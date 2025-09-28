Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:34

Слизни готовят весенний штурм: как осенью разорвать их цикл

Россельхозцентр: осенью в Орловской области нужно убирать укрытия и разрушать кладки слизней

К концу сезона взрослые особи слизней ослаблены, зато закладываются осенние кладки. Часть слизней уходит в зимовку, а яйца спокойно переживают морозы — значит, задача осени — "перебить" цикл: сократить укрытия, разрушить кладки и закрыть вход в весну с меньшей популяцией. У многих видов пик размножения приходится на лето-осень; яйца выживают до весны, когда молодь быстро наносит ущерб рассаде.

Локальные ориентиры для Орловщины

Осень у нас прохладная и влажная: в Орле в сентябре средняя дневная около +14 °C, хватает пасмурных и дождливых дней — идеальные условия для слизней. Первые заморозки часто случаются в середине-конце октября (иногда уже с 16-17 числа). Планируйте основные работы на "окно" между затяжными дождями и первыми минусами.

План на сентябрь-октябрь

1) Убираем укрытия и "столовые"
Скашиваем сорняки по периметру, выгребаем растительные остатки, поднимаем доски/плёнки, где они пережидают день. Осенью рыхление и перевалка верхнего слоя почвы оголяют кладки и делают их доступными птицам и погоде. Эти базовые меры подтверждает и Россельхозцентр для ЦФО.

2) Регулируем полив
Поливаем утром, а не вечером: к ночи поверхность подсыхает — слизням сложнее "работать". Это практический совет энтомологов RHS.

3) Мониторинг и ручной сбор
После дождя и в сумерках проверьте грядки салата, капусты, земляники. Ночные обходы + простые укрытия-ловушки (доски, куски шифера) дают стабильный минус популяции без химии. Российские аграрные материалы и практики садоводов подтверждают эффективность таких приёмов.

4) Барьеры: что работает, а что спорно
Медная лента, яичная скорлупа, острые мульчи часто рекомендуются, но крупные испытания RHS в "приближенных к саду" условиях не показали надёжной защиты. Не тратьте бюджет, если нужна предсказуемость — лучше ставьте ловушки и меняйте режим полива.

5) Гранулы-приманки: что выбрать осенью

  • Фосфат железа (FePO₄) - современный моллюскоцид, который распадается в почве до фосфата и железа; при использовании по инструкции считается менее рискованным для домашних животных, чем метальдегид. В РФ доступны препараты на этой основе (например, "Феррамол"). Раскладывайте точечно, обновляйте после сильных дождей, всегда по этикетке.
  • Метальдегид - классическая "гранула"; в России действующее вещество официально разрешено (Госкаталог пестицидов). Но учитывайте токсичность для питомцев — раскладывайте строго локально, в закрытых приманочных пунктах и вдали от мест, доступных детям и животным.

6) Биология и союзники
Поддерживайте хищных жужелиц и птиц: меньше "лишних" инсектицидов, больше укрытий-биотопов по краям. Исследования по IPM (интегрированной защите растений) и полевым культурам показывают, что богатое сообщество жужелиц сдерживает вспышки слизней.

7) Перед устойчивыми заморозками
Ещё раз пройдитесь по участку: сгребите листву с грядок, взрыхлите междурядья, уберите доски-ловушки (содержимое — в компостную кучу, где зимой "доработают" бактерии и мороз). Это уменьшит зимующие яйца и укрытия.

Чего не делать

  • Не солите почву. Соль убивает растения и портит структуру грунта — цена слишком высока. (Нормативных "за" нет, в рекомендациях IPM это отсутствует.)
  • Не полагайтесь только на пиво/ферментированные ловушки. Они притягивают моллюсков из-вне, а польза нестабильна. Держите их как дополнительную опцию, а не как единственный метод.

Почему это работает именно у нас

Для Орловской области характерны влажные осенние недели — идеальные "окна" для мониторинга и точечной раскладки приманок, а близость первых минусов в октябре помогает "добить" ослабленную популяцию. Благодаря совмещению культурных приёмов, мониторинга и дозированной химии (IPM-подход) вы входите в весну с меньшим фоном вредителя и экономите на обработках.

