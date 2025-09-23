Сладкая ягода малины превращается в кислую: ошибка, которую садоводы совершают каждый сентябрь

Малина — одна из любимых ягод в садах Ульяновской области. Сочные и ароматные ягоды радуют летом, но чтобы урожай был стабильно высоким, уход за кустами нужен круглый год. Особенно важно не забывать об осенних подкормках: они закладывают основу для будущего сезона. Разберёмся, чем полезна осенняя забота о малине и как правильно её организовать.

Зачем нужна осенняя подкормка

После сбора урожая малина сильно истощается. Летом она отдала все силы на рост и плодоношение, а впереди у неё — зима. Подкармливая кусты в сентябре–октябре, садоводы помогают растениям накопить питательные вещества, укрепить корневую систему и лучше перенести морозы.

В условиях Ульяновской области, где зима может быть продолжительной и с сильными перепадами температур, это особенно важно. Без подкормки кусты ослабнут, а ягоды в следующем сезоне будут мельче.

Сравнение осенней и весенней подкормки