нечитаемым, если:

  • днём на расстоянии 20 м нельзя различить хотя бы одну цифру или букву;
  • ночью это правило касается заднего номера.

Штраф за такую "невидимость" — 500 руб. Но если инспектор решит, что грязь нанесена умышленно, сумма вырастает до 5 тыс. руб., а в отдельных случаях — лишение прав до трёх месяцев.

Грязные фары — тоже повод для штрафа

Прямого запрета в ПДД нет, но в списке неисправностей чётко прописано: "загрязнены внешние световые приборы и отражатели". На практике инспектор может оштрафовать на 500 руб.

Причём оправдание "грязь из-за погоды" не работает. Единственный выход — очистить фары прямо на месте.

Стекло и дворники под контролем

Штрафа за грязное лобовое стекло как такового нет. Но если дворники не справляются или в бачке закончилась омывающая жидкость, наказание будет таким же — 500 руб.

Въезд в лес под запретом

Сентябрь — время грибников. Но за поездку в лес можно заплатить 5-7 тыс. руб., если территория относится к заповеднику, национальному парку или ботаническому саду.

В "обычных" лесах ограничения вводятся в пожароопасный сезон. Там штрафы ещё строже — до 15 тыс. руб.

Шины не по сезону

К концу осени водители начинают "переобувать" машины. Тем, кто решит оставить летние шины на зиму, грозит не только риск аварии, но и штраф 500 руб.

Нарушением также считается комбинация разных типов покрышек. Инспектор вправе наказать только при личном осмотре машины.

Осень напоминает водителям: внимательность к деталям автомобиля и знание правил помогут не только сохранить деньги, но и избежать лишних проблем на дороге.

