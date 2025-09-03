Осенние дороги готовят ловушки: водители в шоке от новых правил
С наступлением сентября дороги российских городов превращаются в испытание не только из-за пробок. Водителей ждёт целый список "осенних" штрафов, о которых многие даже не догадываются.
Детские кресла под запретом
После летних изменений в ПДД многие удерживающие устройства для детей стали вне закона. Под запрет попали бескаркасные кресла и всевозможные адаптеры для ремней. Теперь действует только одно определение — "детская удерживающая система".
Штрафы серьёзные:
- для водителей — 3 тыс. руб.;
- для должностных лиц — 25 тыс. руб.;
- для юридических лиц — до 100 тыс. руб.
Рост нарушений ожидается уже этой осенью: школьники и дошкольники снова массово возвращаются в машины родителей.
Опасность грязных номеров
Осенняя погода неизбежно приводит к грязи на дорогах. Водителям стоит особенно внимательно следить за состоянием номеров.
Закон считает знак нечитаемым, если:
- днём на расстоянии 20 м нельзя различить хотя бы одну цифру или букву;
- ночью это правило касается заднего номера.
Штраф за такую "невидимость" — 500 руб. Но если инспектор решит, что грязь нанесена умышленно, сумма вырастает до 5 тыс. руб., а в отдельных случаях — лишение прав до трёх месяцев.
Грязные фары — тоже повод для штрафа
Прямого запрета в ПДД нет, но в списке неисправностей чётко прописано: "загрязнены внешние световые приборы и отражатели". На практике инспектор может оштрафовать на 500 руб.
Причём оправдание "грязь из-за погоды" не работает. Единственный выход — очистить фары прямо на месте.
Стекло и дворники под контролем
Штрафа за грязное лобовое стекло как такового нет. Но если дворники не справляются или в бачке закончилась омывающая жидкость, наказание будет таким же — 500 руб.
Въезд в лес под запретом
Сентябрь — время грибников. Но за поездку в лес можно заплатить 5-7 тыс. руб., если территория относится к заповеднику, национальному парку или ботаническому саду.
В "обычных" лесах ограничения вводятся в пожароопасный сезон. Там штрафы ещё строже — до 15 тыс. руб.
Шины не по сезону
К концу осени водители начинают "переобувать" машины. Тем, кто решит оставить летние шины на зиму, грозит не только риск аварии, но и штраф 500 руб.
Нарушением также считается комбинация разных типов покрышек. Инспектор вправе наказать только при личном осмотре машины.
Осень напоминает водителям: внимательность к деталям автомобиля и знание правил помогут не только сохранить деньги, но и избежать лишних проблем на дороге.
