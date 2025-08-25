Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Георгины
© commons.wikimedia.org by Axel Kristinsson from Reykjavík, Iceland is licensed under CC BY 2.0
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:29

Кабачки, тыквы и подсолнухи: как превратить осенний излишек в будущий урожай

Садоводы рассказали, какие семена лучше заготавливать в сентябре и октябре

С окончанием лета садоводы получают уникальную возможность подготовиться к следующему сезону. Осенний сбор семян — занятие простое и очень благодарное: оно позволяет сохранить любимые сорта цветов и овощей, сэкономить деньги и наполнить сад новым изобилием. Конец августа, сентябрь и октябрь — лучший период, чтобы заняться этим делом.

Георгины: сюрприз в каждом семени

Обычно георгины выращивают из клубней, но и семена дают не менее интересный результат. Единственный нюанс — из-за перекрестного опыления новые цветы могут отличаться по окраске от материнского растения. Но именно в этом и есть очарование: каждое семя становится неожиданным подарком. Собирать их стоит после того, как семенные коробочки подсохнут и станут темно-коричневыми.

Тыквы: и для кухни, и для посева

Октябрь — идеальное время для сбора семян тыквы. Внутри каждого плода скрывается десятки косточек, которые можно либо заготовить для посадки, либо использовать в кулинарии. Для сохранения выбирают самые крупные семена, промывают их, сушат на бумаге и хранят в плотно закрытой банке. Такой запас станет отличным стартом для следующего урожая.

Подсолнухи: на корм, на семена, на закуску

Когда лепестки подсолнуха опали, а головка подсохла, можно приступать к сбору. Семена легко отделяются от цветочной корзинки, если провести пальцами. Часть урожая садоводы оставляют птицам — это поддерживает пернатых зимой и украшает сад живыми красками. Остальное — для посева или вкусной домашней закуски.

Сладкий горошек: аромат на будущий год

Если стручки гороха потемнели и стали твёрдыми — значит, семена готовы. Их важно собрать до того, как придут дожди, чтобы не появилась плесень. Высушенные на решётке или противне семена можно хранить всю зиму. На следующий сезон они подарят новые цветущие лианы с характерным нежным ароматом.

Цинния: яркие краски в наследство

Циннии радуют своим многообразием оттенков и форм. Чтобы сохранить их для будущего цветения, оставьте несколько растений до полного созревания семян. Корзинки подсохнут и потемнеют — это сигнал к сбору. Лучший срок для посева — ближайшие два года, позже всхожесть заметно снижается.

Кабачки: запас для будущего урожая

Частая проблема садоводов — избыточный урожай кабачков. Но если оставить несколько плодов до полного вызревания, они подарят отличные семена. Когда кожура затвердеет и изменит цвет, кабачок снимают с грядки, выдерживают пару недель и только потом извлекают семена. После промывки и просушки их можно хранить в бумажных пакетах или стеклянных банках.

Три интересных факта о семенах

  • Семена тыквы использовались в медицине ещё у индейцев майя — ими лечили болезни желудка.
  • У подсолнуха каждая корзинка может содержать до 2000 семян.
  • Семена сладкого горошка раньше носили как амулет, считая их символом удачи и дружбы.

Осенний сбор семян — это не только экономия, но и способ сохранить память о прошедшем сезоне и подарить саду новое будущее. Каждое семечко несёт в себе возможность создать красоту и урожай следующего года.

Читайте также

Как подготовить луковичные к следующему сезону: калий и фосфор — ключ к успеху сегодня в 14:51

Ваши луковичные покажут класс: 3 подкормки, которые работают даже после цветения

Уход за луковичными растениями после цветения — это не конец, а начало пути к пышному цветению в следующем сезоне. Главное — правильная подкормка калийно-фосфорными удобрениями и исключение азота.

Читать полностью » Осенью розам нужна фосфорно-калийная подкормка для зимостойкости сегодня в 14:22

Розы отблагодарят пышным цветением: дайте им это в сентябре — и забудьте о проблемах

Сентябрь — время подготовить розы к зиме и заложить основу для будущего цветения. Лёгкое рыхление почвы и правильная фосфорно-калийная подкормка — залог обильного цветения ваших роз.

Читать полностью » Капуста забудет о вредителях: копеечный раствор из золы и мыла – секрет богатого урожая сегодня в 13:51

В 2 раза больше капусты: забытый способ от вредителей, который превратит вашу грядку в райский уголок

Защитите капусту от вредителей простым и безопасным способом! Раствор из золы и мыла отпугнет тлю и гусениц, обеспечив богатый урожай.

Читать полностью » Агрономы: для цветения гортензии нужен фосфор и калий, азот допустим только весной сегодня в 13:23

Гортензия взорвётся цветением: одна ложка в лейку — и шапки как у соседа-миллионера

Гортензия капризничает, бледнеет и забывает цвести? Пошаговый план подкормок + контроль pH и мульча: простые приёмы для шапок-гигантов весь сезон.

Читать полностью » Сочный перец в августе: увеличьте урожай с помощью натуральной подкормки сегодня в 12:51

Не выкидывайте золу: в августе это – лучшее удобрение для перца, урожай удивит даже бывалых дачников

Узнайте, чем подкормить перец в августе для богатого урожая сочных и мясистых плодов. Натуральные удобрения и простые советы для вашего огорода.

Читать полностью » Садоводы Коми: хвойные и подсветка помогают сделать участок выразительным зимой сегодня в 12:12

Сугробы ложатся по линеечке: зимний дизайн в Республике Коми заставляет снег работать

Зимний ландшафт в Республике Коми: как заставить снег, свет и ветер работать на красоту. Каркас из хвойных, тёплая подсветка, нескользкие тропы и живые акценты.

Читать полностью » 3 признака, что почва кричит о помощи: как спасти урожай сегодня в 11:51

Безмолвный крик земли: 3 признака, которые спасут ваш урожай – не пропустите

Узнайте о 3 признаках, указывающих на проблемы с почвой. Распознайте сигналы, чтобы вовремя принять меры, восстановить здоровье почвы и обеспечить богатый урожай.

Читать полностью » Корневая поросль снижает урожайность плодовых деревьев и заражает их болезнями сегодня в 11:49

Поросль атакует сад: 5 шагов к спасению урожая — не дайте ей задушить ваши деревья

Поросль у дерева отнимает силу и снижает урожай? Узнайте, как эффективно бороться с ней: механическое удаление, гербициды и профилактика для здоровья сада.

Читать полностью »

