Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обрезка малины
Обрезка малины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:58

Этот осенний приём возвращает малине здоровье и рекордное плодоношение

Осенняя обрезка малины повышает урожайность кустов

Многие садоводы по привычке избегают осенней обрезки малины, опасаясь, что она навредит кустам и уменьшит будущий урожай. На самом деле всё наоборот: правильно проведённая осенняя обрезка не только укрепляет растения, но и заметно повышает их урожайность.

Основные цели осенней обрезки

Главная задача процедуры — оздоровить куст и подготовить его к зиме. Удаляются двухлетние побеги, уже отдавшие урожай, чтобы освободить место и свет для молодых ветвей. Однолетние побеги укорачивают на 10-20 сантиметров сверху, что останавливает их рост, помогает древесине вызреть и делает куст более устойчивым к морозам.

Обязательно убирают слабые, тонкие и повреждённые болезнями ветви, оставляя только самые крепкие экземпляры в оптимальном количестве. Это улучшает освещённость и вентиляцию посадок, снижает риск грибковых заболеваний.

Санитарная чистка и защита от болезней

Загущённые кусты хуже проветриваются и чаще болеют. Осенью самое время для санитарной уборки малинника: все срезанные ветки, листья и растительные остатки нужно собрать и сжечь. Это прерывает жизненный цикл патогенных грибов и вредителей, которые могут перезимовать на растительных остатках.

Вопреки распространённому мифу, осенняя обрезка не стимулирует лишний рост. Если проводить её после опадания листьев, когда растение уже перешло в состояние покоя, движение сока минимально, и новые побеги не образуются.

Как влияет обрезка на урожай

Весной кусты, прошедшие осеннюю обрезку, начинают вегетацию активнее, формируют более мощные побеги и дают крупные, сладкие ягоды. Таким образом, эта процедура — долгосрочная инвестиция в здоровье и плодоношение малины.

Подкормка после обрезки

В августе, особенно на бедных почвах, полезно внести сульфат калия — примерно одну чайную ложку на квадратный метр. Его можно растворить в воде и полить растения, что ускорит вызревание древесины до наступления морозов.

Если при посадке малины почва была хорошо удобрена перегноем, дополнительное питание осенью может и не понадобиться. Главное — не перекармливать растение азотом, фосфором и калием: малина любит сбалансированную почву, а не избыток удобрений.

Три интересных факта о малине

  • Малину можно выращивать на одном месте более 10 лет, но регулярная обрезка и омоложение куста продлевают срок его активного плодоношения.
  • У ремонтантных сортов обрезка осенью особенно важна, так как позволяет получить два урожая за сезон.
  • Осенняя обрезка облегчает укрытие кустов на зиму, что повышает их выживаемость в регионах с суровыми морозами.

Осенняя обрезка малины — не угроза, а залог богатого урожая в следующем сезоне. Удаляя старые и слабые побеги, вы помогаете кусту сосредоточить силы на развитии молодых, здоровых ветвей, которые принесут больше и вкуснее ягод.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секреты садоводов: как остановить опадение плодов яблони сегодня в 13:27

Красный сигнал для яблони: что срочно предпринять, чтобы плоды остались на ветках

Яблоня сбрасывает плоды? Узнайте о 5 основных причинах опадения яблок и эффективных способах защиты вашего урожая от вредителей и болезней уже сейчас!

Читать полностью » Как перестать терять половину грядки чеснока: метод отбора за 5 минут сегодня в 12:51

Красивый чеснок — к пустой грядке: ловушка, в которую попадаются даже опытные дачники

Многие дачники сталкиваются с проблемой выбора семенного чеснока. Узнайте три ключевых совета, чтобы избежать пустых грядок и собрать отличный урожай.

Читать полностью » Правильная подкормка перца в августе: советы для богатого урожая сегодня в 12:26

Почему перец не зреет? Августовский уход, который всё изменит

Узнайте, как правильно ухаживать за перцем в августе, чтобы получить максимальный урожай. Секреты подкормки, полива и защиты от вредителей для сочных и вкусных плодов.

Читать полностью » Перец без болезней: как вырастить крепкие и урожайные кусты сегодня в 12:25

Эти пятна на листьях — предвестники катастрофы: как спасти перец вовремя

Как защитить сладкий перец от болезней? Узнайте о бактериальных, грибковых и вирусных заболеваниях, чтобы предотвратить их распространение и сохранить урожай.

Читать полностью » Горчица после картошки: когда сеять и как использовать для богатого урожая сегодня в 11:26

Сорняки в ужасе бегут! Горчица творит чудеса на грядках – вот секрет бывалых огородников

Узнайте, как правильно использовать горчицу после уборки картофеля для улучшения почвы. Сроки посева, скашивания, заделки и чередование культур

Читать полностью » Помидоры краснеют на глазах: секреты быстрого созревания от опытных огородников сегодня в 10:26

Соседи обзавидуются урожаю: 5 гениальных способов ускорить созревание помидоров!

Ускорьте созревание томатов в конце сезона! Простые, но эффективные приемы для получения обилия спелых и сочных плодов. Секреты дозаривания и ухода за кустами.

Читать полностью » Августовская поддержка томатов: бор, зола и йод для щедрого урожая сегодня в 10:20

Сладкие как мед: копеечный секрет для томатов в августе — урожай удивит

Август — решающий месяц для томатов! 3 простых средства помогут ускорить созревание, улучшить вкус и защитить от болезней.

Читать полностью » Сидераты до посадки: как подготовить почву и увеличить урожай – советы дачникам сегодня в 9:26

Зеленые помощники в огороде: как правильно заделать сидераты, чтобы собрать рекордный урожай

Правильная заделка сидератов - простой способ улучшить почву, структуру и получить отличный будущий урожай. Сроки, способы, важные нюансы и советы для дачников.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Лабрадор и золотистый ретривер возглавили рейтинг дружелюбных собак
Питомцы

Пять пород собак, чья любовь к человеку не знает границ
Спорт и фитнес

Йога-нидра помогает при бессоннице и тревожности — мнение специалистов по йоге
Дом

Удаление накипи из чайника: эффективные средства и секреты профилактики
Культура и шоу-бизнес

Кольцо на безымянном пальце Габриэллы Брукс вызвало слухи о помолвке с Лиамом Хемсвортом
Красота и здоровье

Опасные рекомендации ChatGPT: мужчина отравился бромидом натрия после совета ИИ - детали
Туризм

Врачи предупредили об опасности обезвоживания и осложнений при кишечной инфекции в поездке
Наука и технологии

Новые находки в Ушаклы-Хююке подтверждают ритуальные погребения детей хеттов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru