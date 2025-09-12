Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Уютные ограждения для грядок
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:28

Грядки под плёнку, а не под снег: хитрость, которая ускорит перегнивание удобрений

Садовод-блогер Самойлова назвала нормы внесения компоста и навоза для разных типов почвы

Осень — лучшее время для восстановления плодородия земли и подготовки огорода к зиме. По словам садовода-блогера Светланы Самойловой, именно сейчас можно заложить основу для богатого урожая в следующем сезоне.

Зачем удобрять землю осенью

К концу лета почва теряет гумус и основные питательные элементы — азот, калий и фосфор. Грунт уплотняется, хуже пропускает воду и воздух. Осенние подкормки помогают:

  • восстановить баланс полезных веществ,

  • снизить кислотность,

  • улучшить структуру почвы и её влагоёмкость.

Чем удобрять грядки

  • Опавшие листья:

    • лучше всего подходят берёза, ольха, вишня, вяз, тополь;

    • быстро разлагаются, насыщая землю азотом и кальцием.

  • Листья хосты - идеальны для повышения плодородия (срезать после 10 сентября).

  • Перепревший навоз и компост - улучшают воздухо- и водопроницаемость почвы.

  • Доломитовая мука или известь - для нейтрализации кислых почв (особенно полезно для капустных грядок).

⚠️ Не использовать: листья клёна и дуба (долго перепревают), свежий навоз и птичий помёт (содержат много аммиака).

Нормы внесения

  • песчаная почва — 1-1,5 ведра перегноя на 1 м²,

  • глинистая — 1 ведро на 1 м²,

  • чернозём — 0,5 ведра на 1 м²,

  • доломитовая мука — 200-300 г на 1 м².

Как правильно вносить удобрения

  1. Равномерно распределите листья или компост по грядкам, удалив ветки.

  2. Перекопайте почву, измельчив крупные листья.

  3. Полейте настоем трав (крапива, подорожник, мать-и-мачеха) или просто водой.

  4. Закройте грядки плёнкой до заморозков — это ускорит перегнивание.

  5. На зиму плёнку снимите, чтобы почва напиталась снегом.

При регулярном внесении органики даже тяжёлая глинистая почва станет рыхлой и плодородной, а верхний слой обогатится гумусом до 5 см.

Советы от садовода

  • Удобрения лучше вносить сразу после уборки урожая.

  • При перекопке оставляйте крупные комки — весной земля станет более рыхлой.

  • После подкормок поливайте почву (5-10 л воды на 1 м²).

  • В засушливую осень проводите полив дважды в неделю.

