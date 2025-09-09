Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Розы
Розы
© flickr.com by T.Kiya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:01

Южный секрет: почему в некоторых регионах розы обрезают иначе — нюансы климата

Когда и как правильно обрезать розы осенью — советы садоводов

Осень — время забот о саде, и один из самых частых вопросов у дачников касается роз: стоит ли обрезать их перед зимой? С одной стороны, хочется привести клумбы в порядок, но именно в этот момент легко совершить ошибки, которые могут лишить кусты сил и будущего цветения.

Почему осенняя обрезка может навредить

Сильное укорачивание побегов в конце сезона часто приводит к обратному эффекту. Подрезанные ветви начинают отращивать новые побеги, и эти нежные стебли становятся лёгкой добычей для мороза. Кроме того, радикальная обрезка близко к основанию куста ослабляет розу и делает её уязвимой для болезней и вымерзания.

Что допустимо осенью

Лучший вариант — лёгкая санитарная обрезка. Достаточно убрать сухие, больные или повреждённые ветви. Если побеги слишком длинные, их слегка укорачивают, чтобы зимой их не сломал снег или сильный ветер. Основную же работу садоводы оставляют на раннюю весну, когда куст проснётся и будет понятно, какие ветви действительно нуждаются в удалении.

Особенности климата

В южных регионах правила отличаются. Там розы могут расти почти круглый год, и если отложить обрезку до весны, кусты будут перегружены. В таких условиях допустима умеренная осенняя обрезка: она помогает сохранить форму растения и заложить основу для пышного цветения.

Особого внимания требуют разветвлённые розы, или катерники. Эти сорта цветут всего раз за сезон и формируются быстрее. Оптимальное время для их обрезки — конец лета или начало осени, когда листья опадают и хорошо видна структура куста.

Подготовка к зиме

Чтобы розы встретили весну крепкими и здоровыми, одной обрезки мало.

Важно создать для них комфортные условия:

  • Замульчировать почву у основания куста, чтобы защитить корни от промерзания.
  • Удалить пересекающиеся и загущающие побеги, которые мешают вентиляции.
  • Сформировать куст так, чтобы он оставался "воздушным" и не задерживал влагу.

Такой уход помогает растениям легче перенести холодный сезон и гарантирует пышное цветение в следующем году.

Три интересных факта

  1. Первые розовые сады появились более 5 тысяч лет назад в Древней Персии.
  2. В Англии роза считается национальным символом с XV века.
  3. В мире существует более 30 тысяч сортов роз, и ежегодно появляются новые.

