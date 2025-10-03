Смешали золу и суперфосфат? Потеряли половину пользы — вот чем это грозит

Осень — время, когда садоводы подводят итоги сезона и одновременно готовят землю к следующему году. Именно в этот период важно не просто убрать грядки, но и заложить основу будущего урожая. Один из самых эффективных приёмов — комбинирование органических и минеральных удобрений. Такой "дуэт" работает намного лучше, чем каждое средство по отдельности: органика питает почву постепенно, а минералы дают быстрый и точный эффект.

Почему именно осенью

Растения в этот период переходят в состояние покоя, но корни продолжают работать. Фосфор и калий помогают укрепить их к зиме, а органика улучшает структуру почвы, удерживает влагу и не даёт минералам быстро вымываться весенними дождями. Это стратегический момент: всё, что внесено сейчас, вернётся сторицей весной.

Сравнение удобрений