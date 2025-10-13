Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Малина
Малина
© freepik.com by stockking is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:44

Один неверный шаг — и весной не будет ягод: что забывают сделать осенью

Посадку малины проводят в октябре — за месяц до заморозков, при глубине ямы 30–40 см

Осень — лучшее время для того, чтобы позаботиться о своих малинниках. В этот период кусты набираются сил перед зимовкой, а заложенные сейчас почки станут будущим урожаем. Правильный уход осенью не только защищает растения от морозов, но и гарантирует вкусные, крупные ягоды в следующем сезоне.

Подготовка почвы и посадка новых кустов

Посадку малины лучше проводить в октябре, пока почва ещё тёплая. Важно, чтобы до устойчивых заморозков оставалось не меньше месяца. Корневая система успеет прижиться и весной даст сильные побеги.

Перед посадкой подготовьте ямы глубиной 30-40 см. Корни малины не любят застоя влаги, поэтому место выбирайте на лёгком, хорошо дренированном грунте. Если земля глинистая — добавьте немного песка. За 15-20 минут до посадки корневой ком замочите в воде, чтобы он напитался влагой, а затем слегка расправьте спутавшиеся корешки.

Смешайте садовую землю с перегноем или компостом (примерно 1 ведро на квадратный метр), посадите куст и замульчируйте почву листвой или соломой. Это защитит корни от промерзания и поможет сохранить влагу.

Параметр

Рекомендация

Глубина посадки

30-40 см

Расстояние между кустами

50-70 см

Подкормка при посадке

Компост или перегной

Мульча

Опавшие листья, солома, торф

Время посадки

Октябрь (до первых заморозков)

Как обрезать малину осенью

Главная задача осенней обрезки — удалить старые, отмершие и слабые побеги. Для начала тщательно осмотрите кусты и заточите секатор. Сухие ветки и те, что уже плодоносили, нужно срезать полностью. Их легко определить по засохшим соцветиям и мелким остаткам ягод.

Молодые побеги укоротите наполовину: если куст достиг 1,8 метра, оставьте около 90 см. Это позволит растениям не ломаться под снегом и весной даст сильные боковые побеги.

Обрезанные ветки можно использовать по-разному — измельчить для компоста или нарезать на черенки. Для размножения срез делается чуть ниже узла и чуть выше третьего глазка. Листья убирают, черенки помещают в отдельные горшки с влажным грунтом и ставят в прохладное место.

Советы шаг за шагом: как ухаживать за малиной осенью

  1. Очистите участок от сорняков и опавших листьев.
  2. Срежьте все старые и слабые побеги.
  3. Укоротите молодые ветки наполовину.
  4. Уберите мусор, перекопайте почву вокруг кустов.
  5. Внесите компост или перегной — по горсти под каждый куст.
  6. Замульчируйте посадки сеном или соломой.
  7. При необходимости подвяжите кусты, чтобы ветки не ломались под снегом.

Осенний уход — это профилактика болезней и залог здорового развития корней. Весной кусты отблагодарят вас мощными зелёными побегами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка

Последствие

Альтернатива

Не обрезать старые побеги

Загущение, болезни, мелкие ягоды

Ежегодная обрезка после плодоношения

Посадить в переувлажнённую почву

Гниение корней

Устройство дренажа, выбор возвышенного участка

Оставить почву без мульчи

Пересыхание и вымерзание корней

Мульчирование сеном, листвой, торфом

Использовать свежий навоз

Ожог корней

Перепревший компост или перегной

Не внести питание

Слабые побеги весной

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями

А что если не успели посадить?

Если до морозов остаются считанные дни, лучше отложить посадку до весны. Саженцы можно прикопать — сделать траншею глубиной 30 см, уложить кусты под углом, присыпать землёй и укрыть лапником. Весной они будут готовы к пересадке.

Плюсы и минусы осенней посадки малины

Плюсы

Минусы

Быстрое укоренение и старт весной

Риск подмерзания при резких морозах

Экономия времени весной

Требуется защита мульчей

Возможность размножения черенками

Не подходит для регионов с ранними холодами

FAQ: частые вопросы о малине

Как выбрать сорт малины для посадки?
Лучше выбирать районированные сорта: "Гусар", "Брянское диво", "Полька" или "Желтый гигант". Они хорошо переносят зиму и дают крупные ягоды.

Нужно ли подкармливать малину осенью минеральными удобрениями?
Да, но только фосфорно-калийными. Азотные удобрения в это время года противопоказаны — они стимулируют рост побегов, которые не успеют вызреть.

Можно ли пересаживать старые кусты?
Да, каждые 6-8 лет малинник рекомендуется омолаживать: выкопать корневые отпрыски и пересадить их на новое место.

