2 ошибки и прощай урожай: как не загубить малину неправильной обрезкой

Осень — время, когда садоводы активно приводят в порядок малинник. Казалось бы, всё просто: малина отплодоносила — пора обрезать. Однако специалисты предостерегают: преждевременная обрезка может обернуться слабыми побегами, потерей урожая и даже гибелью растения.

Вопрос особенно актуален для тех, кто выращивает не только традиционную малину, но и ремонтантные сорта.

Ошибка №1: обрезка сразу после плодоношения

Одно из самых распространённых заблуждений — немедленно удалять отплодоносившие побеги. Формально — верно. Физически малина выживет и на следующий год снова даст урожай. Но есть нюанс: урожай будет меньше, побеги замещения слабее, а риск подмерзания — выше.

Объяснение простое: во второй половине лета, особенно в августе, начинается отток пластических веществ от побегов к корневищу. Это органические соединения, полученные в результате фотосинтеза, которые растение использует для укрепления корней, формирования почек и подготовки к зиме.

Если срезать побег до завершения этого процесса, корень недополучит питание. В результате:

снижается зимостойкость;

нарушается закладка почек;

побеги замещения либо не появляются, либо слабы и бесполезны.

Особенно это критично для регионов с коротким летом и ранними заморозками.

Ошибка №2: игнорирование физиологии роста

Некоторые садоводы мотивируют раннюю обрезку страхом перед патогенами: мол, заражённые побеги — источник болезней. Это верно лишь отчасти. При выявлении заболеваний (например, дидимеллы) обрезку проводят немедленно, но в обязательном сочетании с обработкой. Проблему нужно устранять системно, а не надеяться, что простая стрижка решит всё.

Здоровые же кусты не стоит спешить обрезать. Побеги должны завершить вегетацию, накопить ресурсы и пройти фазу листопада. В это время активизируются фитогормоны — ауксины, стимулирующие рост. Обрезка в сентябре, когда ещё тепло, провоцирует новую волну вегетативной активности — что вредит закладке плодовых почек и увеличивает вероятность вымерзания побегов.

Как правильно обрезать: два подхода для разных сортов

Вторая распространённая ошибка — обрезать все сорта одинаково. Подход к обрезке зависит от типа малины: обычной (летней) или ремонтантной.

1. Летняя (одноразового плодоношения)

Плодоносит на двухлетних побегах. В первый год вырастают побеги замещения, во второй — дают ягоды.

Правильный алгоритм:

отплодоносившие побеги удаляют осенью, после листопада;

оставляют "пеньки" 15-20 см, из которых в следующем сезоне пойдут новые побеги.

2. Ремонтантная малина

Плодоносит на побегах текущего года, и может выращиваться по двум схемам:

Двухлетний цикл (двойное плодоношение):

в первый год дают урожай верхушки побегов;

во второй — нижняя часть тех же побегов.

Осенью срезают только отплодоносившие верхушки, оставляя нижнюю часть для следующего урожая.

Однолетний цикл (полное обновление):

после сбора урожая все побеги вырезают до уровня земли;

весной отрастает новая поросль, плодоносящая по всей длине побега;

урожай получается более обильным и качественным.

Когда именно обрезать?

Только после завершения вегетации — по окончании листопада. Это правило универсально для всех типов малины, если растение здорово и не поражено болезнями.

Обрезка весной допустима, но не отменяет осеннего ухода. Задержка с удалением старых побегов может привести к их выпреванию и загущению куста.