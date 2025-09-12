Грядки под плёнку, а не под снег: хитрость, которая ускорит перегнивание удобрений

Осень — лучшее время для восстановления плодородия земли и подготовки огорода к зиме. По словам садовода-блогера Светланы Самойловой, именно сейчас можно заложить основу для богатого урожая в следующем сезоне.

Зачем удобрять землю осенью

К концу лета почва теряет гумус и основные питательные элементы — азот, калий и фосфор. Грунт уплотняется, хуже пропускает воду и воздух. Осенние подкормки помогают:

восстановить баланс полезных веществ,

снизить кислотность,

улучшить структуру почвы и её влагоёмкость.

Чем удобрять грядки

Опавшие листья : лучше всего подходят берёза, ольха, вишня, вяз, тополь; быстро разлагаются, насыщая землю азотом и кальцием.

Листья хосты - идеальны для повышения плодородия (срезать после 10 сентября).

Перепревший навоз и компост - улучшают воздухо- и водопроницаемость почвы.

Доломитовая мука или известь - для нейтрализации кислых почв (особенно полезно для капустных грядок).

⚠️ Не использовать: листья клёна и дуба (долго перепревают), свежий навоз и птичий помёт (содержат много аммиака).

Нормы внесения

песчаная почва — 1-1,5 ведра перегноя на 1 м²,

глинистая — 1 ведро на 1 м²,

чернозём — 0,5 ведра на 1 м²,

доломитовая мука — 200-300 г на 1 м².

Как правильно вносить удобрения

Равномерно распределите листья или компост по грядкам, удалив ветки. Перекопайте почву, измельчив крупные листья. Полейте настоем трав (крапива, подорожник, мать-и-мачеха) или просто водой. Закройте грядки плёнкой до заморозков — это ускорит перегнивание. На зиму плёнку снимите, чтобы почва напиталась снегом.

При регулярном внесении органики даже тяжёлая глинистая почва станет рыхлой и плодородной, а верхний слой обогатится гумусом до 5 см.

Советы от садовода