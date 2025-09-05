Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:16

Холодный воздух — горячая проблема: чем грозит коже сезон перемен

Дерматолог Михайлова рассказала, как защитить кожу осенью

Осенью кожа становится особенно уязвимой из-за неблагоприятных погодных условий и перепадов температуры. Врач-дерматовенеролог, косметолог и кандидат медицинских наук Наталья Михайлова в беседе с "Лентой.ру" поделилась рекомендациями, которые помогут защитить кожу в этот период.

Какие дерматиты обостряются чаще всего

По словам специалиста, именно осенью чаще проявляются атопический и себорейный дерматиты. Основой профилактики является поддержание барьерной функции кожи и её восстановление.

Уход за кожей

  • Использовать эмоленты - средства, которые питают, смягчают кожу и предотвращают потерю влаги.

  • Применять кремы с пребиотиками для нормализации микробиома кожи и повышения её устойчивости.

  • Отдавать предпочтение ламеллярным средствам, структура которых близка к липидам кожи, что помогает эффективно восстанавливать её защитный слой.

Образ жизни и профилактика

Михайлова подчеркнула, что уход невозможен без учёта общего состояния организма. Она советует:

  • избегать резких перепадов температуры и долгого пребывания на холодном ветру;

  • контролировать уровень стресса, так как он напрямую влияет на течение дерматитов;

  • поддерживать регулярный сон, умеренную физическую активность и чаще гулять на свежем воздухе.

Роль питания

Для здоровья кожи важно достаточное поступление:

  • белка и полезных жиров;

  • витаминов A, D, E, C и группы B;

  • микроэлементов — магния, цинка, селена и железа.

Итог

  • Осенью кожа особенно уязвима, а дерматиты обостряются чаще.

  • Уход должен включать эмоленты, пребиотики и ламеллярные средства.

  • Здоровый образ жизни и сбалансированное питание помогают снизить риск воспалений.

