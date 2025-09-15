Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Косметолог
© Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:58

Осень сбрасывает листву, а кожа — усталость: как вернуть коже жизнь

Врачи рекомендуют в осенний уход включать увлажнение и мягкие пилинги

Осень традиционно ассоциируется с обновлением. Природа сбрасывает листву, а мы невольно тоже стремимся к переменам и внутренней перезагрузке. В это время года особенно важно уделить внимание коже, ведь после жаркого лета она часто выглядит уставшей и обезвоженной. Солнце, морская вода и перепады температур оставляют свой след: сухость, тусклый цвет лица и появление мелких несовершенств. Осень становится удачным моментом, чтобы запустить программу восстановления и подготовить кожу к зиме.

Почему именно осень — время для ухода

Когда летний загар постепенно сходит, становятся заметны последствия жарких месяцев: морщинки проявляются ярче, цвет лица кажется неоднородным, а эпидермис теряет эластичность. Осенью снижается влажность воздуха, а отопление в помещениях дополнительно сушит кожу. Именно поэтому врачи-дерматологи считают этот сезон оптимальным для внедрения обновлённого ухода. Осенние процедуры позволяют мягко восстановить баланс и защитить кожу от предстоящих холодов.

Первый шаг — грамотное очищение

Без правильного очищения невозможно дальнейшее восстановление. Осенью стоит перейти на более щадящие средства, которые не разрушают защитный барьер кожи. Лучше выбирать мягкие пенки или гели с растительными экстрактами, такими как алоэ вера или ромашка. Они удаляют загрязнения и остатки макияжа, не вызывая стянутости.

Отшелушивание: мягкое обновление

Кожа нуждается в регулярном обновлении, особенно после активного солнца. Осенью стоит включить в уход мягкие скрабы или пилинги на основе кислот (например, молочной или миндальной). Достаточно использовать их один-два раза в неделю, чтобы удалить ороговевшие клетки и вернуть лицу свежий вид. При этом важно не переусердствовать: чрезмерное отшелушивание может вызвать раздражение.

Увлажнение и питание

Главное правило осени — увлажнять и ещё раз увлажнять. Кремы с гиалуроновой кислотой, керамидами или маслами ши и авокадо становятся настоящим спасением. Они помогают восстановить эластичность кожи, укрепляют её барьер и уменьшают ощущение сухости. В дополнение к крему полезно использовать сыворотки с антиоксидантами — витаминами С и Е. Они выравнивают тон лица, придают здоровое сияние и защищают клетки от действия свободных радикалов.

Защита от ультрафиолета

Многие ошибочно считают, что осенью можно отказаться от солнцезащитного крема. Однако ультрафиолет остаётся активным круглый год, и именно он ускоряет процессы старения. Дерматологи советуют продолжать использовать средства с SPF не ниже 30 даже в пасмурные дни. Лёгкая текстура крема не перегружает кожу, но защищает её от фотостарения.

Маленькие помощники для кожи

Чтобы сделать уход более результативным, можно включить в рутину дополнительные продукты. Хорошо зарекомендовали себя:

  • очищающие гели с алоэ вера, которые успокаивают и освежают;
  • сыворотки с витамином С для борьбы с тусклостью;
  • кремы с гиалуроновой кислотой и керамидами, удерживающие влагу;
  • лёгкие солнцезащитные флюиды, которые не оставляют белых следов.

Осенняя перезагрузка — это не жёсткие процедуры и не агрессивные средства, а мягкая поддержка и питание. Если правильно выстроить уход в сентябре-октябре, зимой кожа будет лучше переносить мороз, ветер и сухой воздух в помещениях. Главное — регулярность: даже самые качественные средства не дадут результата, если использовать их от случая к случаю.

