Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:19

Вялость, сухость и сонливость: три признака, что организм не успевает за осенью

Тренер по функциональному здоровью объяснила, как осенью меняется работа организма

С наступлением осени организм начинает перестраиваться: дни становятся короче, температура падает, а привычный ритм жизни меняется. Сертифицированный тренер по функциональному здоровью Ану Симх отмечает, что уменьшение светового дня влияет на внутренние биологические часы — гормон сна начинает вырабатываться раньше, поэтому засыпать хочется быстрее, а утреннее пробуждение дается тяжелее.

При этом смена сезона сказывается не только на сне. Более прохладный и сухой воздух повышает риск обезвоживания, изменяет состояние кожи и дыхательных путей, а кишечник реагирует на смену рациона. Настроение и концентрация тоже могут колебаться. Симх подчеркивает: плавный переход обеспечат небольшие, но осознанные изменения в образе жизни.

  1. Прислушивайтесь к сигналам организма
    Если сон стал менее глубоким, а кожа и горло суше, это первые признаки воздействия осеннего климата. Тяга к хлебу, сладостям или изменения в пищеварении — тоже нормальная реакция. Раннее распознавание этих симптомов поможет скорректировать привычки и избежать лишней усталости.
  2. Корректируйте световой режим и сон
    Симх рекомендует "циркадный мост" — постепенное смещение времени отхода ко сну на 15-20 минут раньше в течение двух недель. Утром полезно проводить 10-20 минут на улице, чтобы естественный свет помог регулировать гормоны энергии и бодрости. Вечером стоит приглушать освещение за 1-1,5 часа до сна, чтобы организм плавно настроился на отдых.
  3. Осенний рацион
    С понижением температуры организм чаще тянет к теплым блюдам. Осенние продукты — кабачки, капуста, яблоки, грибы — поддерживают баланс микрофлоры кишечника и укрепляют иммунитет. Симх советует держать в запасе фасоль, тыкву, батат, сезонную зелень — из них легко приготовить супы и тушеные блюда, которые легче усваиваются в прохладное время года.
  4. Держите тело в движении
    Даже при осенней вялости важно сохранять физическую активность. Тренер советует переносить энергичные занятия на утро или день, а за 3 часа до сна избегать интенсивных нагрузок. Вечером лучше выбирать йогу или растяжку. Оптимальный баланс — 2-3 силовые тренировки в неделю плюс одна продолжительная прогулка на свежем воздухе, что одновременно укрепляет физическое и психическое здоровье.

