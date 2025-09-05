Холодный воздух — горячая проблема: чем грозит коже сезон перемен

Осенью кожа становится особенно уязвимой из-за неблагоприятных погодных условий и перепадов температуры. Врач-дерматовенеролог, косметолог и кандидат медицинских наук Наталья Михайлова в беседе с "Лентой.ру" поделилась рекомендациями, которые помогут защитить кожу в этот период.

Какие дерматиты обостряются чаще всего

По словам специалиста, именно осенью чаще проявляются атопический и себорейный дерматиты. Основой профилактики является поддержание барьерной функции кожи и её восстановление.

Уход за кожей

Использовать эмоленты - средства, которые питают, смягчают кожу и предотвращают потерю влаги.

Применять кремы с пребиотиками для нормализации микробиома кожи и повышения её устойчивости.

Отдавать предпочтение ламеллярным средствам, структура которых близка к липидам кожи, что помогает эффективно восстанавливать её защитный слой.

Образ жизни и профилактика

Михайлова подчеркнула, что уход невозможен без учёта общего состояния организма. Она советует:

избегать резких перепадов температуры и долгого пребывания на холодном ветру;

контролировать уровень стресса, так как он напрямую влияет на течение дерматитов;

поддерживать регулярный сон, умеренную физическую активность и чаще гулять на свежем воздухе.

Роль питания

Для здоровья кожи важно достаточное поступление:

белка и полезных жиров ;

витаминов A, D, E, C и группы B ;

микроэлементов — магния, цинка, селена и железа.

Итог