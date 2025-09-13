Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:10

Подрежете сегодня — потеряете завтра: растения, к которым нельзя прикасаться до весны

Гэри Джордж: осенью нельзя обрезать сирень и хвойные

Осень в саду для многих ассоциируется с уборкой листвы и подготовкой клумб к зиме. Но наряду с этим возникает желание взяться за секатор и обновить растения. Именно в этот момент важно понимать, какие культуры можно смело подрезать, а какие категорически нельзя трогать до весны. Ошибки в осенней обрезке обходятся дорого — они лишают сад цветения и ослабляют растения перед холодами.

Почему не стоит спешить

Главная ошибка садоводов — чрезмерная торопливость. Осенью многие многолетники и кустарники всё ещё используют листья и стебли для накопления питательных веществ. Если их срезать раньше времени, корневая система не успеет получить запас сил для следующего сезона. Особенно это касается декоративных трав, пионов и хризантем.

Есть растения, которые закладывают цветочные почки задолго до весны. Например, гортензии, сирень и магнолии формируют будущие бутоны летом. Если их подрезать осенью, можно лишиться цветения на весь следующий год. Правильный момент для их обрезки — сразу после завершения цветения.

"Никогда не обрезайте кустарники, цветущие на старой древесине, такие как сирень. Вы также не должны обрезать хвойные деревья, потому что им нужно время для заживления, прежде чем на улице начнет замерзать", — сказал сертифицированный арборист Гэри Джордж.

Секрет живых укрытий

Не все садоводы готовы смириться с видом засохших стеблей и отцветших соцветий. Однако у такой "неопрятности" есть своя польза. Высохшие части растений выполняют роль естественного утеплителя, защищая корневую систему от морозов. Более того, в стеблях и листьях находят убежище полезные насекомые, которые весной помогут в борьбе с вредителями.

Если решено всё-таки провести обрезку, стоит помнить: срезы должны успеть затянуться до наступления морозов. При сильной обрезке поздней осенью свежие раны остаются открытыми и могут привести к вымерзанию растения.

Не делайте срез слишком низко

Ещё одна типичная ошибка — укорачивание стеблей "под ноль". Для большинства многолетников правильнее оставить хотя бы несколько сантиметров над землёй. Эти остатки будут задерживать снег, создавая дополнительную защиту корням. Кроме того, низкий срез часто приводит к подпреванию корневой шейки весной.

Инструменты имеют значение

Качество обрезки зависит не только от правильного времени, но и от инструмента. Тупые или грязные секаторы повреждают стебли, оставляют рваные края и повышают риск заражения грибковыми болезнями. Поэтому ножницы нужно регулярно затачивать и дезинфицировать перед использованием.

Многолетники и однолетники — не путайте

Осенью можно смело убирать все однолетние растения: они завершили свой жизненный цикл. А вот с многолетниками ситуация иная. Их стебли лучше оставить до тех пор, пока они не начнут вянуть естественным образом, отдавая все накопленные вещества в корневую систему. Только после этого обрезка будет безопасной.

Учитывайте климат региона

Советы по обрезке из книг и интернета стоит адаптировать под собственные условия. То, что хорошо работает в тёплых краях, может быть губительным в регионах с ранними заморозками. Растения реагируют не только на температуру, но и на влажность, тип почвы и продолжительность осени.

Главное — наблюдать

Опытные садоводы отмечают: нет универсального рецепта для всех культур. Каждый участок уникален, и садовник должен учиться "слышать" растения. Осенью особенно важно действовать вдумчиво, ведь ошибка в обрезке проявится только через несколько месяцев, когда весной не появятся долгожданные цветы.

Осенняя обрезка требует осторожности. Излишнее усердие может обернуться потерей декоративности и ослаблением растений. Но если действовать обдуманно и избегать перечисленных ошибок, сад встретит весну полным сил и порадует здоровым ростом и обильным цветением.

