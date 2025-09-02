Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Жимолость
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:36

Меньше работы весной — больше цветов осенью: обрезка, которая всё меняет

Осенняя обрезка растений в сентябре снижает риск болезней и стимулирует повторное цветение

Сентябрь — начало осени, и именно в это время садоводы выполняют важные работы, чтобы подготовить растения к зиме и стимулировать их дальнейший рост. Одним из ключевых этапов ухода остаётся обрезка. Она помогает не только сохранить здоровье кустарников и деревьев, но и подарить им "второе дыхание", когда некоторые культуры способны зацвести повторно.

Зачем обрезать растения осенью

Регулярное удаление сухих, больных и повреждённых побегов улучшает циркуляцию воздуха, снижает риск заболеваний и делает крону аккуратной. К тому же многие растения благодарят садовода повторным цветением, если провести обрезку вовремя. Эта процедура не занимает много времени, но способна продлить декоративность сада на месяцы.

Буддлея

Буддлея, или летний сирень, известна тем, что привлекает в сад бабочек и пчёл. Обычно её подстригают весной, но лёгкая обрезка в сентябре тоже полезна. В это время удаляют отцветшие соцветия, пока они не образовали семена. Побеги укорачивают до пары сильных почек — так куст выглядит опрятнее и может снова зацвести ближе к октябрю. Кроме того, это сдерживает бесконтрольное распространение растения.

Вечнозелёные живые изгороди

Хвойные изгороди, например, туя или кипарисовик Лейланда, растут быстро и требуют регулярной формировки. Осенью их обрезают, чтобы к зиме они не потеряли форму и не поломались под снегом. Важно подрезать верхнюю часть немного уже, чем основание, чтобы ветви равномерно получали свет. Молодые изгороди в это время года укорачивают примерно наполовину — так они быстрее приобретают плотность и силу.

Жимолость (honeysuckle)

Жимолость — неприхотливый декоративный кустарник, который радует ароматным цветением. Для сортов, цветущих летом, обрезку проводят в августе-сентябре, когда цветение завершается. Побеги укорачивают на треть, что помогает омолодить куст и стимулировать рост новых побегов. Если же сорт зацветает весной, то обрезать его стоит сразу после увядания первых цветков.

Декоративные деревья

Клены (acers) и рябины (sorbus) становятся главными украшениями сада осенью, когда их листья окрашиваются в багряные и золотые оттенки. Чтобы деревья оставались здоровыми, их обрезают после опадания листвы, в состоянии покоя. Обычно это происходит в конце осени. Убирают повреждённые ветки и ветви, растущие внутрь кроны. Такая обрезка помогает дереву лучше перенести зиму и красиво развиваться весной.

Меры безопасности при обрезке

Работая с инструментами, особенно электрическими, важно помнить о защите. Перчатки, очки и при необходимости наушники помогут избежать травм. При работе выше уровня плеч лучше обратиться к специалисту, чтобы не рисковать здоровьем.

Своевременная осенняя обрезка делает сад ухоженным, снижает вероятность болезней и помогает растениям набраться сил перед холодами. А для некоторых культур это шанс подарить садоводу второе, пусть и более скромное, но очень приятное цветение.

