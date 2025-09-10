Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Секатор
Секатор
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:04

Секатор в руках японца превращается в кисть художника: секрет пышных гортензий раскрыт

В Японии обрезку гортензий делают после опадания листьев и ухода растения в покой

Осень для японских садоводов — не только время сбора урожая, но и особый период ухода за декоративными растениями. Именно в это время в садах Страны восходящего солнца проводится главная работа с гортензиями. Благодаря тщательной обрезке весной кусты встречают сезон мощным ростом и роскошным цветением.

Почему именно осень

Гортензия уходит в период покоя: соки опускаются в корни, листья опадают, и куст остаётся в "скелетной" форме. Это лучшее время, чтобы вмешаться в структуру растения, не повредив будущие бутоны. Японские садоводы уверены: если обрезать весной, то легко потерять цветение, а осенью растение успевает восстановиться и подготовиться к новому сезону. Кроме того, зима не станет угрозой для "проснувшихся" побегов, что часто случается при весенней обрезке.

Подготовка к обрезке

Для японцев работа с растением — целый ритуал. Сначала тщательно убирают пространство вокруг куста, чтобы ничто не мешало. За несколько дней поливают землю, снижая стресс от процедуры. В день работы выбирают сухую погоду. Под куст подкладывают полотно, чтобы собрать опавшие листья и ветви. Эта простая подготовка помогает избежать болезней и создаёт ту самую "дзен-атмосферу".

Техника и инструменты

Главный принцип — ничего лишнего. Используются исключительно острые и чистые секаторы: тупой инструмент может сломать ветвь и занести инфекцию. Срез делается под углом, всегда над сильным почкой. Перед действием садоводы внимательно осматривают куст, намечая ветви, которые необходимо убрать.

  • Сухие и тонкие побеги удаляются первыми.
  • Отцветшие "шапки" срезают выше крепкой почки.
  • Ветви, загущающие центр, вырезают для лучшего освещения и вентиляции.

Такой подход не только улучшает внешний вид куста, но и снижает риск грибковых заболеваний.

Разные сорта — разные приёмы

Японцы уделяют особое внимание различию сортов. Одни гортензии цветут на ветвях текущего года, другие — на прошлогодних. У Hydrangea paniculata и Hydrangea arborescens цветочные почки появляются на новой древесине, поэтому ветви можно смело укорачивать. А у Hydrangea macrophylla или Hydrangea quercifolia цветение зависит от прошлогодних побегов — там важно действовать осторожнее, чтобы не удалить будущие бутоны.

Ошибки в этом вопросе обходятся дорого: слишком сильная обрезка обеднит куст, а отсутствие ухода приведёт к старению и хаотичному виду.

Уход после обрезки

Японские садоводы обязательно защищают куст после вмешательства. Почву мульчируют листьями или сосновой корой, чтобы удержать влагу и прикрыть корни от морозов. Лёгкая подкормка компостом даёт растению силы на восстановление. В течение зимы кусты оставляют в покое, лишь наблюдая за их состоянием.

Ошибки и способы их исправить

Если куст обрезали неправильно или забыли это сделать, японская традиция советует не спешить с радикальными шагами. На следующий сезон убирают только часть старых ветвей, чтобы не лишить растение цветения. Важно стимулировать рост с помощью мульчи и регулярного ухода, постепенно возвращая кусту форму. Терпение здесь играет решающую роль.

Результаты японского подхода

Весной кусты просыпаются сбалансированными и сильными. В январе на ветках появляются почки, к марту формируется гармоничная крона, а уже в начале лета гортензии покрываются пышными "помпонами" или метёлками. Этот приём не только обеспечивает красивое цветение, но и продлевает жизнь растениям.

Японцы относятся к обрезке не как к технике, а как к ритуалу уважения к природе. Их методика показывает, что при внимании и аккуратности сад может из года в год преображаться, становясь всё более живым и гармоничным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Иркутской области рекомендуют устанавливать пояса-ловушки на яблони до середины сентября вчера в 19:18

Паразит не спит даже в сентябре: эти простые вещи превращаются в оружие против коварной гусеницы

В Иркутской области садоводы нашли простой способ лишить плодожорку шансов пережить зиму. Осенние ловушки помогут сохранить урожай следующего года.

Читать полностью » Капуста до весны: подготовка и оптимальные условия хранения – советы экспертов вчера в 18:53

Капуста не почернеет: вот что нужно сделать сразу после сбора урожая, чтобы сохранить её надолго

Хотите сохранить капусту свежей до весны? Узнайте о подготовке кочанов, лучших способах хранения в погребе и на балконе, а также о секретах защиты от гнили. Ваши запасы будут сочными!

Читать полностью » Важно очищать и дезинфицировать садовый инвентарь осенью вчера в 18:15

Ржавчина и поломки ждут весной: эта ошибка в хранении садовых инструментов стоит дорого

Садовый сезон позади, но работа ещё не закончена: инструменты требуют правильной подготовки к зиме. Как сохранить их острыми и надёжными?

Читать полностью » Агрономы объяснили, чем опасны зимние оттепели для садовых растений вчера в 17:13

Молодые саженцы в зоне риска: вот чем опасны грядущие оттепели

Зимние оттепели могут превратить сад в зону риска: под снегом деревья задыхаются и начинают преть. Как сохранить растения и избежать беды?

Читать полностью » Настурция, фиалка и хризантема: удивите гостей съедобностью вашего сада вчера в 17:07

Цветы, о которых вы не знали: как настурция и фиалка готовы изменить ваши блюда

Откройте для себя мир съедобных цветов! Настурция, фиалка и хризантема украсит ваш сад и преобразят привычные блюда в кулинарные шедевры.

Читать полностью » Сентябрь — лучшее время пересадить яблони и груши вчера в 16:12

Поздно, глубоко, да ещё и подрезал: вот три причины, из-за которых дерево не переживёт зиму

Сентябрь — особенный месяц для садоводов: именно в это время у деревьев появляется редкий шанс пережить пересадку с минимальными потерями.

Читать полностью » Удвойте урожай перца: раскрыт секрет копеечной дрожжевой подкормки – вот как применять вчера в 16:06

Этот секрет передают из поколения в поколение: перцы любят дрожжевую подкормку больше всего другого

Узнайте, как дрожжевая подкормка увеличивает урожай перца! Три этапа применения, эффективные рецепты и важные правила для подкормки перцев. Советы опытных огородников!

Читать полностью » Ваш компост может привлечь змей: какие правила нужно соблюдать дачникам вчера в 15:06

Опасные соседи для дачников: как змеи могут испортить ваш отдых

Змеи на даче тревожат дачников: как правильно организовать компост, чтобы избежать неожиданных встреч с рептилиями. Читайте о ключевых правилах и фактах.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт "Спагетти на миллион долларов": паста, соус и четыре вида сыра
Красота и здоровье

Врач Агапкин: холод помогает быстро снять приступ тошноты
Авто и мото

Продажи пикапов в России в августе 2025 года упали на 40% — Автостат
Еда

Шеф-повар предлагает рецепт свиной грудинки в пиве на сковороде
Наука

Планшет TCL Nxtpaper 11 Plus поступил в продажу в США по цене $249
Питомцы

Норвежская лесная, рагамаффин и другие породы: какая кошка подходит по месяцу рождения
Красота и здоровье

Елена Малышева предупредила о рисках беременности после 30 лет
Технологии

Не только внешний вид: как цвета iPhone 17 влияют на ваше настроение и стиль жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet