Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обрезка малины
Обрезка малины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:29

Осенняя обрезка малины: когда и как правильно обрезать для обильного плодоношения

Ремонтантная малина: особенности осенней обрезки для максимального урожая

Опытные садоводы знают, что осенняя обрезка малины — ключевой этап ухода за этим ягодным кустарником, напрямую влияющий на урожайность в следующем сезоне. Хорошая освещенность однолетних побегов солнцем способствует их активному росту и полноценному вызреванию древесины. Крепкие, вызревшие побеги — залог обильного плодоношения следующим летом, обеспечивая оптимальное количество плодовых почек для будущей урожайности.

Улучшенная циркуляция воздуха после прореживания резко снижает влажность внутри куста. Это является главной профилактикой грибковых заболеваний, таких как дидимелла и антракноз, особенно активных в конце лета и осенью, в период повышенной влажности. Ранняя обрезка позволяет растению направить все ресурсы исключительно на развитие сильных однолетних побегов и корневой системы, что, в свою очередь, способствует лучшему зимостойкости и весеннему старту.

Снижение загущенности куста минимизирует убежища для вредителей малины, готовящихся к зимовке. Проще провести осеннюю обработку почвы и стеблей инсектицидами при необходимости, снижая популяцию вредителей до начала вегетации. Обрезанные и удаленные с участка старые побеги убирают потенциальный источник инфекции, ведь на них часто зимуют споры болезней и личинки вредителей, которые могут нанести урон малине в следующем сезоне.

Ранняя осенняя обрезка экономит драгоценное время садовода в напряженный весенний период. Весной останется лишь провести санитарную чистку и подкормить кусты, не отвлекаясь на сложную работу по формированию куста. Это позволяет более эффективно планировать работы в саду и уделять больше внимания другим культурам.

Оптимальные сроки обрезки: после сбора урожая

Оптимальным сроком для осенней обрезки малины считается период с конца июля до начала сентября, сразу после сбора последних ягод. Важно успеть провести обрезку до наступления устойчивых холодов, чтобы раны на побегах успели затянуться, предотвращая проникновение инфекции и обеспечивая успешную зимовку.

Обрезайте побеги максимально близко к земле, не оставляя пеньков, где могут селиться вредители. Используйте острый, чистый секатор для быстрого и ровного среза, сводя к минимуму риск повреждения стеблей. Удаляйте все отплодоносившие побеги, а также слабые, больные или поврежденные, оставляя только самые сильные однолетние побеги.

Особенности для ремонтантных сортов

Для ремонтантных сортов малины, плодоносящих на однолетних побегах, стратегия обрезки может отличаться в зависимости от желаемого типа урожая. Часто их просто скашивают полностью поздней осенью, обеспечивая максимальное плодоношение в следующем году.

Таким образом, немедленная обрезка малины после сбора урожая — не просто уходовая процедура, а ключевая инвестиция в урожай будущего года. Потратив немного времени осенью, вы обеспечите здоровье кустов, повысите их устойчивость к болезням и вредителям, и значительно увеличите вероятность обильного плодоношения в следующем сезоне, радуя себя и своих близких вкусными ягодами.

Интересные факты о малине:

  • Малина относится к семейству розовых (Rosaceae).
  • Родиной малины считается Европа и Азия.
  • В малине содержится большое количество антиоксидантов, которые полезны для здоровья.
  • Существует более 200 сортов малины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали признаки качественных луковиц тюльпанов для осенней посадки сегодня в 2:45

Как выбрать идеальные луковицы тюльпанов: 6 признаков качественного посадочного материала

Успех весеннего цветения тюльпанов во многом зависит от правильного выбора луковиц. Узнайте, на что обращать внимание при покупке и избегайте распространённых ошибок.

Читать полностью » Садоводы назвали фрукты и ягоды, которые нужно собрать в августе сегодня в 1:40

Август забирает вкус: какие фрукты нужно сорвать прямо сейчас, чтобы не потерять урожай

Узнайте, какие 7 фруктов стоит собрать в августе и как определить их готовность к уборке – не дайте шансу испортить урожай!

Читать полностью » Цветы и травы для контейнерного озеленения в Ярославле: рекомендации садоводов сегодня в 0:22

4 идеи для контейнерных композиций, которые украсят даже пасмурные вечера в Ярославской области

Контейнерные композиции станут вашим спасением для летнего уюта в Ярославле. Узнайте, какие растения выбрать и как за ними ухаживать. Советы и идеи ждут вас!

Читать полностью » Анна Дражина назвала растения для красивого и нетребовательного цветника вчера в 23:18

Сад без хлопот: 9 цветов, которые будут цвести всё лето и не потребуют ухода

Анна Дражина делится списком растений, которые создадут красивый и ухоженный сад без лишних хлопот, и рассказывает, от каких цветов лучше отказаться.

Читать полностью » На дачных землях нельзя возводить многоквартирные дома и коммерческие объекты вчера в 22:14

Что нельзя строить на даче: за эти постройки грозят штрафы и снос

Росреестр напомнил, что можно и что нельзя строить на дачных участках. Нарушение правил грозит сносом постройки и крупными штрафами.

Читать полностью » Газовое отопление остаётся самым экономичным для частных домов в России вчера в 21:14

Какое отопление разорит вас зимой, а какое сэкономит сотни тысяч

Эксперт Фёдор Васильев рассказал, какое отопление выбрать для дома в зависимости от климата, и объяснил, как избежать ошибок при проектировании.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как избежать позеленения картофеля и отравления соланином вчера в 20:09

Почему зелёный налёт на картофеле — это тревожный сигнал

Почему картофель зеленеет, чем опасен соланин и как можно использовать такие клубни на участке вместо того, чтобы просто выбрасывать их.

Читать полностью » Луковичные цветы стоит посадить в августе для весеннего цветения вчера в 19:49

Луковичные, которые не боятся ни морозов, ни дождливой весны: посадите их в августе — и весной сад засияет без лишних хлопот

Какие луковичные посадить в августе, чтобы весной сад превратился в цветущий ковер? Подснежники, тюльпаны, нарциссы и другие фавориты сезона.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Аналитик Sidorin Lab рассказала, как изменилось мнение россиян о машинах из Китая
Авто и мото

Какие кроссоверы сохраняют исправную трансмиссию после 150 000 км — данные владельцев
Наука и технологии

"Глаз Саурона" во Вселенной: блазар раскрыл источник мощных гамма-лучей и нейтрино
Еда

Как приготовить ванильное мороженое по классическому рецепту
Красота и здоровье

Наркологи Подмосковья назвали тревожные признаки формирующейся алкогольной зависимости
Туризм

Уютные приморские города России для отдыха вдвоём
Питомцы

Позитивное подкрепление и постепенность помогут собаке привыкнуть к будке
Спорт и фитнес

Пит МакКолл и Джонатан Фейдер назвали ошибки, мешающие достигать целей в новом году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru