Вялость, сухость и сонливость: три признака, что организм не успевает за осенью

С наступлением осени организм начинает перестраиваться: дни становятся короче, температура падает, а привычный ритм жизни меняется. Сертифицированный тренер по функциональному здоровью Ану Симх отмечает, что уменьшение светового дня влияет на внутренние биологические часы — гормон сна начинает вырабатываться раньше, поэтому засыпать хочется быстрее, а утреннее пробуждение дается тяжелее.

При этом смена сезона сказывается не только на сне. Более прохладный и сухой воздух повышает риск обезвоживания, изменяет состояние кожи и дыхательных путей, а кишечник реагирует на смену рациона. Настроение и концентрация тоже могут колебаться. Симх подчеркивает: плавный переход обеспечат небольшие, но осознанные изменения в образе жизни.