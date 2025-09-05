Холодный воздух — горячая проблема: чем грозит коже сезон перемен
Осенью кожа становится особенно уязвимой из-за неблагоприятных погодных условий и перепадов температуры. Врач-дерматовенеролог, косметолог и кандидат медицинских наук Наталья Михайлова в беседе с "Лентой.ру" поделилась рекомендациями, которые помогут защитить кожу в этот период.
Какие дерматиты обостряются чаще всего
По словам специалиста, именно осенью чаще проявляются атопический и себорейный дерматиты. Основой профилактики является поддержание барьерной функции кожи и её восстановление.
Уход за кожей
-
Использовать эмоленты - средства, которые питают, смягчают кожу и предотвращают потерю влаги.
-
Применять кремы с пребиотиками для нормализации микробиома кожи и повышения её устойчивости.
-
Отдавать предпочтение ламеллярным средствам, структура которых близка к липидам кожи, что помогает эффективно восстанавливать её защитный слой.
Образ жизни и профилактика
Михайлова подчеркнула, что уход невозможен без учёта общего состояния организма. Она советует:
-
избегать резких перепадов температуры и долгого пребывания на холодном ветру;
-
контролировать уровень стресса, так как он напрямую влияет на течение дерматитов;
-
поддерживать регулярный сон, умеренную физическую активность и чаще гулять на свежем воздухе.
Роль питания
Для здоровья кожи важно достаточное поступление:
-
белка и полезных жиров;
-
витаминов A, D, E, C и группы B;
-
микроэлементов — магния, цинка, селена и железа.
Итог
-
Осенью кожа особенно уязвима, а дерматиты обостряются чаще.
-
Уход должен включать эмоленты, пребиотики и ламеллярные средства.
-
Здоровый образ жизни и сбалансированное питание помогают снизить риск воспалений.
