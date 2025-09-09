Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by oatsy40 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 18:13

Не обычная стрижка: как укорачивание веток в сентябре превращает ваш сад в цветущий оазис даже в холода

Как обрезать лаванду осенью, чтобы избежать грибка: пошаговая инструкция

Сентябрь для сада — время подготовки к зимнему отдыху. Для садовода это значит, что пора брать секатор и проводить осеннюю обрезку. Несмотря на то что многие культуры лучше резать весной, есть растения, которым именно осенью процедура идёт на пользу.

Лаванда

Для лаванды конец лета и начало осени считаются оптимальным периодом для обрезки. Это помогает сохранить аккуратный вид куста и стимулирует обильное цветение в следующем сезоне. Если обрезку игнорировать, стебли начнут одревесневать, что приведёт к их растрескиванию зимой и снижению декоративности. Работу проводят в сухую погоду: убирают только засохшие и побуревшие побеги, оставляя свежие зелёные ветви. После дождя обрезку лучше не делать — повышается риск грибковых заболеваний.

Глициния

Это растение требует регулярной формировки, и опытные садоводы делают её дважды в год. Первая обрезка проводится в конце зимы — до начала цветения, а вторая во второй половине лета, сразу после того, как соцветия отцвели. Если летняя процедура пропущена, допустимо выполнить её в начале сентября. В это время удаляют слабые и сухие ветви, а длинные побеги укорачивают. Такая обрезка помогает сохранить гармоничный вид растения и позволяет цветам не теряться за листвой.

Розы

Хотя весенняя обрезка остаётся традиционной, осенняя тоже приносит значительные преимущества. Она укрепляет кусты, делает их более устойчивыми к сильным ветрам и предотвращает поломку побегов. Особенно полезна процедура для сортов, склонных вытягиваться вверх. Если не укоротить стебли в сентябре, зимой они рискуют сломаться или вымерзнуть. Особого подхода требуют плетистые розы: бутоны у них формируются на прошлогодних побегах, поэтому обрезать их нужно только после окончания цветения.

Почему осенняя обрезка важна

Правильная осенняя обрезка не только улучшает внешний вид растений, но и снижает риск заболеваний, облегчает зимовку и создаёт условия для пышного цветения весной. Главное — помнить, что каждая культура имеет свои особенности, и универсального правила нет.

Три интересных факта

  1. В древности лаванду срезали осенью и использовали как ароматическую добавку для хранения одежды.
  2. Глициния может жить более 100 лет, и регулярная обрезка помогает ей доживать до такого возраста без потери декоративности.
  3. Существуют сорта роз, которые после осенней обрезки способны повторно зацвести даже в октябре, если стоит тёплая погода.

