2 ошибки и прощай урожай: как не загубить малину неправильной обрезкой
Осень — время, когда садоводы активно приводят в порядок малинник. Казалось бы, всё просто: малина отплодоносила — пора обрезать. Однако специалисты предостерегают: преждевременная обрезка может обернуться слабыми побегами, потерей урожая и даже гибелью растения.
Вопрос особенно актуален для тех, кто выращивает не только традиционную малину, но и ремонтантные сорта.
Ошибка №1: обрезка сразу после плодоношения
Одно из самых распространённых заблуждений — немедленно удалять отплодоносившие побеги. Формально — верно. Физически малина выживет и на следующий год снова даст урожай. Но есть нюанс: урожай будет меньше, побеги замещения слабее, а риск подмерзания — выше.
Объяснение простое: во второй половине лета, особенно в августе, начинается отток пластических веществ от побегов к корневищу. Это органические соединения, полученные в результате фотосинтеза, которые растение использует для укрепления корней, формирования почек и подготовки к зиме.
Если срезать побег до завершения этого процесса, корень недополучит питание. В результате:
-
снижается зимостойкость;
-
нарушается закладка почек;
-
побеги замещения либо не появляются, либо слабы и бесполезны.
Особенно это критично для регионов с коротким летом и ранними заморозками.
Ошибка №2: игнорирование физиологии роста
Некоторые садоводы мотивируют раннюю обрезку страхом перед патогенами: мол, заражённые побеги — источник болезней. Это верно лишь отчасти. При выявлении заболеваний (например, дидимеллы) обрезку проводят немедленно, но в обязательном сочетании с обработкой. Проблему нужно устранять системно, а не надеяться, что простая стрижка решит всё.
Здоровые же кусты не стоит спешить обрезать. Побеги должны завершить вегетацию, накопить ресурсы и пройти фазу листопада. В это время активизируются фитогормоны — ауксины, стимулирующие рост. Обрезка в сентябре, когда ещё тепло, провоцирует новую волну вегетативной активности — что вредит закладке плодовых почек и увеличивает вероятность вымерзания побегов.
Как правильно обрезать: два подхода для разных сортов
Вторая распространённая ошибка — обрезать все сорта одинаково. Подход к обрезке зависит от типа малины: обычной (летней) или ремонтантной.
1. Летняя (одноразового плодоношения)
Плодоносит на двухлетних побегах. В первый год вырастают побеги замещения, во второй — дают ягоды.
Правильный алгоритм:
-
отплодоносившие побеги удаляют осенью, после листопада;
-
оставляют "пеньки" 15-20 см, из которых в следующем сезоне пойдут новые побеги.
2. Ремонтантная малина
Плодоносит на побегах текущего года, и может выращиваться по двум схемам:
Двухлетний цикл (двойное плодоношение):
-
в первый год дают урожай верхушки побегов;
-
во второй — нижняя часть тех же побегов.
Осенью срезают только отплодоносившие верхушки, оставляя нижнюю часть для следующего урожая.
Однолетний цикл (полное обновление):
-
после сбора урожая все побеги вырезают до уровня земли;
-
весной отрастает новая поросль, плодоносящая по всей длине побега;
-
урожай получается более обильным и качественным.
Когда именно обрезать?
Только после завершения вегетации — по окончании листопада. Это правило универсально для всех типов малины, если растение здорово и не поражено болезнями.
Обрезка весной допустима, но не отменяет осеннего ухода. Задержка с удалением старых побегов может привести к их выпреванию и загущению куста.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru