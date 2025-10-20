Алтай под угрозой из-под земли: болезнь, которая уничтожает урожай, пока вы её не видите

Осень в Алтайском крае — не только время ярких красок и сбора урожая, но и решающая пора для тех, кто хочет сохранить здоровье почвы и растений. Именно в этот период закладывается основа будущего урожая, а одна из самых частых угроз для садов и огородов региона — корневая гниль. Болезнь коварна: она проявляется незаметно, а результат — гибель растений и потеря плодородия.

Почему Алтай — зона риска

Климат Алтайского края — континентальный, с перепадами температур и высокой влажностью осенью. После теплого сентября часто приходят дожди и ночные заморозки. Такие условия идеальны для развития грибковых заболеваний. В зоне особого риска — картофель, капуста, морковь и злаки. На тяжелых глинистых почвах, которых на Алтае немало, вода застаивается, а воздух не проникает к корням — идеальная среда для патогенов.

"Если не обработать землю вовремя, весной можно потерять до трети урожая", — отметил агроном-любитель из Рубцовска Иван Киселёв.

Как понять, что почва заражена

Симптомы проявляются не сразу. Часто садоводы замечают проблему, когда растения уже теряют тургор и перестают развиваться. Признаки заражения:

побурение нижней части стебля;

вялость и увядание при нормальной влажности;

серый налёт или слизь у основания растения;

гнилой запах из почвы.

Если разрезать корень, внутри видны тёмные участки — верный признак гнили.

Профилактика шаг за шагом

Уборка и сжигание остатков. После уборки урожая обязательно удалить ботву и сорняки. Оставшиеся остатки становятся источником спор грибка. Перекопка и аэрация. Глубокая перекопка на штык лопаты помогает разрушить споры, зимующие в верхнем слое почвы. Обработка фунгицидами. Используются препараты на основе триходермы или медьсодержащие средства ("Фитоспорин-М", "Максим", "Бордоская смесь"). Внесение органики. Осенью почву полезно засеять сидератами — горчицей, викой, фацелией. Они не только насыщают землю азотом, но и подавляют грибковые колонии. Дренаж и грядки. Для низинных участков Алтая важно приподнимать грядки и создавать отвод воды, чтобы не было застоя влаги.

"Я каждый год осенью поливаю землю раствором марганцовки и сажаю горчицу — с тех пор гниль забыла дорогу на участок", — поделилась жительница Бийска Галина Петрова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перекопка на малую глубину.

Последствие: споры грибков остаются на поверхности.

Альтернатива: перекопка с оборотом пласта, чтобы зараза погибла от мороза.

Ошибка: оставленные сорняки.

Последствие: весной они становятся рассадником болезней.

Альтернатива: компостирование с добавлением "Байкал ЭМ-1" или сжигание.

Ошибка: использование зараженных клубней и семян.

Последствие: повторное заражение почвы.

Альтернатива: протравливание посадочного материала биопрепаратами.

А что если болезнь уже началась?

Если вы заметили признаки гнили уже осенью, можно попробовать спасти участок:

обработайте почву раствором "Фитоспорина" или "Триходермина";

внесите золу и песок для разрыхления;

при сильном поражении оставьте грядку под пар и не сажайте на ней ничего до следующего года.

Такой отдых поможет земле восстановиться и очиститься от грибка.

Таблица: чем обработать почву осенью