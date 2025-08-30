Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Own work by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:45

Цветочный бум на следующий год: эти семена нужно собрать сейчас

Эксперты назвали растения, семена которых лучше собирать осенью: георгины, тыквы, подсолнухи

Садоводы отмечают, что осенний сезон становится удачным периодом для заготовки семян, позволяя не только сэкономить, но и обеспечить себя посадочным материалом на следующий год. Эксперты подчеркивают: заниматься этим лучше с конца лета и до середины осени, пока погодные условия благоприятны.

Георгины

Обычно дачники высаживают клубни, однако георгины вполне можно вырастить и из семян. Специалисты отмечают, что результат всегда будет непредсказуемым: из-за перекрёстного опыления оттенки цветов могут отличаться от материнских. Семена собирают после того, как семенная коробочка подсохнет и побуреет.

Тыквы

Октябрь считается оптимальным временем для сбора семян тыквы. Садоводам советуют выбирать самые крупные семена, промывать их от мякоти и тщательно высушивать. Такие заготовки можно использовать и для посадки в будущем сезоне, и как вкусную закуску.

Подсолнухи

У хозяев есть три варианта действий: срезать растения и выбросить, оставить подсохшие корзинки птицам или собрать семена. Готовность определяется просто — зрелые семечки легко отделяются. Опытные садоводы советуют срезать головку острым ножом и поместить в бумажный пакет, где семена могут осыпаться самостоятельно.

Душистый горошек

Сбор семян душистого горошка необходимо завершить до наступления холодов. Важно, чтобы стручки были сухими и коричневыми. Специалисты рекомендуют высушить их в течение нескольких дней в теплом месте, а затем хранить до весны или сразу посеять осенью.

Циннии

Эти яркие цветы ценятся за разнообразие оттенков и форм. Для сбора подходят только свободно опыляемые сорта и "наследственные" виды. Семена вынимают после того, как цветочные головки полностью высохнут. Садоводы напоминают: их лучше использовать в течение двух лет, затем всхожесть резко снижается.

Кабачки

Опытные огородники советуют оставлять несколько плодов для получения семян. Их снимают после полного вызревания, когда кожура затвердеет и изменит цвет. Плод рекомендуется выдержать 2-3 недели, а затем извлечь семена, промыть и высушить. Хранятся они в бумажных пакетах или стеклянных банках.

