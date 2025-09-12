Грядки под плёнку, а не под снег: хитрость, которая ускорит перегнивание удобрений
Осень — лучшее время для восстановления плодородия земли и подготовки огорода к зиме. По словам садовода-блогера Светланы Самойловой, именно сейчас можно заложить основу для богатого урожая в следующем сезоне.
Зачем удобрять землю осенью
К концу лета почва теряет гумус и основные питательные элементы — азот, калий и фосфор. Грунт уплотняется, хуже пропускает воду и воздух. Осенние подкормки помогают:
восстановить баланс полезных веществ,
снизить кислотность,
улучшить структуру почвы и её влагоёмкость.
Чем удобрять грядки
Опавшие листья:
лучше всего подходят берёза, ольха, вишня, вяз, тополь;
быстро разлагаются, насыщая землю азотом и кальцием.
Листья хосты - идеальны для повышения плодородия (срезать после 10 сентября).
Перепревший навоз и компост - улучшают воздухо- и водопроницаемость почвы.
Доломитовая мука или известь - для нейтрализации кислых почв (особенно полезно для капустных грядок).
⚠️ Не использовать: листья клёна и дуба (долго перепревают), свежий навоз и птичий помёт (содержат много аммиака).
Нормы внесения
песчаная почва — 1-1,5 ведра перегноя на 1 м²,
глинистая — 1 ведро на 1 м²,
чернозём — 0,5 ведра на 1 м²,
доломитовая мука — 200-300 г на 1 м².
Как правильно вносить удобрения
Равномерно распределите листья или компост по грядкам, удалив ветки.
Перекопайте почву, измельчив крупные листья.
Полейте настоем трав (крапива, подорожник, мать-и-мачеха) или просто водой.
Закройте грядки плёнкой до заморозков — это ускорит перегнивание.
На зиму плёнку снимите, чтобы почва напиталась снегом.
При регулярном внесении органики даже тяжёлая глинистая почва станет рыхлой и плодородной, а верхний слой обогатится гумусом до 5 см.
Советы от садовода
Удобрения лучше вносить сразу после уборки урожая.
При перекопке оставляйте крупные комки — весной земля станет более рыхлой.
После подкормок поливайте почву (5-10 л воды на 1 м²).
В засушливую осень проводите полив дважды в неделю.
