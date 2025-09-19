Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:58

Дорога превращается в рулетку: почему именно осень забирает больше жизней, чем зима

Госавтоинспекция предупредила об увеличении числа ДТП в сентябре из-за погодных условий

Осень в России — это не только золотые пейзажи и прохлада после лета, но и начало одного из самых сложных периодов на дорогах. Короткий световой день, дожди, туманы, скользкий асфальт и менее заметные пешеходы создают особую опасность. Водителям приходится менять привычный ритм вождения, а пешеходам — становиться заметнее.

Почему сентябрь особенно опасен

По данным Госавтоинспекции, именно сентябрь выделяется среди других месяцев количеством ДТП с наиболее тяжелыми последствиями. Так, в 2023 году в авариях погибло 1430 человек, в 2024 году — уже 1434.

Причины кроются в совокупности факторов. Люди возвращаются в города после отпусков, увеличивается плотность движения, а погода резко меняется. Листва, грязь и лужи создают "ловушки" для колес, а дети и студенты массово выходят на улицы после каникул.

"Осень приносит с собой сложные погодные условия: дождь, туман, а порой и гололедицу", — напомнила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

Сравнение: виды осенних ДТП

Тип аварии Основная причина Особенности
Вечерние и ночные ДТП Плохая видимость, усталость Водитель видит только зону, освещённую фарами
Столкновения в тумане Резкое ухудшение обзора Массовые аварии, эффект "домино"
Аварии во время дождя Снижение сцепления шин Опасно начало дождя, когда грязь смешивается с водой
Наезды на пешеходов Сумерки, отсутствие светоотражателей Особенно часто у школ и во дворах

Советы шаг за шагом: как пережить "автомобильную осень"

  1. Проверить тормозную систему, аккумулятор и генератор.

  2. Осмотреть протектор шин и давление. При износе — заменить.

  3. Установить зимнюю "омывайку", поменять щетки стеклоочистителя.

  4. Проверить работу фар и противотуманок.

  5. Снизить скорость при тумане и дожде, держать дистанцию.

  6. Не забывать про детей и пожилых пешеходов.

  7. Водителям электромобилей учитывать падение запаса хода в холод.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование чистоты фар → водитель не видит пешехода → регулярная мойка и полировка фар.

  • Использование дальнего света в тумане → ослепление самого себя → включение противотуманок.

  • Летняя жидкость в бачке омывателя → замерзание при первых заморозках → своевременный переход на зимнюю.

  • Изношенные шины → аквапланирование → установка новых шин с глубоким протектором.

А что если…

Что будет, если пешеходы массово начнут использовать световозвращающие элементы? По оценкам экспертов, аварийность в тёмное время суток может снизиться на треть. Ведь такие элементы делают человека заметным за сотни метров.

Плюсы и минусы: фотовидеофиксация нарушений

Плюсы Минусы
Снижение числа нарушений Некоторые водители считают камеры "ловушкой"
Неизбежность наказания Не всегда фиксируют сопутствующие нарушения
Работа даже в дождь и ночью Ограничение свободы выбора скорости
Поддержка дисциплины Стоимость установки и обслуживания

FAQ

Как выбрать противотуманки?
Лучше всего подойдут сертифицированные модели с правильным углом рассеивания, которые не слепят встречных водителей.

Сколько стоят светоотражающие элементы для одежды?
От 50 рублей за простую наклейку до 300-500 рублей за стильные браслеты или жилеты.

Что лучше: зимние или всесезонные шины?
Для регионов с холодной и снежной зимой предпочтительнее зимняя резина. Всесезонка подходит только для мягкого климата.

Мифы и правда

  • Миф: "Противотуманки — это только для красоты".
    Правда: они реально расширяют зону видимости и делают машину заметнее.

  • Миф: "Дальний свет лучше всего в тумане".
    Правда: он создаёт световую "стену" и ухудшает видимость.

  • Миф: "Светлая одежда заменяет светоотражатель".
    Правда: в темноте даже белая куртка почти незаметна, отражатель виден в сотни раз лучше.

Три интересных факта

  1. Первые противотуманные фары появились в 1930-х годах во Франции.

  2. В Европе использование световозвращателей для детей обязательно в ряде стран.

  3. В России самые аварийные часы осенью — с 18:00 до 22:00.

