Тыквы
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:08

Проволочник не переживёт октябрь в Новосибирской области: простая хитрость из советских времён

Картофельные приманки на глубине 5–10 см: ловушки против проволочника эффективны в Новосибирской области

В Новосибирской области холода приходят рано и надолго. Грамотно проведённые сейчас работы используют мороз как союзника: личинки и куколки, поднятые к поверхности, гибнут от промерзания, а почва оздоравливается к весне.

Кто такой проволочник и где его больше всего

Проволочник — это жёсткая оранжево-буроватая личинка щелкуна; цикл развития длится 3-5 лет, зиму переживают и жуки, и личинки. Чаще заселяет участки, заросшие злаковыми сорняками (например, пыреем), и кислые, сырые почвы.

Коротко: что сделать в сентябре-октябре

  1. Глубокая перекопка с оборотом пласта (полный штык лопаты) по сухой погоде, сразу после уборки корнеплодов. Цель — поднять личинок, куколок и яйца наверх под мороз и птиц.
  2. Выведение кислотности к нейтральной (pH ~6,5-7): внесение доломитовой муки/извести по анализу почвы. Проволочник не любит щёлочную среду, раскисление снижает его численность.
  3. Жёсткая борьба с пыреем и прочими злаковыми сорняками - корнеотпрысковые пучки удалять полностью. Это "столовая" щелкунов.
  4. Ловушки-приманки на оставшейся тёплой земле: кусочки картофеля/свёклы на глубину 5-10 см с метками; через 2-3 дня собрать и уничтожить. Повторить несколько раз до устойчивых заморозков.
  5. Сидераты и севооборот: после картофеля и моркови — бобовые/смеси сидератов; многолетнее "картофель на картофеле" — фактор риска.
  6. Наведение чистоты: вынести ботву, толстые корни сорняков, падалицу — чтобы не оставлять корм и укрытия на зиму.

Как делать правильно

Перекопка "под мороз". Работайте, когда верхний слой подсох, а ночные температуры стабильно около 0 °С и ниже (для Новосибирской области типично уже в конце сентября — начале октября). Крупные комья не разбивайте: так почва лучше промерзает, а вредители остаются на поверхности без укрытий.

Раскисление почвы. Если регулярно видите хвощ полевой и подорожник, это косвенный признак кислой реакции. Осенью вносите доломитовую муку или известняк (дозы — по анализу почвы); цель — вывести pH к слабощёлочной/нейтральной зоне, неблагоприятной для проволочника. Допустимо распределить норму под перекопку.

Сорняки-магниты. Пырей ползучий и иные злаки создают "детский сад" для щелкунов. Осенью корневища легче выбирать из оголённой, вскопанной земли.

Ловушки. Осенью личинки ещё активны в верхних горизонтах и охотно идут на сочные корнеплоды. Раскладывайте приманки сериями, особенно на грядах, где летом были массовые повреждения клубней.

Сидераты и севооборот. Проволочник многояден и устойчив в популяции (за счёт растянутого цикла), поэтому "одной волшебной культуры" не существует. Но разрывы по картофелю и моркови, введение бобовых и грамотный оборот уменьшают кормовую базу и давление вредителя.

Когда нужны препараты

В частном секторе применяют зарегистрированные гранулированные/протравочные средства строго по инструкции и с учётом регламентов безопасности. В большинстве случаев осенью делают упор на агротехнику, а инсектициды оставляют на весеннюю подготовку посадочного материала (картофель) или предпосевную обработку почвы при высоком заселении. За перечнем разрешённых в регионе средств и нормами обратитесь в филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Новосибирской области или к районному агроному.

Региональные нюансы для Новосибирской области

  • Короткое "окно" работ. Учитывайте частые ранние заморозки и осенние осадки: планируйте перекопку сразу после уборки, не затягивайте до устойчивого снеголежания.
  • Почвенное разнообразие. На кислых участках (посёлки на севере области, участки с лёгкими почвами) — приоритет раскислению; на структурных чернозёмных — ставка на "подморозить" личинок крупными глыбами.
  • Информационная поддержка. Следите за сводками и методичками Новосибирского филиала "Россельхозцентра" — там публикуют обзоры фитосанитарного состояния и рекомендации по защите растений для нашего региона.

Что не делать

  • Не вносите свежий, непрепревший навоз под зиму на заражённых площадках — он создаёт укрытие и корм.
  • Не оставляйте гряды "под мульчой" из сорняков и ботвы — это зимний буфет для вредителей.
  • Не полагайтесь на одну-единственную меру: только комплекс даёт устойчивый эффект.

