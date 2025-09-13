Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенняя обрезка клубники
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:50

Куда сыпать суперфосфат и зачем поливать монофосфатом: осенний ритуал для клубничной грядки

Калий и фосфор: как правильно подкормить клубнику в сентябре — инструкция

Сентябрьская подкормка клубники — важный этап в уходе за культурой, от которого напрямую зависит урожай следующего года. В этот период растения активно формируют цветочные почки и наращивают корневую систему, поэтому им необходим дополнительный запас питательных веществ.

Почему подкормка нужна осенью

После окончания плодоношения клубника заметно ослаблена: кусты истратили много сил и нуждаются в восстановлении. Осенняя подкормка направлена не на рост листьев, а на укрепление корней и повышение устойчивости к холодам.

Основные элементы питания

Основу питания в этот период составляют фосфор и калий. Эти элементы помогают растениям развить мощную корневую систему и укрепить иммунитет. Азотные удобрения, напротив, применяются крайне осторожно, ведь их избыток может вызвать нежелательный рост зелёной массы, которая зимой лишь ослабит куст.

Органические удобрения

Особое значение имеет использование органики. Перегной, компост и древесная зола не только питают растения, но и улучшают структуру почвы. Слой перегноя вокруг куста служит одновременно и удобрением, и мульчей, которая надёжно защищает корни от промерзания.

Калий и фосфор

Древесная зола считается классическим источником калия. Её можно использовать как в сухом виде, так и в виде настоя. Кроме калия, зола слегка раскисляет почву, что создаёт благоприятные условия для клубники.

Фосфорные удобрения тоже играют ключевую роль. Так, суперфосфат вносят заранее в виде водной вытяжки, ведь он плохо растворяется. Фосфор необходим для закладки будущего цветения и активного развития корней.

Эффективным решением становится полив кустов раствором монофосфата калия. Он содержит оптимальное сочетание фосфора и калия в легкоусвояемой форме, что помогает клубнике повысить зимостойкость и сопротивляемость болезням.

Последствия отсутствия подкормки

Если осенью вовсе не подкармливать клубнику, растения ослабевают, хуже переносят холода, весной дают меньше завязей и чаще болеют. Такой упущенный момент отражается на урожае всего сезона.

Как правильно проводить подкормку

Процедуру подкормки проводят после обрезки старых листьев и рыхления почвы, совмещая её с поливом. Важно помнить: удобрения вносятся не в центр куста, а в приствольный круг по периметру, где расположены основные корни.

Сроки внесения удобрений

Лучшее время для подкормки — начало сентября. Это даёт растениям возможность усвоить питание до наступления холодов. Если же опоздать, корневая система войдёт в состояние покоя и удобрения просто не принесут пользы.

Правильно выполненная подкормка — это своеобразная инвестиция в будущий урожай. Уделив кустам внимание осенью, садоводы закладывают основу для обильных и сладких ягод в следующем сезоне.

Три интересных факта

  1. В клубнике содержится больше витамина C, чем в лимоне.
  2. Первые сорта садовой клубники были выведены во Франции в XVIII веке.
  3. Клубника — единственная ягода, у которой семена находятся не внутри, а снаружи плодов.

