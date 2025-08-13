Этот осенний приём возвращает малине здоровье и рекордное плодоношение

Многие садоводы по привычке избегают осенней обрезки малины, опасаясь, что она навредит кустам и уменьшит будущий урожай. На самом деле всё наоборот: правильно проведённая осенняя обрезка не только укрепляет растения, но и заметно повышает их урожайность.

Основные цели осенней обрезки

Главная задача процедуры — оздоровить куст и подготовить его к зиме. Удаляются двухлетние побеги, уже отдавшие урожай, чтобы освободить место и свет для молодых ветвей. Однолетние побеги укорачивают на 10-20 сантиметров сверху, что останавливает их рост, помогает древесине вызреть и делает куст более устойчивым к морозам.

Обязательно убирают слабые, тонкие и повреждённые болезнями ветви, оставляя только самые крепкие экземпляры в оптимальном количестве. Это улучшает освещённость и вентиляцию посадок, снижает риск грибковых заболеваний.

Санитарная чистка и защита от болезней

Загущённые кусты хуже проветриваются и чаще болеют. Осенью самое время для санитарной уборки малинника: все срезанные ветки, листья и растительные остатки нужно собрать и сжечь. Это прерывает жизненный цикл патогенных грибов и вредителей, которые могут перезимовать на растительных остатках.

Вопреки распространённому мифу, осенняя обрезка не стимулирует лишний рост. Если проводить её после опадания листьев, когда растение уже перешло в состояние покоя, движение сока минимально, и новые побеги не образуются.

Как влияет обрезка на урожай

Весной кусты, прошедшие осеннюю обрезку, начинают вегетацию активнее, формируют более мощные побеги и дают крупные, сладкие ягоды. Таким образом, эта процедура — долгосрочная инвестиция в здоровье и плодоношение малины.

Подкормка после обрезки

В августе, особенно на бедных почвах, полезно внести сульфат калия — примерно одну чайную ложку на квадратный метр. Его можно растворить в воде и полить растения, что ускорит вызревание древесины до наступления морозов.

Если при посадке малины почва была хорошо удобрена перегноем, дополнительное питание осенью может и не понадобиться. Главное — не перекармливать растение азотом, фосфором и калием: малина любит сбалансированную почву, а не избыток удобрений.

Три интересных факта о малине

Малину можно выращивать на одном месте более 10 лет, но регулярная обрезка и омоложение куста продлевают срок его активного плодоношения.

У ремонтантных сортов обрезка осенью особенно важна, так как позволяет получить два урожая за сезон.

Осенняя обрезка облегчает укрытие кустов на зиму, что повышает их выживаемость в регионах с суровыми морозами.

Осенняя обрезка малины — не угроза, а залог богатого урожая в следующем сезоне. Удаляя старые и слабые побеги, вы помогаете кусту сосредоточить силы на развитии молодых, здоровых ветвей, которые принесут больше и вкуснее ягод.