Мифы и правда

Миф: малину нельзя обрезать осенью, иначе она вымерзнет.
Правда: наоборот, осенняя обрезка помогает кусту сосредоточиться на корнях и пережить зиму.

Миф: малина растёт без ухода.
Правда: без ежегодной обрезки и подкормок кусты вырождаются, ягоды мельчают.

Миф: мульча мешает воздухообмену почвы.
Правда: при толщине слоя до 10 см она, наоборот, удерживает влагу и сохраняет структуру грунта.

3 интересных факта о малине

  • В дикой природе малина растёт почти на всех континентах, кроме Антарктиды.
  • Её плоды богаты магнием, который помогает справляться со стрессом.
  • Средневековые монахи использовали листья малины как средство от лихорадки и кашля.

Исторический контекст

Первые одомашненные сорта малины появились ещё в Древней Греции. В России она известна с XI века: князь Юрий Долгорукий приказал заложить малиновые поля вокруг Москвы. С тех пор культура не теряет популярности — благодаря неприхотливости и удивительному вкусу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимнее укрытие растений сохраняет влагу, предотвращает выпревание и промерзание почвы сегодня в 2:10
Зима пришла — растения в панике: как укрыть сад, чтобы он не замёрз и не «задохнулся» под плёнкой

С наступлением морозов садоводы начинают укрывать растения. Как выбрать правильный материал и избежать типичных ошибок при подготовке к зиме?

Читать полностью » Осенняя перекопка улучшает структуру почвы и повышает урожайность растений — Галина Кузьмицкая вчера в 19:37
Один штык — и меньше хлопот весной: зачем опытные садоводы копают землю перед морозами

Почему перекопка осенью важнее весенней, как избежать ошибок и какие удобрения внести, чтобы почва восстановила силы к следующему сезону.

Читать полностью » Британские орнитологи: ирга может обеспечить птиц кормом и укрытием на зиму вчера в 19:11
Птицы возвращаются туда, где их ждут: это дерево поможет наполнить сад пением

Малиновки остаются в Британии круглый год, но требуют заботы садоводов. Разбираемся, какое дерево поможет удержать этих птиц в вашем саду навсегда.

Читать полностью » Использование опавших листьев улучшает почву, ускоряет разложение компоста и повышает урожайность вчера в 18:37
Деревья сбросили богатство, а вы — в мешки: как осенняя листва спасает почву от холода и голода

Осенняя листва может стать не мусором, а бесплатным удобрением. Как собрать её правильно, какие листья подходят для мульчи и почему важно учитывать погоду?

Читать полностью » Мандевилла не переносит ночных похолоданий, предупредила садовод Дана Макрликова вчера в 18:22
Тропическая принцесса в спячке: вот как уговорить мандевиллу пережить зиму и снова расцвести

Мандевилла поражает ярким цветением, но не переносит холода. Разбираемся, как помочь ей успешно перезимовать и зацвести вновь весной.

Читать полностью » Мульчирование осенью улучшает структуру грунта и предотвращает промерзание корней вчера в 17:37
Одеяло для грядок: как садоводы укутывают землю, чтобы зима не украла урожай

Осеннее мульчирование — простой способ защитить растения от холода и сохранить влагу. Разбираемся, какие материалы выбрать и как их правильно уложить.

Читать полностью » Веганство стало причиной возвращения моды на сбор грибов в Германии вчера в 17:09
Грибная революция: веганы вдохнули жизнь в забытое ремесло собирательства

В Германии снова стало модно собирать грибы и ягоды. Разбираемся, почему веганы вдохнули жизнь в старинное искусство собирательства.

Читать полностью » Натуральные удобрения для домашних растений: кофе и аквариумная вода повышают рост и иммунитет вчера в 16:37
Когда горшок пахнет латте: садоводы нашли способ оживить растения без химии

Обычный кофе и вода из аквариума способны заменить магазинные удобрения. Узнайте, как применять их правильно и какие растения поблагодарят вас пышным ростом.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Люк Бессон снимет фильм "Отец Джо" с Аль Пачино и Кифером Сазерлендом
СФО
В Бердюжском районе введены ограничения после обнаружения бешенства у животных
Технологии
Учёные Южно-Уральского госуниверситета испытали привод, работающий без основного двигателя
Технологии
Генеративный ИИ формирует нереалистичные ожидания от психотерапии — эксперты
Питомцы
Ветеринар Лума Фрейре заявила о риске заражения бруцеллёзом при контакте с питомцем
Авто и мото
Еврокомиссия с 1 июня 2025 года ограничила ночёвки кемперов в природных зонах
Спорт и фитнес
Тренер сборной по пауэрлифтингу: становая тяга без контроля формы опасна для позвоночника
Наука
NASA испытало новый телескоп для поиска экзопланет на высоте 37 километров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet