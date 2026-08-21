Кожа готовится к осени: какие средства пора добавить в ежедневный уход

Переход на плотные текстуры и включение ретинола в ежедневный уход помогут защитить лицо от агрессивного воздействия холодов, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, как правильно адаптировать косметичку к осеннему сезону.

Завершение теплого сезона часто сопровождается повышенной чувствительностью и сухостью эпидермиса, отметила косметолог. Впереди кожу ждут новые испытания: сухой воздух от радиаторов отопления, порывистый ветер и резкие температурные колебания.

Для восстановления липидного слоя важно своевременно пересмотреть привычные бьюти-ритуалы. Правильный летний набор средств уже не справляется с защитными функциями в условиях осени.

Специалист рекомендует начинать подготовку к зиме с замены легких флюидов на более насыщенные составы. Осенью, когда солнечная активность снижается, становится возможным применение активных компонентов, которые ранее могли спровоцировать раздражение.

"Включать в состав крема ретинол, можно энзимную пудру включить. Нужно упор делать на подготовку к зиме, усиленное увлажнение. Можно рассмотреть плотные ночные кремы, которые включают в себя керамиды, ретинол, аллантоин", — отметила Галлямова.

Важным этапом становится работа с защитным барьером. Косметологи напоминают, что даже качественные натуральные масла не способны полностью заменить сбалансированный крем, особенно в период межсезонья. В этот период необходимо искать средства, содержащие сквалан и керамиды, которые удерживают влагу внутри тканей.

"Можем использовать более интенсивные средства, агрессивные средства, когда уходит солнышко осенью, ищем средства для подготовки зимы с более плотной текстурой, с наличием сквалана", — рассказала эксперт.

При введении новых активов следует соблюдать осторожность, так как неправильное сочетание компонентов может привести к повреждению защитного слоя. Специалисты также советуют обратить внимание на внешние факторы: часто агрессивная среда в виде жесткой водопроводной воды усиливает осеннее шелушение. Для минимизации стресса стоит внедрить базовые вечерние привычки, направленные на глубокое восстановление и питание клеток во время сна.

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