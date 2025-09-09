Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Обрезка клубники осенью
Обрезка клубники осенью
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:13

Использую секретный метод обрезки клубники — на следующий год урожай впечатляет соседей

Уход за клубникой в августе-сентябре: обрезка, подкормка, защита от вредителей

Лето подходит к концу, и садоводы переключают внимание на подготовку многолетних культур к зиме. Среди них особое место занимает клубника: именно осенью от ухода за ней зависит будущий урожай. На первый взгляд, обрезка кажется простой задачей, но неправильные действия способны навредить растениям. Чтобы кусты легко пережили морозы и порадовали крупными сладкими ягодами в следующем сезоне, важно знать основные правила.

Зачем нужна осенняя обрезка клубники

Клубника обновляет листья постепенно: один лист живёт около трёх месяцев. Старые и больные пластины становятся источником инфекций и пристанищем для вредителей. Особенно быстро болезни развиваются в условиях высокой влажности и густых посадок.

Удаление лишней листвы и усов помогает оздоровить грядку. Освободив кусты от ненужной нагрузки, садовод даёт им возможность накопить питательные вещества и заложить цветочные почки. В результате растения уходят в зиму более крепкими.

Однако обрезать всю зелёную массу нельзя. Листья нужны для фотосинтеза, а значит — для питания куста. Полное скашивание допустимо только при сильном поражении грибком или вредителями.

Когда лучше обрезать

Обрезка — процедура травмирующая, поэтому кустам требуется время для восстановления. Оптимальный срок — за 3-4 недели до заморозков. Если провести её слишком рано, клубника может снова пуститься в рост и не успеет подготовиться к зиме. С опозданием растения ослабнут и хуже перенесут холод.

Ориентироваться стоит не только на календарь, но и на климат региона. В средней полосе начинают во второй половине августа, в северных регионах — раньше, а на юге — позже. В жаркие дни обрезку проводить нельзя: высокая температура ослабляет растения.

Сложнее ухаживать за ремонтантной клубникой. Она плодоносит до глубокой осени.

В этом случае действуют два правила:

  • Убирают только кусты, которые полностью отплодоносили.
  • Если ягоды появляются до октября, полноценную обрезку откладывают до весны.

Подготовка к обрезке

Для работы нужен острый и чистый инструмент — секатор или ножницы. Его обязательно дезинфицируют, чтобы не перенести инфекции. Также стоит подготовить ёмкость для сбора обрезков.

Процедуру лучше проводить в сухую погоду. Перед началом грядку очищают от сорняков, обеспечивая удобный доступ к каждому растению.

Основные правила

  • Нельзя вырывать листья или усы руками: так легко повредить сердцевину куста.
  • Работать тупым инструментом недопустимо — рваные срезы быстро загнивают.
  • Инструмент всегда должен быть чистым и продезинфицированным.
  • Усы обрезают максимально близко к основанию, не задевая сердечко.

Сердцевина — точка роста. Повреждение её означает гибель куста.

Пошаговая схема обрезки

  • Удалите сорняки.
  • Найдите усы: укоренившиеся розетки можно пересадить, остальные обрежьте у основания.
  • Срежьте засохшие цветоносы.
  • Уберите старые, пожелтевшие, красные или повреждённые листья, оставив черешки длиной около 5 см.
  • Все обрезки соберите и вынесите за пределы участка или сожгите. В компост их класть нельзя.

После процедуры на кустах остаются только молодые и здоровые листья. У ремонтантных сортов осенью удаляют лишь повреждённые части, основную чистку оставляют на весну.

Уход после обрезки

Чтобы клубника быстрее восстановилась, почву вокруг рыхлят и поливают. Через несколько дней проводят подкормку. Осенью особенно важны калий и фосфор: они укрепляют корни и повышают зимостойкость. Азот вносить нельзя, так как он стимулирует рост зелёной массы.

Хорошо подходят минеральные комплексы для осени или древесная зола (стакан на квадратный метр). Дополнительно под кусты можно внести перегной или компост слоем до 5 см. Это даст питание и защитит от холода.

Если осень сухая, перед заморозками проводят влагозарядковый полив. Последний этап — обработка от вредителей и болезней с помощью инсектицидов и фунгицидов. Делать это нужно в тёплый и сухой день при температуре выше +5 °C.

Правильно выполненная осенняя обрезка помогает сохранить здоровье посадок, снизить риск заболеваний и подготовить кусты к зиме. Выполняя процедуру в нужные сроки и по правилам, садовод получает шанс на богатый урожай следующим летом.

Три интересных факта

  1. В мире насчитывается более 600 сортов клубники, и многие из них требуют разного подхода к обрезке.
  2. В XIX веке садоводы Европы часто полностью скашивали клубничные грядки, но практика показала, что это ослабляет растения.
  3. Ремонтантные сорта были выведены сравнительно недавно — в XX веке, и именно они изменили подход к уходу за культурой.

